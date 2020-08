Von Anna Manceron

Heidelberg. Eigentlich wollte Malaika Mihambo in den nächsten Wochen einen neuen Lebensabschnitt in den USA beginnen – doch die Corona-Krise machte ihr einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen geht die amtierende Weitsprung-Weltmeisterin am Wochenende bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften in Braunschweig an den Start. Die RNZ hat mit der 26-Jährigen im Olympiastützpunkt in Heidelberg über den wichtigsten Wettkampf der Saison und ihre Zukunftspläne gesprochen.

Malaika Mihambo, bei der Kurpfalz-Gala am vergangenen Wochenende in Weinheim sind Sie als Sprinterin angetreten. Was kann man in dieser Disziplin in Zukunft von Ihnen erwarten?

Der Weitsprung steht für mich immer im Vordergrund. Dort sind Geschwindigkeit und Schnelligkeit das A und O. Deshalb liegt es auf der Hand, auch immer Sprint zu trainieren. Wofür das im nationalen und internationalen Vergleich reicht, wird sich zeigen.

Bei den Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Braunschweig ist aber erst einmal Ihre Paradedisziplin dran: der Weitsprung. Wie fit fühlen Sie sich?

Sprungtechnisch läuft es ganz gut. Ich werde aus dem verkürzten Anlauf, also aus 16 Schritten, springen. Das ist für mich etwas ganz Neues. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mein Bestes zu geben. Klar ist aber auch, dass die Geschwindigkeit aus dem verkürzten Anlauf nicht so hoch und damit auch die Weite geringer ist.

Welches Ziel haben Sie sich für die laufende Saison gesteckt?

Ich will in dieser kurzen Saison wieder maximale Belastungsspitzen setzen und mich gleichzeitig schonen. Das letzte Jahr war sehr anstrengend, und 2020 verlief aufgrund der äußeren Umstände anders als geplant. Da kann ich jetzt ein bisschen vom Gas runtergehen und trotzdem Belastungen trainieren. Denn wer langfristig draußen bleibt, braucht auch länger, um wieder reinzukommen.

In Braunschweig werden Sie vor leeren Zuschauerrängen springen. Wie wichtig ist Ihnen das Publikum bei einem Wettkampf?

Sehr wichtig. Gute Stimmung hilft auf jeden Fall dabei, noch mehr zu geben. Das unterstützt und beflügelt. Es ist schade, dass das jetzt fehlt. Aber die Umstände sind momentan so, dass man Großveranstaltungen einfach nicht zulassen kann.

Eigentlich wollten Sie im August nach Texas ziehen, wo Sie künftig von dem neunmaligen Olympiasieger Carl Lewis und dem früheren Sprintstar Leroy Burrell trainiert werden. Wegen der Corona-Krise mussten Sie ihre Abreise aber auf unbekannte Zeit verschieben. Wie sieht jetzt Ihr Plan für die nächsten Wochen und Monate aus?

Ich rechne damit, vorerst hier zu bleiben und weiter mit dem Weitsprung-Bundestrainer Uli Knapp zu trainieren. Jetzt heißt es erst einmal, die Saison zu bestreiten, sich bestmöglich zu platzieren und im 100-Meter-Sprint gerne an die Bestleistung heranzulaufen. Nach einer Pause geht es dann zurück ins Grundlagentraining und in den Aufbau für 2021.

Warum wollen Sie künftig in den USA trainieren?

Weil es zu mir als Person passt. Ich bin jemand, der gerne hinausgeht in die Welt und habe schon länger davon geträumt, im Ausland Sport machen zu können. Jetzt hat sich die Gelegenheit dazu geboten.

Und wieso haben Sie sich für Carl Lewis und Leroy Burrell entschieden?

Das Angebot war gut und die Trainingsphilosophie hat gepasst. Ich hoffe, dass ich von den beiden, die selbst mal erfolgreiche Athleten waren, viel lernen kann. Mit Carl Lewis verbinden mich auch abseits des Sportplatzes viele Themen wie vegane Ernährung, Musik, soziales Engagement und politisches Interesse.

Mit Ihrem bisherigen Trainer, Ralf Weber, haben Sie 16 Jahre lang zusammengearbeitet. Das ist eine lange Zeit. Inwiefern hat Sie das geprägt?

Ich bin ihm sehr dankbar dafür, dass er mich schonend in die Spitze geführt hat, ohne mich in der Jugend zu verheizen. Er hat immer auf mich Acht gegeben und das Training dementsprechend angepasst. Aber er war auch sehr innovativ und hat neue Methoden gefunden. Für mich hat ihn das auch ausgezeichnet: Obwohl er eigentlich ‚nur‘ Hobby-Trainer war, ist er voller Elan an die Sache herangegangen und hat sich immer weitergebildet.

Sind Sie auch ein bisschen traurig darüber, dass diese Zeit jetzt vorbei ist?

Das war auf jeden Fall eine Ära, ja. Aber jetzt kommen einfach andere Zeiten. Ich habe vollstes Verständnis dafür, dass er sich zurückzieht. Und auch ich habe gemerkt, dass bei mir der Wunsch nach Neuem da war. Ich glaube, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um uns beide weiterzuentwickeln und dabei getrennte Wege zu gehen. Klar hätte man sich einen krönenden Abschluss gemeinsam in einem Olympia-Finale gewünscht – aber das war in diesen Zeiten nicht möglich.

Apropos neue Wege: Sie sind in Oftersheim in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen. Dort leben und trainieren Sie noch immer. Wie schwer fällt es Ihnen, bald Abschied von der Heimat zu nehmen?

Gar nicht. Weil es kein Abschied für immer ist und ich ja wieder zurückkomme. Wenn ich in die USA ziehe, werde ich etwa sechs Monate im Jahr dort leben. Den Rest der Zeit verbringe ich in Deutschland und behalte auch meine Wohnung hier. Wahrscheinlich werde ich dann einfach zwei Zuhause haben.