Heidelberg. (wob) Ist da einer bei Donald Trump in die Lehre gegangen? In Sozialen Medien sind "Fake News" aufgetaucht, die man nicht zwangsläufig witzig finden muss. Der Badische Fußballverband (bfv) habe beschlossen, die Saison zu beenden und sie im März nächsten Jahres fortzusetzen, wurde in Umlauf gesetzt.

"Ein solches gezieltes Störfeuer ist für uns absolut unverständlich und schürt unnötige Verunsicherung bei unseren Vereinen", stellt bfv-Medienchefin Annette Kaul klar.

Der Verband weist darauf hin, dass man auch weiterhin mit den Vereins-Vertretern kommunizieren und auf keinen Fall eine vorschnelle Entscheidung treffen werde. An den vorausgegangenen beiden Samstagen gab es Video-Konferenzen mit Präsident Ronny Zimmermann und seinen Mitstreitern. Die Rhein-Neckar-Zeitung hat ausführlich berichtet.

Darüber hinaus gab es diese Woche Live-Schaltungen mit Funktionären aus der Verbands- und Landesliga. "Dabei wurde uns viel Verständnis entgegengebracht und Vertrauen zugesichert, dass unser Weg der richtige ist – auf der Grundlage von Fakten und nicht von Spekulationen", erklärt Annette Kaul.

Man werde versuchen, so die Pressesprecherin weiter, den Urheber der Falschmeldung ausfindig zu machen. Kleiner Tipp: Die Zeichensetzung ist nicht die Stärke des unbekannten Verfassers.

Zuverlässige Informationen gibt es auf der Webseite des Verbandes www.badfv.de.