Von Christopher Benz

Walldorf. Sich nicht mit Marcus Meyer freuen - unmöglich. 15 Saisonspiele lang kam der sympathische Tempodribbler des FC-Astoria Walldorf nicht auf Touren, ehe der Knoten platzte. "Ich musste mich eine eklig lange Zeit hinten anstellen", dachte der zum zweiten Mal in Serie beste Walldorfer nach dem 3:0-Heimsieg gegen die TSG Balingen an die schwierige Phase zurück. "Jetzt bin ich einfach nur glücklich meinen Beitrag geleistet zu haben und freue mich aber auch mein Tor", erklärte Meyer hinterher.

Das 1:0 von Andreas Schön (32.) eingeleitet, das 2:0 selbst mit einem unnachahmlichen Dribbling vorbei an der halben Balinger Abwehr selbst erzielt (75.) und das 3:0 als Gefoulter beim Elfmetertor von Kapitän Tim Grupp (90.+2) vorbereitet. Damit kommt der Lehramts-Student trotz gerade einmal 521 Einsatzminuten auf fünf Scorerpunkte. Das macht Platz drei in der vereinsinternen Rangliste hinter Erik Wekesser (7) und Andreas Schön (6).

"Das erwarten wir jetzt öfter von Marcus", sagte FCA-Trainer Matthias Born augenzwinkernd im Vorfeld mit Bezug zu Meyer nach dessen Dreierpack letzte Woche beim SV Waldhof (3:3). Deshalb stand die Nummer 19 erwartungsgemäß in der Startformation. Ebenfalls wieder mit dabei war Andreas Schön nach abgesessener Gelbsperre, dafür fehlte Erik Wekesser aufgrund seiner fünften Gelben Karte. Zuschauen musste Christopher Hellmann. Ein Meniskuseinriss beeinträchtigte den Stürmer seit mehreren Wochen. In den vergangenen Tagen wurden die Schmerz zu stark. "Diese Woche entscheidet sich, ob ich operiert werden muss", berichtete "Helle", "falls nicht, bin ich optimistisch, dass ich beim nächsten Heimspiel gegen Pirmasens am 23. November wieder spielen kann."

Auf dem Rasen des Dietmar-Hopp-Sportparks entwickelte sich eine zerfahrene Anfangsphase. "Du hast gemerkt, dass heute keiner verlieren wollte", bilanzierte Born. Kein Wunder, schließlich hat Balingen zuvor in der Fremde noch nicht gewonnen, während die Astorstädter im letzten Vorrundenspiel endlich den ersten Dreier vor eigenem Publikum feiern wollten. Die beiden zuvor errungenen Saisonsiege holte die Born-Elf in der Fremde mit 3:1 in Pirmasens und 4:1 in Stadtallendorf.

Die einzige klare Torchance der Gäste gab es nach sechs Minuten, als sich die Blau-Weißen auf Jürgen Rennar verlassen durften, denn der Torhüter klärte gegen den durchgebrochenen Akkaya reaktionsschnell zur Ecke. Danach war von der TSG so gut wie nichts zu sehen.

Schöns Führung nahm spürbar den Druck vom Kessel beim Vorletzten. Meyer steckte die Kugel dabei auf den aufgerückten Pellowski durch, der in den Rücken der Abwehr passte, wo der Torschütze kompromisslos einnetzte (32.).

Von den Gästen ging nach der Pause keine Gefahr mehr aus, Meyers beherztes Solo und Grupps Elfer machten den ersten FCA-Heimsieg der Saison perfekt.

FC-Astoria Walldorf: Rennar - Kiermeier, Nyenty (62. Schaffer), Müller, Pellowski - Fahrenholz, Grupp, Horn (65. Kranitz), Meyer - Schön, Groß (78. Batke).

TSG Balingen: Binanzer - Eisele, Schmitz, Pflumm, Adrian Müller (81. Scherer) - Gil Sarrion - Pettenkofer, Schuon, Seemann (56. Vogler), Akkaya (68. Kurth) - Lauble.

Schiedsrichter: Ballweg (Bickenbach); Zuschauer: 358; Tore: 1:0 Schön (32.), 2:0 Meyer (75.), 3:0 Grupp (90.+2/FE).