Pirmasens. (mm) Nun hat es auch den FC-Astoria Walldorf erwischt. Zum ersten Mal ging das Auftaktspiel in der Regionalliga Südwest verloren. Beim Aufsteiger FK Pirmasens verlor die Elf von Matthias Born mit 1:2. "Der Sieg für Pirmasens geht in Ordnung", stellte der FCA-Trainer fest, "denn in der ersten Halbzeit waren wir zu passiv und haben zu viele Abspielfehler gemacht"

Die Pfälzer drückten aufs Tempo und Walldorf hatte bald zwei brenzlige Situationen zu überstehen. Erst verschätzte sich Benny Hofmann bei einem langen Pass, konnte jedoch seinen Fehler gleich wieder ausbügeln (6.), dann rettete der Pfosten bei einem Schuss von Dennis Krob (22.).

Zehn Minuten zuvor hatte Pascal Pellowski bei einem Kopfballduell den Ellbogen seines Gegners abbekommen und konnte erst nach minutenlanger Behandlungspause weitermachen. Nach einer halben Stunden ging Pirmasens durch ein sehenswertes Tor von Ricky Pinheiro verdient in Führung und hätte kurz darauf erhöhen können, doch Bohnert vergab kläglich.

Nach der Pause war Walldorf, bei dem mit Simon Kranitz lediglich ein Neuzugang in den Startelf stand, besser und schnürte den Gastgeber mit sicherem Passspiel und mehr Entschlossenheit in dessen Hälfte ein. Erik Wekesser scheiterte allerdings freistehend an FKP-Schlussmann Benjamin Reitz (57.).

Kurz darauf hatte Pirmasens Pech, als Bohnert nur den Pfosten traf (63.). Felix Bürger machte es drei Minuten später besser, umkurvte den herausstürmenden Jürgen Rennar und schob mit viel Übersicht zum 2:0 ein (66.).

FCA-Coach Born wechselte nun doppelt. Mario Cancar und Salvatore Varese brachten ein wenig mehr Schwung auf den beiden Außenbahnen. In der 84. Minute schwächte sich Pirmasens selbst, Salif Cisse sah Gelb/Rot, nachdem er einen schnell ausgeführten Freistoß blockiert hatte.

Der FCA kam in der 90. Minute noch zum Anschlusstor durch Nicolai Groß, dabei blieb es aber. "In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und speziell die erste Viertelstunde dominiert", sagte Born, "wenn wir unsere Großchance in dieser Phase nutzen, kann es ein anderes Spiel werden."

Bereits am Dienstag (18 Uhr) geht's für Walldorf mit dem Drittrunden-Spiel im badischen Pokal beim FC Östringen weiter. Und am Freitag (19 Uhr) kommt Kickers Offenbach in die Astorstadt.

FK Pirmasens: Reitz - Grünnagel, Osee, Steil, Hammann (70. Schuck) - Cisse, Pinheiro, Bohnert (75. Grimm), Krob (77. Ludy) - Bürger, Becker.

FCA Walldorf: Rennar - Kiermeier (85. Batke), Nyenty, Pellowski, Hofmann - Grupp, Kranitz (68. Cancar), Meyer (68. Varese), Wekesser, Schön - Groß.

Schiedsrichter: Meinhardt (Flieden); Zuschauer: 801; Gelb-Rot: Cisse (84.).