Von Nikolas Beck

Heidelberg. Danilo Barthel verabschiedet sich heute von der Außenwelt. Der 28-jährige Profi-Basketballer und seine Kollegen vom FC Bayern München verbringen die kommenden drei Wochen in Quarantäne, um im BBL-Finalturnier den dritten Meistertitel hintereinander einzufahren. Ab morgen steht für Barthel, der die Korbjagd einst beim USC Heidelberg gelernt hat, aber viel mehr auf dem Spiel. Die eigene Karriere und die Zukunft des Basketballs in Deutschland, wie der MVP der Finalserie 2018 im exklusiven RNZ-Interview verrät.

Danilo Barthel, wie groß ist die Vorfreude, endlich wieder Basketball spielen zu dürfen?

Die ist natürlich riesig. Wir haben jetztlange, lange nur trainiert. Ohne Wettbewerb. Klar freut man sich dann, dass es wieder losgeht.

Wie war die Zeit nach der Saison-Unterbrechung für Sie? Neben all den Auflagen kam sicherlich auch die Ungewissheit hinzu ...

Ich würde das in zwei Phasen einteilen. Gerade am Anfang hingen wir schon ein bisschen in der Luft, durften nur Einzeltraining machen, um halbwegs fit zu bleiben. Dann wurden vor zwei Wochen die Pläne zum Finalturnier konkret, das Mannschaftstraining wieder erlaubt ...

... womit ein Stück Normalität zurückgekehrt ist ...

Es ist schwer, in dieser Zeit von Normalität zu reden. Wir gehen sonst mit einem ganz anderen Rhythmus durch die Saison, sind viel auf Reisen. Aber klar: Wir sind Teamsportler. Auf Dauer wird das Einzeltraining fast schon deprimierend.

Sie sagten, Sie hätten sich gewünscht, dass die Spieler im Vorfeld mehr miteinbezogen worden wären. Das hat ein großes mediales Echo ausgelöst. Hat Sie das überrascht.

Ich finde es schade, dass meine Aussagen häufig aus dem Kontext gerissen wurden. Ich habe immer betont, dass ich die Saison-Fortsetzung als Chance sehe. Es ist wichtig, dass wir wieder spielen, schon alleine um den Profi-Basketball in Deutschland zu schützen. Da hängen viele Jobs dran, nicht nur die der Spieler.

Sind denn inzwischen alle Bedenken ausgeräumt?

Das Konzept wurde vorgestellt und die offenen Fragen beantwortet, ja. Man sieht auch an den Vorbereitungen in der Halle, was alles für die Sicherheit der Spieler getan wird. Ein paar Bedenken bleiben, etwa was die kurze Vorbereitung, die Belastung oder die Verletzungsgefahr angeht.

Wie haben Sie sich auf die drei Wochen in Quarantäne vorbereitet? Haben Sie versucht, vorher noch einmal alle Freunde und die Familie zu sehen?

Gezielt darauf vorbereitet habe ich mich nicht. Ich habe mir eine Liste geschrieben mit Dingen, die ich während der drei Wochen alle brauche. Das ist schon eine besondere Situation. Meine Freundin schreibt beispielsweise ausgerechnet in dieser Zeit das Zweite Staatsexamen ihres Jura-Studiums. Andererseits kenne ich es ja auch aus den Turnier-Sommern mit der Nationalmannschaft, mal ein paar Wochen von zu Hause weg zu sein.

Neu ist allerdings, dass Sie wochenlang auch Ihre Rivalen im Hotel um sich herum haben ...

Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Man kennt sich. Ich spiele ja inzwischen auch schon ein paar Jahre in der Liga, da sind auch ein paar Freunde dabei. Über mehrere Wochen am Stück sieht man sich sonst aber natürlich nicht.

Sie gelten mit Ihrem Team als großer Favorit auf die dritte Meisterschaft in Serie. Aber geht es nicht um viel mehr?

Ich denke schon, dass das große Ganze im Vordergrund steht. Wir werden viel Aufmerksamkeit bekommen, als einzige Mannschaftssportart, die neben dem Fußball spielt. Aber noch weiß keiner, was das Turnier bringt und wie hoch das Niveau der Spiele sein wird nach der langen Pause und der kurzen Vorbereitung. Die Karten sind jedenfalls neu gemischt mit teilweise neu zusammengestellten Teams und unterschiedlichen Fitnessständen.

Stichwort Fußball: Wie haben Sie den Re-Start der Bundesliga und die "Geisterspiele" verfolgt?

Ich habe mir ein paar Spiele angeschaut. Man sieht es nur im Fernsehen, aber die Atmosphäre ist schon komisch. Dennoch hatte ich den Eindruck, dass es den Spielern erstaunlich schnell gelungen ist, Intensität reinzubringen.

Ihr Vertrag läuft aus, die Gespräche ruhen aufgrund der Pandemie. In einem Interview hatten Sie kürzlich erzählt, sich arbeitslos gemeldet zu haben. Auch das sorgte für Schlagzeilen ...

Das ist eigentlich ein ganz normaler Vorgang. Man muss das nun mal rechtzeitig machen, um für den Fall der Fälle auch versichert zu sein.

Von einem Profi-Sportler hört man so etwas sehr selten. Wie groß waren oder sind denn die Zukunftssorgen?

Als die Pandemie auf dem Höhepunkt war, waren schon Sorgen da, wann und ob es wieder sicher ist, zu spielen. Gerade diesbezüglich ist das Turnier auch ein wichtiges Signal für die Zukunft.

Apropos Zukunft: Ihr ehemaliger Verein, die MLP Academics, arbeitet weiter fleißig an der Rückkehr in die Bundesliga. Wie groß wäre Ihre Lust auf künftige Dienstreisen in die Heimatstadt Heidelberg?

Das wäre sicherlich interessant. Zumal es bislang noch nie geklappt hat, dass ich gegen Heidelberg spiele. Als wir mit meinem alten Klub Frankfurt ein Testspiel gegen die Academics hatten, musste ich verletzt passen.

Wie eng sind die Kontakte neun Jahre nach Ihrem Abschied noch?

Wenn ich mal in Heidelberg bin, sehe ich Niki Würzner ab und an. Auch mit Matthias Lautenschläger habe ich immer wieder mal Kontakt. Mit Paul (Zipser) tausche ich mich selbstverständlich über die Academics aus. Ich verfolge das schon, auch mit dem Bau der neuen Halle. Vor dem Abbruch der Pro A sah das alles ja sehr gut aus.