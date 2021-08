Sinsheim. (dpa) Die TSG Hoffenheim ist mit einem erzitterten Derby-Sieg gegen den SC Freiburg in die neue Saison der Frauenfußball-Bundesliga gestartet. Beim 2:1 (0:1) am Freitagabend in Sinsheim sicherte Tine de Caigny den Erfolg für die Gastgeberinnen erst in der 79. Minute. Die Belgierin traf nach einer Ecke aus fünf Metern per Kopfball.

Katharina Naschenweng (47.) glich kurz nach der Halbzeitpause die Führung der Gäste durch Hasret Kayikci (38.) aus. Vier Tage vor dem Königsklassen-Playoff-Hinspiel gegen den schwedischen Vertreter FC Rosengard präsentierte sich die Mannschaft von Trainer Gabor Gallai vor allem in der zweiten Hälfte überlegen.

Um sich erstmals in der Vereinsgeschichte einen Platz in der Champions League zu sichern, müssen die Hoffenheimerinnen die Playoff-Runde (31. August und 8. September) gegen Rosengard für sich entscheiden. Die beiden bereits für die Gruppenphase feststehenden deutschen Spitzenteams aus München und Wolfsburg bestreiten ihre ersten Bundesliga-Partien am Wochenende.

Der deutsche Meister FC Bayern empfängt am Sonntag ab 16 Uhr Werder Bremen, die Wolfsburgerinnen treten am Samstag ab 13 Uhr zu Hause gegen Turbine Potsdam an. Alle Partien der Frauenfußball-Bundesliga werden in der neuen Spielzeit live bei Magentasport gezeigt.