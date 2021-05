Roland Dickgießer (l.) tritt sein Amt als Walldorfer Sport-Chef an Frank Fürniß (r.) ab. Zuvor möchte er noch den badischen Pokal im Endspiel gegen seinen Ex-Klub SV Waldhof holen. Foto: Pfeifer

Von Christopher Benz

Walldorf. Es ist der letzte Höhepunkt für Roland Dickgießer bei der Regionalliga-Mannschaft des FC-Astoria Walldorf. Der Sportliche Leiter verabschiedet sich nach der Runde und übernimmt als Sportlicher Leiter an der Seite von Alex Keller im neuen Nachwuchsleistungszentrum. Am Samstag hofft er als Verantwortlicher des FCA auf den badischen Rothaus-Pokal, um den es in Pforzheim gegen den SV Waldhof geht. Bei den Blau-Schwarzen absolvierte er von 1978 bis 94.462 Pflichtspiele. Wir haben mit dem 60-Jährigen über seine Erwartungen an das Finale und darüber hinaus gesprochen.

Roland Dickgießer, am Samstag steigt das Finale des badischen Pokals zwischen Ihren beiden Herzensklubs. Wie groß ist die Anspannung?

Die war in der Regionalliga größer, da wir lange die ungewisse Situation bezüglich des Abstiegskampfes hatten. Diese Anspannung ist nun zum Glück weg und daher freuen wir uns sehr auf das Finale.

16 Jahre lang schnürten Sie als Aktiver die Fußballschuhe, und das ausschließlich für den Waldhof. Was bedeutet Ihnen der Klub, bei dem Sie Ehrenspielführer sind?

Der Waldhof ist der Klub, bei dem ich als Jugendspieler angefangen und als Aktiver aufgehört habe. Das bedeutet mir natürlich sehr viel und ich habe heute immer noch regen Kontakt mit den Kollegen aus der alten Generation wie Mike Schüssler, Reiner Hollich oder Günter Sebert.

Wie sehr haben Sie den Waldhof in der abgelaufenen Saison verfolgt? Ist das Endergebnis mit Rang acht zufriedenstellend?

Ich glaube, ein einstelliger Tabellenplatz ist das erste Ziel gewesen und daher ist das gut so. In den nächsten ein, zwei Jahren kann es mehr werden, dafür war die Verlängerung mit Trainer Patrick Glöckner hilfreich. Wenn sie jetzt noch personell ein wenig nachlegen können, ist nächste Runde ein Platz unter den ersten Fünf drin. Was sicher gefehlt hat, waren die Fans. Mit deren Unterstützung im Stadion hätte die Mannschaft vermutlich ein paar Punkte mehr holen können.

Eine ähnlich lange Zeit wie beim Waldhof sind Sie inzwischen beim FC-Astoria aktiv. Zuerst als Trainer von 2006 bis 2011, später als Scout und ab 2016 als Sportlicher Leiter. Ist der FCA Ihre sportliche Heimat?

Ja, weil ich hier viele Freunde gewonnen habe. Diese Freundschaften möchte ich gerne weiterpflegen, diese Woche war ich beispielsweise mit unserem Präsidenten Willi Kempf essen. Und außerdem freue ich mich auf meine neue Aufgabe beim FCA in der Jugend.

Dort beginnen Sie als Sportlicher Leiter im neuen Walldorfer Nachwuchsleistungszentrum, wo Sie mit dessen Leiter Alex Keller zusammenarbeiten werden. Ein wenig wird Ihnen die intensive Arbeit rund um die Regionalliga-Elf aber dann doch fehlen, oder?

Was mir vielleicht etwas fehlen wird, ist der Kontakt zu den Jungs. Der wird aber nicht ganz abreißen, weil der Weg vom NLZ nicht weit sein wird.

Das Pokalfinale ist mehr oder weniger Ihr Abschluss als Sportlicher Leiter. Wie emotional stellen Sie sich Ihren Abschied vor?

Das Entscheidende ist ja, dass nicht komplett Schluss sein wird. Wenn ich gar nichts mehr machen und zu Hause auf der Couch liegen würde, wäre das etwas anderes. Ich bleibe dem Fußball ja erhalten und das brauche ich auch. Den Fußball und das Grün des Rasens sehen, ohne das geht es nicht wirklich.

Was würde es Ihnen bedeuten, zusammen mit FCA-Trainer Matthias Born und seiner Mannschaft den Pokal in Händen halten zu dürfen?

Das wäre natürlich klasse. Damit hätten wir einen richtig guten Abschluss der Runde. Wir bleiben in der Regionalliga, die U23 um Andreas "James" Kocher bleibt in der Oberliga und dann vielleicht noch der Pokal. Ich glaube, so kann man sich aus dem Seniorenbereich verabschieden (schmunzelt).

Ist es ein Vorteil, dass die Punkterunde des Waldhofs bereits vorbei ist und von der Mannschaft eventuell etwas Druck abgefallen sein könnte?

Der Waldhof weiß, wie wichtig das Spiel am Samstag sein wird. Es geht dabei auch um finanzielle Aspekte, deshalb werden sie alles in die Waagschale werfen. Das gilt für jeden, egal ob es Spieler vom Waldhof oder von uns sind. Obendrein könnte in der ersten DFB-Pokalrunde ein ganz großer Gegner kommen.

Der Austragungsort Pforzheim scheint auf den ersten Blick ungewöhnlich, da es für die beiden Finalisten ein recht weiter Anfahrtsweg ist. Sandhausen wäre doch eine Möglichkeit gewesen?

Es waren auch Hoffenheim und Sinsheim im Gespräch, was organisatorisch aber leider nicht zu machen war. Die Anfahrt von einer Dreiviertelstunde nach Pforzheim sollte aber für alle problemlos zu machen sein. Außerdem ist das neue Stadion dort ein schönes kleines Schmuckkästchen geworden, deshalb finde ich die Lösung des Verbands gut.

Und wie lautet Ihr Tipp fürs Finale?

Ich glaube, wir gewinnen im Elfmeterschießen (lacht).