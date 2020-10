Mainz. (mm) Am Tag der Deutschen Einheit gab es für den FC-Astoria Walldorf nichts zu feiern. Mit 1:3 (1:3) unterlagen die Astorstädter beim Aufsteiger TSV Schott Mainz. Alle Tore fielen im ersten Durchgang, die Mainzer schossen durch Portmann und Ripplinger schnell einen 2:0-Führung heraus (7./20.). Walldorf bemühte sich um eine Antwort und verkürzte in der 35. Minute per Foulelfmeter. Nach einem Foulspiel an Giuseppe Burgio verwandelte Nico Hammann sicher den Strafstoß. Die Freude wehrte jedoch nur kurz, ein Traumtor von Raphael Assibey-Mensah aus spitzem Winkel bescherte den Hausherren den 3:1-Halbzeitstand (37.). Der Mainzer Torschütze Portmann sah nach einem groben Foulspiel an Maik Goß die Rote Karte (43.).

Zur Pause musste Walldorfs Nicolai Groß mit einer Sprunggelenkverletzung in der Kabine bleiben. In Überzahl spielte sich die zweite Halbzeit zu neunzig Prozent in der Mainzer Hälfte ab, Tim Bjarne Hansen im Gehäuse der Gastgeber avancierte im weiteren Verlauf der Partie zum "Mann des Tages", er entnervte die Walldorfer mit starken Paraden. Dazu kam Aluminiumpech für Nico Hillenbrand und Niklas Antlitz hinzu (53./80.). Schott-Spieler Konstantin Fring sah nach wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte. "Wir sind sauer und enttäuscht und waren nicht in der Lage, gegen zehn und später gegen neun Mann aus dem Spiel heraus ein Tor zu erzielen", kritisierte FCA-Trainer Matthias Born. Foto: Pfeifer

Mainz: Hansen – Schlosser, Raltschitsch, Ahlbach, Kern – Müller, Fring, Mairose (90. Haydn), Portmann – Ripplinger (61. Hermann), Assibey-Mensah (70. Hahn)

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Müller, Hammann – Polat (53. Nag), Hillenbrand, Groß (46. Marton), Fahrenholz – Burgio, Jahn (67. Antlitz)

Schiedsrichter: Hasmann (Neunkirchen); Zuschauer: 100; Tore: 1:0 (7.) Portmann, 2:0 (20.) Ripplinger, 2:1 (35./FE) Hammann, 3:1 (37.) Assibey-Mensah

Besondere Vorkommnisse, Rote Karte: Portmann (43.), Gelb-Rote Karte: Fring (65.).