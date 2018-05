Von Christopher Benz

Walldorf. Das Saisonziel ist erreicht, das letzte Heimspiel sorgte jedoch nicht für gute Laune. Gegen einen abgeklärt agierenden SV Elversberg unterlag der FC-Astoria Walldorf am Samstagnachmittag mit 1:4 (0:2). Vor dem Anpfiff standen traditionell zum letzten Heimspiel die Verabschiedungen der scheidenden Spieler an.

Torhüter Michael Hiegl startet im Spätjahr seine Ausbildung bei der Bundespolizei und kann deshalb nicht mehr auf Regionalliga-Niveau weiterspielen. Nach vier Jahren verlässt Steffen Haas den FCA, der bei Eintracht Frankfurt im Scouting und Spielanalyse-Bereich arbeiten wird. Unumstrittener Stammspieler wurde Philipp Strompf, der vor der Runde von der U23 des Karlsruher in die Astorstadt gewechselt ist. Er schließt sich der Hoffenheimer U23 an. Zum zweiten Mal verlässt Christopher Hellmann den FCA. Ihn zieht es abermals in die USA, wo er seinen Master machen und gleichzeitig ambitioniert an einer Universität spielen möchte. Linksverteidiger Thorben Stadler hört nach vier Jahren in Walldorf auf, möchte aber in der Region weiter Fußball spielen, während er den Fokus auf sein Studium legt.

Nach langem Hin und Her hat Marcel Carl den Verantwortlichen am Donnerstag eine für sie schlechte Nachricht überbracht. Der mit 15 Toren erfolgreichste Torschütze hat sich dazu entschlossen, den Verein zu verlassen. Wohin er wechselt ist noch ungewiss. Interessiert dürfte er jedoch auf die Relegation zur 3. Liga schauen, denn der 1.FC Saarbrücken und der SV Waldhof sollen zu den Kandidaten gehören. "Wir verpflichten noch einen Neuner", verrät der Sportliche Leiter Roland Dickgießer bezüglich der Personalplanungen. Ende dieser Woche könnte Carls Nachfolger bereits feststehen.

Nico Hillenbrand soll die Lücke schließen, die Christoph Stenzel hinterlässt. "Wir wollen Nico unbedingt halten, damit er der Kopf unserer U 23 wird", sieht Dickgießer den Mittelfeld-Renner in den kommenden Jahren in Walldorf, "wir wissen, was wir an ihm haben und sollte es in der Regionalliga zu Personalnot kommen, weiß Matthias, dass er jederzeit auf ihn zurückgreifen kann."

Auf dem Rasen gab es am Samstag eher Sport der Marke "Sommerfußball" zu sehen. Elversberg führte zur Halbzeit ungefährdet 2:0. Koffi 80 Sekunden nach seiner Einwechslung (33.) sowie Kohler (38.) schossen die Führung heraus. Dass es nicht sogar schlechter für den FCA aussah, lag an Debütant Jürgen Lawall. Der Torhüter vertrat den kurzfristig erkrankten Jürgen Rennar und hielt stark.

Zur Pause wechselte FCA-Trainer Matthias Born auf zwei Positionen. Das zahlte sich aus, denn die Partie nahm an Fahrt auf. Carl steckte auf Hillenbrand durch, der die Kugel zum 1:2 in die Maschen hämmerte (57.). Walldorf blieb am Drücker, Groß verpasste den Ausgleich, doch im Gegenzug stellte Sellentin den alten Abstand wieder her (64.). Sellentin sorgte mit seinem zweiten Treffer zum 1:4 für die Entscheidung (83.).

FCA Walldorf: Lawall - Kiermeier (46. Stadler), Pellowski, Strompf, Hofmann - Hillenbrand (63. Wekesser), Grupp, Kern, Hellmann - Schön (46. Groß), Carl.

SV Elversberg: Fuhry - Kohler, Kofler, Grech, Cincotta - Krebs - Sellentin, Köksal (63. Stevanovic, Skenderovic (85. Blaß), Mohr (31. Koffi) - Perstaller.

Schiedsrichter: Lehmann (Seitingen-Oberflacht - Zuschauer: 258 - Tore: 0:1 Koffi (33.), 0:2 Kohler (38.), 1:2 Hillenbrand (57.), 1:3 Sellentin (64.), 1:4 Sellentin (83.).