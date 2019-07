Heidelberg. (hs) Die Neckarwiese wird am Wochenende nun schon zum 14. Mal hintereinander zum Schauplatz eines Turniers der Ba-Wü Beach-Tour. Qualifiziert für den "Essert Beach Cup" und das Baden-Württemberg-Finale sind die jeweils besten 16 Herren- und Damenteams. Ab Samstag um 9.30 Uhr kämpft die Elite der "Beacher" um insgesamt 2000 Euro Preisgeld und den Titel des baden-württembergischen Meisters 2019.

Nach der WM in Hamburg, das internationale Highlight, nun also die Neckarwiese. Einer der Faktoren, warum in Deutschland immer wieder große Beachvolleyball-Erfolge gefeiert werden können, ist die gute Förderung der Nachwuchsteams durch die Beach-Serien in den einzelnen Bundesländern. Baden- Württemberg bietet eine der größten und leistungsstärksten Serien an. Hier werden Olympioniken gemacht, wie Britta Büthe aus Speyer, die nach Beendigung ihrer Profikarriere letztes Jahr nochmals im Finale auftauchte.

Die Heidelbergerin Leonie Klinke (U18-Europameisterin 2014 sowie mehrfache deutsche Jugendmeisterin) wollte eigentlich ihren Vorjahrestitel mit Victoria Bura aus Stuttgart verteidigen, wurde aber leider nicht zum Cup zugelassen, weil sie auf der Tour zu wenige Punkte gesammelt hat. So dürfte Annie Cesar (MVT Allianz Stuttgart), die frischgebackene deutsche Meisterin im Hallenvolleyball, die mit Alexandra Bura antritt, die Sieg-Favoritin sein. Von den lokalen Teams dürften Julia Jungmann (HTV) und Annika Schwager (Sinsheim) die besten Chancen auf eine vordere Platzierung haben.

Bei den Männern wird es einen neuen Titelträger geben. Das Teilnehmerfeld erscheint sehr ausgeglichen. Immer für einen Spitzenplatz gut ist Christian Eckenweber (Speyer), der mit Lucas Wenz (Heidelberg) ein Duo bildet.

Parallel findet am Samstag von 11 bis 16 Uhr der 2. Beach Soccer-Cup für Jugendfußballer statt. Am Sonntag bietet das Kulturfenster ein Spielangebot für Kinder und im Zuge der Radkultur Baden-Württemberg gibt es durch radolino wieder die Option auf einen kostenlosen Radcheck. An beiden Tagen gastiert zudem der Fantruck der TSG Hoffenheim am Beach-Feld.

Die vielen Helfer des ausrichtenden Heidelberger TV werden ab Freitagmorgen den Aufbau der Tribünen und der Spielfelder verantworten. Der Cateringauftritt wurde komplett überarbeitet, so dass keine Wünsche offen bleiben sollen. Moderator Frank Schuhmacher aus Weinheim sorgt für gute Stimmung, Party-Musik heizt Aktiven und Zuschauern in den Spielpausen an.

Die Endspiele am Sonntag sind auf 14 Uhr bei den Damen und 15 Uhr bei den Herren terminiert, die Halbfinals werden am Sonntag ab 10 Uhr gespielt.

Samstag 20. Juli, ab 9.30 Uhr: Vorrunde Damen/Herren; ab 17 Uhr: Viertelfinale Damen; ab 17 Uhr: Viertelfinale Herren; 11 - 16 Uhr: 2. Beach Soccer Cup.

Sonntag 21. Juli, ab 10 Uhr: Halbfinale Damen; ab 11 Uhr: Halbfinale Herren; ab 12 Uhr: Kleines Finale Damen/Herren; ab 14 Uhr: Finale Damen; ab 15 Uhr: Finale Herren; anschließend Siegerehrung.