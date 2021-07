Von Christopher Benz

Walldorf. Rund fünf Wochen Pause müssen genügen. Angesichts der Mammutsaison mit 42 Punktspielen samt Pokalfinale lagen Mitte Juni elf intensive Monate hinter den Fußballern des FC-Astoria Walldorf. Am Montagabend startete Trainer Matthias Born zusammen mit seinen Schützlingen in die achte gemeinsame Regionalliga-Saison. Laufen, Schwitzen und ins Ohr piksen lassen hieß es im Waldstadion – der obligatorische Laktattest zum Auftakt soll zur Ermittlung der körperlichen Konstitution jedes einzelnen Spielers dienen.

Die Laufschuhe geschnürt hatten auch die Neuzugänge Mario Schragl, Marco Manduzio, Laurin Stich, Theodoros Politakis sowie Marcel Carl. Letztgenannter kennt sich in der Astorstadt bestens aus, von 2014 bis 2018 stürmte der gebürtige Karlsruher für den FCA und erzielte in diesem Zeitraum 38 Tore. "Der Kontakt mit Marcel ist in den letzten drei Jahren nie abgerissen und wir freuen uns sehr, dass er sich für seine Rückkehr entschieden hat", sagt FCA-Trainer Matthias Born über den "alten" Neuen und sieht in ihm direkt einen potenziellen Führungsspieler: "Er ist nicht nur als Spielern, sondern eben auch als Typ eine große Bereicherung für uns."

Hintergrund Der Kader Tor: Luis Idjakovic (eigene U19), Paul Lawall, Mario Schragl (SG Sonnenhof Großaspach); Abwehr: Christoph Becker, Maik Goß, Roman Hauk, Marco Manduzio (FC Nöttingen), Max Müller, Laurin Stich (1.FSV Mainz 05 II), Jonas [+] Lesen Sie mehr Der Kader Tor: Luis Idjakovic (eigene U19), Paul Lawall, Mario Schragl (SG Sonnenhof Großaspach); Abwehr: Christoph Becker, Maik Goß, Roman Hauk, Marco Manduzio (FC Nöttingen), Max Müller, Laurin Stich (1.FSV Mainz 05 II), Jonas Weik, Mert Yörükoglu; Mittelfeld: Mirco Born, Tim Fahrenholz, Roen Fordyce Hlywka, Nico Hillenbrand, Emilian Lässig (TSG Hoffenheim II), Morris Nag, Theodoros Politakis (SV Elversberg), Andreas Schön, Maximilian Waack; Angriff: Niklas Antlitz, Marcel Carl (FC Homburg), Tilmann Jahn. Trainer- und Betreuerteam Matthias Born (Cheftrainer), Thorsten Stoll (Assistenztrainer), Christian Biebl (Torwarttrainer), Thomas Gundelfinger (Athletiktrainer), Tabe Nyenty (Fitnesstrainer), Manuel Hernandez u. Michael Lünenborg (Mannschaftsbetreuer), Tina Schmider und Chantal Taskin (Physiotherapeuten), Frank Fürniß (Sportlicher Leiter) sowie Dr. Rainer Jantzen (Mannschaftsarzt). Abgänge Nicolas Kristof (SV Elversberg), Oliver Seitz (Ziel noch unbekannt), Felix Brand (FSV Zwickau), Eric Jansen (eigene U23), Nico Hammann (SV Unterflockenbach), Johannes-Philipp Kölmel (VfR Mannheim), Tabe Nyenty (Athletiktrainer beim FCA), Luca Egolf (unbekannt), Jimmy Marton (FC Nöttingen), Yakup Polat (Arminia Ludwigshafen), Giuseppe Burgio (FC Gießen), Nicolai Groß (eigene U23), Jonas Singer (TSV Steinbach Haiger). Testspiele 18. Juli, 17 Uhr: FC Germania Friedrichstal – FCA (in Kronau); 21. Juli, 18 Uhr: 1. FC Kaiserslautern II – FCA; 28. Juli, 19 Uhr: FC Olympia Kirrlach – FCA; 31. Juli, 12 Uhr: VfB Stuttgart II – FCA; 3. August, 19 Uhr: TB Jahn Zeiskam – FCA. bz

[-] Weniger anzeigen

Von den 20 Feldspielern und drei Torhütern fehlten zum Auftakt Kapitän Max Müller, den eine Verletzung voraussichtlich noch zwei Wochen außer Gefecht setzt, sowie Emilian Lässig. Der Neuzugang hat sich in seiner letzten Trainingswoche bei der TSG Hoffenheim II Mitte Juni einen Mittelfußbruch zugezogen. Born rechnet mit zweieinhalb weiteren Monaten Ausfallzeit: "Vor Oktober wird das wohl leider nichts bei Emilian."

Während nun die intensive Vorbereitungsphase läuft, halten die Verantwortlichen im Hintergrund Ausschau nach einem ganz bestimmen Spielertyp. Der Coach gibt einen Einblick in die Überlegungen: "Wir suchen einen offensiven Flügelspieler." Dafür bleiben über sechs Wochen Zeit, ehe das Transferfenster Ende August schließt. Je früher eine Verpflichtung jedoch gelingt, desto eher könnte sich der neue Mann integrieren und der Mannschaft helfen.

Indes ist der Spielplan veröffentlicht. Zum Auftakt am 14. August gastiert der FC Gießen im Dietmar-Hopp-Sportpark. Dort kommt es zum Wiedersehen mit Giuseppe Burgio, da der 32-jährige Angreifer den FCA in der Sommerpause in Richtung Mittelhessen verlassen hat. Es folgt das Auswärtsspiel beim TSV Steinbach zu Beginn der ersten Englischen Woche. Von diesen wird es, sofern die Spielzeit 2021/22 nach Plan verläuft, nicht mehr ganz so viele geben. Die Staffelstärke hat sich von 22 auf 19 Mannschaften verringert, was in Summe 36 statt 42 Partien und zwei spielfreie Wochenenden pro Team bedeutet. Einen ersten Eindruck über die aktuelle Form gibt es am Sonntag ab 17 Uhr in Kronau, wo die Walldorfer auf den Verbandsligisten FC Friedrichstal treffen.