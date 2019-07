Feiert wie ein Sieger: Sebastian Vettel reckt nach seinem Parforceritt den Pokal für Platz zwei in die Höhe und strahlt glückselig. Gewinner Max Verstappen (o.r.) lässt sich nach dem Einparken auf seinem Red Bull stehend feiern und die niederländischen Fans (u.r.) stürmen nach dem Triumph ihres Lieblings den Ring Fotos: dpa

Von Nikolas Beck

Hockenheim. Am Samstag gefrustet, am Sonntag gefeiert: Im Großen Preis von Deutschland, der an Dramatik kaum zu überbieten war, raste Sebastian Vettel von ganz hinten nach fast ganz vorne. "Was für ein Rennen", funkte der Heppenheimer völlig erschöpft an seine Box, nachdem er hinter Max Verstappen als Zweiter über die Ziellinie gefahren war.

Man hat es sich leicht gemacht, wenn man dem zuletzt kriselnden Ferrari-Piloten riet, er möge sich einfach ein Beispiel an Lewis Hamilton nehmen. Doch vor dem Rennen am Sonntag lohnte sich ein Blick auf den großen Rivalen allemal. Der Engländer hatte es dem Heppenheimer schließlich erst in der vergangenen Saison vorgemacht, wie man eine vermeintliche Herkulesaufgabe auf dem Hockenheimring meistert. Damals von Rang 14 gestartet, fuhr er im Regenchaos zum Sieg. Pünktlich zur Rückkehr ins Motodrom öffnete der Himmel wieder einmal die Schleusen über einem Formel-1-Rennen - und half kräftig mit, dass die Fans am beinahe ausverkauften Ring doch noch ihrem Liebling Vettel auf dem Podium zujubeln durften.

Dabei war "Lina", wie Vettel seinen Ferrari nennt, auch am Tag nach dem Qualifying-Debakel alles andere als in Bestform. Über weite Strecken des Rennens bewegte sich der 32-Jährige irgendwo zwischen Rang sieben und zehn, fand keinen Weg vorbei an Kimi Räikkönen im unterlegenen Alfa. Aber diesmal waren es eben die anderen, denen die entscheidenden Fehler unterliefen.

Charles Leclerc und Nico Hülkenberg rutschten in aussichtsreicher Position vor der Haupttribüne von der Strecke und verschuldeten jeweils eine Safety-Car-Phase. Selbst Sieger Verstappen verpatzte erst den Start, später kam bei schwierigen Streckenverhältnissen ein Dreher hinzu. Anschließend jedoch unterstrich der Niederländer, der jedes Mal bei seiner Einfahrt ins Motodrom die vielen Oranje-Fans in Ekstase versetzte, dass ihm im Regen keiner etwas vormacht.

Auch Hamilton nicht. Der gesundheitlich angeschlagene Weltmeister, dessen Teilnahme lange auf der Kippe gestanden hatte, leistete sich gleich mehrere grobe Schnitzer und kam am Ende nach einer Zeitstrafe und sechs Boxenstopps nicht über Rang elf hinaus.

Ein rabenschwarzes Wochenende war es für Mercedes, die den diesjährigen Grand Prix mit ihrem Einstieg als Titelsponsor überhaupt erst ermöglicht hatten. Weil auch Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil in die Bande krachte, musste sich Mercedes erstmals seit Österreich 2018 mit null Punkten begnügen.

Gejubelt wurde woanders. Bei Sieger Red Bull natürlich. Aber auch beim Schwester-Team Toro Rosso: Daniil Kvyat, offenbar beflügelt von der Geburt seiner Tochter in der Nacht zuvor, wurde sensationell Dritter. Für die kleine Scuderia war es das erste Podium seit 2008. Damals mit einem Triumph in Monza eingefahren von Sebastian Vettel.

Elf Jahre später habe es sich zwar "nicht ganz" wie ein Sieg angefühlt, lächelte Vettel: "Aber ich bin natürlich zufrieden und werde heute Abend sicherlich gut einschlafen."

Also Ende gut, alles gut?

Nicht ganz. Denn das voraussichtliche Aus des Hockenheimrings hing wie ein Damoklesschwert über der gesamten Veranstaltung. Vettel findet: "Strecken mit so viel Tradition wie Monza, Silverstone oder Hockenheim dürfen wir nicht verlieren." Manchmal müsse man Entscheidungen treffen, die auf Vernunft und nicht auf dem dickeren Geldbeutel beruhen, so der Deutsche.

Nach der Sommerpause wolle man die Dinge finalisiert haben, erklärte Chase Carey vom Rechteinhaber Liberty zum Rennkalender fürs kommende Jahr. Hockenheim wird darin - Stand jetzt - nicht vorkommen.

Doch eine Resthoffnung bleibt: Wie schnell sich Dinge ändern können, haben Sebastian Vettel und die Fans im Motodrom schließlich gerade erst erlebt.