Von Jürgen Autenrieth

Heidelberg. Die erste Auszeichnung gab es am 21. Juli dieses Jahres. Drei Monate später folgte nun die Zweite. Zunächst erhielt die Volleyball-Abteilung des Heidelberger TV den "Award" des Nordbadischen Volleyball Verbands (NVV) für das nimmermüde Engagement beim Ausrichten von Großveranstaltungen wie die Pokalendspiele in der SAP-Arena, der männlichen U20-DM 2015, dem BSF-Cup Süd 2018, der männlichen U14-DM 2019 oder von Beach-Volleyball-Turnieren auf der Neckarwiese. Am Donnerstagabend überreichte NVV-Präsident Harald Schoch dem Jugendwart des HTV, Frank Steininger, die lang ersehnte Urkunde als NVV-Nachwuchsstützpunkt, dem zweiten nach dem SSC Karlsruhe.

Der Heidelberger Traditionsverein avancierte unter der Federführung von Steininger sowie den Jugendkoordinatoren Christian Lohse (männlich) und Oliver Harbauer (weiblich) zur Top-Adresse in Baden-Württemberg, die Breiten- und Spitzensport bestens verbindet. Nicht zuletzt profitierten Philipp Hornung (Jahrgang 2004) sowie Annika Berndt (2004) davon. Sie schafften den Sprung in die Jugendnationalmannschaften. In Linus Hüger (2005) stand ein weiteres HTV-Talent knapp davor.

"Wenn es in Nordbaden noch drei bis vier Vereine wie den HTV gäbe, bräuchten wir uns um die Zukunft des Volleyballs keine Sorgen zu machen", lobt Schoch die hervorragende Nachwuchsarbeit. Steininger und Kollegen sehen diese Auszeichnung nicht nur als Lohn für die Arbeit, sondern auch als Auftrag für die Zukunft an.

"Wir hoffen, dass sie uns hilft, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit und Sponsorensuche den nächsten Schritt zu gehen. Im Moment arbeiten wir alle ehrenamtlich", erklärt der Jugendwart, der zudem noch die weibliche wie auch männliche U12 betreut. Auch U13- und U14-Trainer Lohse freut sich riesig über die Ehrung und ergänzt: "In den vergangenen Jahren haben wir viele Kinder für unsere Sportart begeistert. Diese Anstrengungen wurden nun honoriert."

Des Weiteren will der HTV in Zeiten der Bewegungsarmut ein Zeichen für erfolgreiche Vereinsarbeit setzen. "Außerdem wollen wir noch einige Spitzenspieler für die Bundesstützpunkte ausbilden", beschreibt Lohse die nächsten ehrgeizigen Ziele.