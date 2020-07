Von Achim Wittich

Heidelberg. Je härter die physischen und psychischen Belastungen sind, desto wohler fühlt sich Martin Staiger in seiner Haut. Der 53-jährige promovierte Geophysiker und Kommunikationsberater hat jetzt – bereits zum vierten Mal – ein sogenanntes "Everesting" mit dem Mountainbike in beeindruckender Manier hinter sich gebracht. Diesmal nahm der Dossenheimer nicht auf seiner Hausstrecke den Anstieg zum Weißen Stein so oft in Angriff, bis er die 8848 Höhenmeter des höchsten Berges der Erde erreicht hatte.

Nein, diesmal wollte er nach eigener Aussage einen richtig "schnellen Everest raushauen" und suchte sich am Hohen Nistler eine Schotterstrecke von einem Kilometer Länge mit einer 11,5 prozentigen Steigung und 104 Höhenmetern aus. Insgesamt 85 mal ging’s steil bergan und nach der Wendemarke mit 65 und sogar bis zu 70 Stundenkilometern rasend bergab. Staigers Plan ging auf: Nachdem der ehemalige Marathon-Spitzenläufer um 5 Uhr morgens gestartet war, hatte die Quälerei um kurz vor 19 Uhr und nach 13:58:04 Stunden ein Ende. Damit war er sechs Stunden schneller als bei seinen bisherigen "Everestings".

Auf unsere Frage, wie verrückt man sein muss, um sich das anzutun, schmunzelt Staiger nur. "Ich will halt schauen, was mit Anfang 50 noch so geht", sagt er, um etwas ernster hinzuzufügen: "Es ist immer wieder der Versuch einer Grenzbelastung. Diesmal war die Herausforderung definitiv fast nur eine mentale. Rein körperlich fahre ich das, ohne dass es überheblich klingen soll, mehr oder weniger aus meinem Grundlagenvermögen heraus."

Diese Grundlagenvermögen bewegt sich beim Ausdauerathleten allerdings auf einem immens hohen Niveau, was auch ein Sportmedizintest bewiesen hat. Der Familienvater verfügt als nicht mehr ganz junger Bursche über die Werte eines 25-Jährigen.

Mit seinem Hardtrail, übrigens ein keineswegs exorbitant teures und super leichtes Zweirad, ließ sich der immer für einen lockeren Spruch gute Extremsportler auch durch einen technischen Defekt nicht aus dem Konzept bringen. "In Runde 48 habe ich mir einen Plattfuß geschossen, das passiert halt und wir haben es relativ schnell wieder hingekriegt, berichtet Staiger fröhlich beim RNZ-Gespräch.

Auch die Sommerhitze bei stolzen 33 bis 34 Grad Celsius am Nachmittag machte ihm zwar zu schaffen, aber vom Sattel zu steigen und sich an den Streckenrand zu setzen, das ist für Staiger keine Option.

Zudem hatte er seine Schwester Annette an der Seite, die aus Stuttgart angereist war und ihn während der Tortur immer wieder mit Wasser überschüttete und so ausreichend kühlte. Auch sein Cousin Florian Mertens ließ es sich nicht nehmen, tatkräftige Unterstützung zu leisten. Er setzte sich selbst aufs Bike und absolvierte an der Seite von Martin Staiger 3000 Höhenmeter.

Im Unterschied zu seinen bisherigen Unterfangen gab es diesmal auf den Runden, die zwischen 8.10 Minuten und 9.15 Minuten lagen, für Staiger keine Ruhepausen. "Es war Dauerstress und keine Sekunde Zeit, die Beine hängen zu lassen", blickt der M 50er-Europameister im 24-h-MTB-Rennen zurück. Wer mit diesen Geschwindigkeiten zu Tal rast, braucht zudem ein sehr hohes Maß an Konzentration – und das über knapp 14 Stunden!

Über einen solchen Zeitraum muss natürlich auch die Verpflegung stimmen. Wie immer gab es Schwäbisches ("Der Staiger isst Maultaschen"), dazu die üblichen Bananen, Müsli-Riegel und sogar Kartoffelpuffer – und ab 6000 absolvierten Höhenmetern gebutterte Salzbrezeln. Manche Cola sorgte für einen neuen Energieschub und nach jeweils 1000 Höhenmetern war eine kurze Pause von fünf bis maximal zehn Minuten erlaubt. "Das war schon relativ stumpf", gibt Staiger zu, der übrigens seit Mai 2016 mit einer Titan-Hüfte rechtsseitig unterwegs ist. Die hält zum Glück bestens – und wir sind sicher, vom "Mann für die ganz besonderen Herausforderungen" weiter zu hören.