Kassel. (mm) Zwei unterschiedliche Halbzeiten spielten sich am vorgestrigen Samstag im Kasseler Auestadion ab. Eine, in der Walldorf am 9. Spieltag der Regionalliga Südwest uninspiriert, behäbig und ohne Durchschlagskraft agierte. Und dann eine, in der die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Born wie ausgewechselt, mit guter Körpersprache und unbedingtem Siegeswillen auftrat. Der Lohn für die Leistungssteigerung: Der FC-Astoria Walldorf setzte sich beim Regionalliga-Konkurrenten KSV Hessen Kassel mit 3:1 (0:1) durch.

Nach nur wenigen Sekunden lag man bereits zurück, der ehemalige Bundesliga-Profi Mahir Saglik schoss die Hausherren früh in Führung (1.). Danach war Kassel das bessere Team und verpasste in der 12. Minute nach einem Querpass von Marco Dawid durch Adrian Bravo Sanchez den zweiten Treffer. Walldorf blieb im ersten Durchgang harmlos und konnte nicht einmal nennenswert in den gegnerischen Strafraum eindringen.

Ein anderes Bild zeichnete sich nach dem Seitenwechsel ab. Nach einer Flanke von Maik Goß bugsierte KSV-Verteidiger Sergej Evljuskin die Kugel ins eigene Gehäuse (53.). In der 81. Minute brachte Tilmann Jahn mit seinem Premierentor den FCA endgültig auf die Siegerstraße. In der Nachspielzeit markierte Giuseppe Burgio mit seinem sechsten Saisontreffer den 3:1-Endstand (93.). Entsprechend froh war Trainer Matthias Born: "Nach einem missglückten Start haben wir lange gebraucht um uns zu schütteln. Im zweiten Durchgang haben wir verdient die Partie gedreht."

Am Dienstag empfängt Walldorf den FC 08 Homburg im Dietmar-Hopp-Sportpark. Anpfiff ist um 19 Uhr.

Kassel: Zunker – Najjer, Mißbach (64. Allmeroth), Evljuskin, Brandner – Schwechel (77. Merle), Meha, Bravo Sanchez, Pichinot (64. Mogge), Dawid – Saglik

Walldorf: Kristof – Goß, Hauk, Müller, Becker – Polat (88. Fahrenholz), Egolf (82. Hammann), Hillenbrand, Schön (70. Waack) – Jahn, Burgio

Schiedsrichter: Gaetano Falcicchio (Konstanz)

Zuschauer: keine Tore: 1:0 Saglik (1.), 1:1 Evljuskin (53./ET), 1:2 Jahn (81.), 1:3 Burgio (93.).