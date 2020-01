Von Christopher Benz

Walldorf. Laufschuhe an, rennen und Ohrläppchen hinhalten – heute Abend startet Fußball-Regionalligist FC-Astoria Walldorf mit dem Laktattest in die Winter-Vorbereitung auf die Restrückrunde, die am 22. Februar mit dem Spiel bei der TSG Hoffenheim II beginnt.

Dort kommt es direkt zum Wiedersehen mit Semih Sahin, der die Astorstädter zur Winterpause Richtung TSG verlassen hat. Für ihn verpflichtete der FC-Astoria den ehemaligen Hoffenheimer Maximilian Waack, der Sahins Rolle übernehmen soll.

Weitere Neuzugänge sind nahezu ausgeschlossen. "Außer es passiert etwas Verrücktes, woran ich aber nicht glaube", plant Walldorfs Trainer Matthias Born mit dem ihm aktuell zur Verfügung stehenden Kader. Und der ist dieses Jahr so jung wie noch nie, seit der Klub 2014 in die Regionalliga aufgestiegen ist. Am letzten Spieltag vor der Pause gegen Balingen (4:0-Sieg) betrug das Durchschnittsalter 23,09 Jahre. Mit diesem Wert bewegt sich der FCA in den gleichen Regionen wie die U 23-Teams aus Hoffenheim, Mainz oder Freiburg.

Fünf Wochen Vorbereitung haben Born und sein Trainerteam angesetzt, angesichts der Laufpläne, die die Kicker seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag zu absolvieren hatten, geht es direkt auf dem Platz rund. "Die Grundlagen sind geschaffen, wir starten gleich durch", brennt Born auf den Start und schickt seine Jungs dafür in den ersten Wochen auf den Kunstrasen. Das haben die Walldorfer in den letzten Jahren immer so gehalten, um den Naturrasen zu schonen und nicht ständig den Untergrund wechseln zu müssen. Spätestens in der Woche vor dem ersten Punktspiel soll ausschließlich auf Rasen geübt werden.

Neben den fußballspezifischen Einheiten bietet der FCA seinen Regionalliga- und U 23-Spielern, die es beruflich oder studienbedingt einrichten können, eine Athletikeinheit dienstagmorgens an. "Im Laufe der ersten Vorbereitungsphase absolvieren wir zusätzlich zwei Mal die Woche von 17.30 Uhr an eine Stunde Athletik, ehe wir auf den Platz gehen", verrät Born, "im normalen Trainingsbetrieb während der Runde stehen die Athletikeinheiten einmal pro Woche auf dem Programm."

Erfreulich ist die Rückkehr von Max Müller. Der Kapitän und Abwehrchef fiel seit dem achten Spieltag mit einer komplizierten Fußverletzung aus, ist mittlerweile aber wieder komplett belastbar. Ebenfalls in der Vorbereitung mit dabei sind die U 23-Akteure Niklas Antlitz, Luca Egolf sowie Furkan Cevik. Teilweise trainieren Mert Yörükoglu und Steffen Foshag mit.

Zumindest leicht mittrainieren kann Simon Kranitz nach seinem im vergangenen Juni erlittenen Kreuzbandriss. "Wahrscheinlich kann er im Februar wieder voll einsteigen", erklärt Born. Noch einmal versuchen will es Niklas Horn. Über ein Jahr liegt der letzte Regionalliga-Einsatz des 29-Jährigen zurück, der sich trotz großer Sprunggelenksprobleme, die von einer schlimmen Verletzung aus einem Pokalspiel vor über vier Jahren beim Waldhof rühren, immer wieder zurück gekämpft hat. "Mal schauen, wie es hinhaut", hat Born noch nicht die Hoffnung aufgegeben und wünscht Horn die erneute Rückkehr.

Die Vorbereitungsspiele des FCA Walldorf im Überblick, 25. Januar, 13 Uhr: FCA Walldorf – SGV Freiberg; 28. Januar, 19 Uhr: Walldorf – FV Fortuna Kirchfeld; 1. Februar, 13 Uhr: Walldorf – 1. FC Kaiserslautern II; 5. Februar, 19 Uhr: Walldorf – FC Arminia Ludwigshafen; 8. Februar, 13 Uhr: Walldorf – 1. FC Nürnberg II; 12. Februar, 19 Uhr: Walldorf – Neckarsulmer Sport Union; 15. Februar, 14 Uhr: Walldorf – FSV Frankfurt; 22. Februar, 14 Uhr: TSG Hoffenheim II – Walldorf (1. Punktspiel).