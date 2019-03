Den rund 2000 Zuschauern in der GBG-Halle will der TV Käfertal wie im Vorjahr ein großes Faustball-Fest bieten. Foto: Falk-Stéphane Dezort

Von Falk-Stéphane Dezort

Mannheim. Rekordmeister Pfungstadt, Titelverteidiger Berlin oder doch der Ausrichter TV Käfertal? Welches Team setzt sich beim Endrunden-Turnier der Deutschen Hallenfaustball-Meisterschaften am Wochenenden in der Mannheimer GBG-Halle die Krone auf? Für Bundestrainer Olaf Neuenfeld ist die Sache klar: "Pfungstadt ist übermächtig. Alles andere wäre eine Sensation." Neben Angreifer Patrick Thomas, der "vor allem in der Halle kaum zu verteidigen ist", befinden sich weitere fünf Nationalspieler im Kader der Südhessen.

Der TV Käfertal rechnet wie im Vorjahr mit über 2000 Zuschauern. 2018 setzte der Heimvorteil beim TVK ungeahnte Kräfte frei. Er sicherte sich nach einer 1:3-Niederlage gegen Berlin die Silbermedaille. "Es wäre eine mega Nummer, wenn wir das wiederholen können", sagt TVK-Kapitän Dominik Mondl. Auch Neuenfeld sieht den TVK auf dem Treppchen. "Eine Medaille ist drin." Dem TV Brettorf, Käfertals zweiter Gruppengegner neben Pfungstadt, bleibt laut Neuenfeld nur eine Außenseiterrolle.

Auch für Titelverteidiger Berlin ist laut Neuenfeld bereits in der Vorrunde Schluss. Hauptangreifer Lukas Schubert nahm sich zuletzt eine Pause. Nur durch Schützenhilfe aus Hagen qualifizierte sich Berlin überhaupt für die Endrunde. "Wenn sie ohne Schubert auflaufen, werden sie wenig ausrichten. Von einer Titelverteidigung sind sie weit weg", ist sich der Bundestrainer sicher. Jedoch bleibt bis zuletzt offen, ob Schubert am Wochenende nicht doch noch spielen wird. "Wenn er dabei ist, werden die Karten neu gemischt", meint Mondl.

Das Duell um den Sieg in Gruppe B erwartet Olaf Neuenfeld in der Partie des Nord-Staffelsiegers Ahlhorner SV gegen den Südstaffel-Zweiten Vaihingen/Enz. Für den Verlierer wäre seiner Erwartung nach im Halbfinale gegen Pfungstadt Endstation, während der Gruppensieger im zweiten K.o.-Spiel gegen Käfertal "das Spiel um Platz zwei" bestreitet.

Info: Das Auftaktspiel zwischen Käfertal und Pfungstadt startet am Samstag um 11 Uhr, Halbfinale und Finale am Sonntag ab 10 Uhr.