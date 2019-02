Von Rainer Kundel

Mannheim. Seit Montagabend stehen die Kufencracks der Adler Mannheim nach einer Woche Pause wieder gemeinsam auf dem Eis. Nicht alle Spieler konnten allerdings über die volle Distanz ausspannen, vier von ihnen hatten noch zwei Spiele mit der neuen U25-Nationalmannschaft und erst seit Donnerstag frei, flogen aber dennoch zu einem Kurztrip für einen Badeurlaub nach Dubai. Andere wie Dennis Endras oder Marcel Goc arbeiteten mit Torwart-Trainer Benedikt Weichert und den Reha-Trainern an ihrem Comeback, das für beide im günstigsten Fall schon morgen (19.30 Uhr) am 46. Spieltag beim ERC Ingolstadt über die Bühne geht.

Die rechtzeitige Genesung von Endras nach einer am 10. Januar beim 6:2-Sieg gegen die Eisbären Berlin erlittenen Beinverletzung nimmt Manager Axel Alavaara den größten Druck, vor dem internationalen Transferschluss (15. Februar) noch aktiv werden zu müssen. Stand gestern wird der Klub bei seinen neun Importspielern bleiben, auch wenn es bei dem seit sechs Wochen an der Hand verletzten Verteidiger Thomas Larkin bis zum Playoff-Start (13. März) eng werden könnte. "Wir vertrauen unserer Mannschaft, so wie wir sie seit August zusammen haben", äußerte sich Alavaara. Der berühmte X-Faktor, der den Tabellenführer noch besser machen könnte, ist kaum auf dem Markt. Wer im Februar Spieler abgibt, muss entweder sparen, weil er die Playoffs verpasst hat oder er wittert eine Gelegenheit, sich von sportlichen oder menschlichen "Problembären" trennen zu können.

Was bei Fans und Öffentlichkeit gut ankommt, ist die neue Transparenz der Mannheimer in Bezug auf ihre bereits für den Sommer getätigten Transfers. Mitte November bestätigten die Adler gleichlautend mit den Wolfsburg Grizzlys den von dieser Zeitung bereits im September verkündeten Wechsel von Björn Krupp zur neuen Saison und Ende Januar folgte die Nachricht, dass sich das große Talent Lean Bergmann (20 Jahre/ Iserlohn Roosters) für die Adler entschieden hat und Garrett Festerling ab Juli ein Grizzly in Wolfsburg wird. Der unwürdige Eiertanz, der 2014/15 um den schon Monate vor Vollzug feststehenden Wechsels von Frank Mauer nach München und ein Jahr später beim Abschied von Kai Hospelt stattfand, war auch eine Folge etlicher von der DEL den Klubs aufoktroyierter Verhaltensregeln.

Noch still ist es dagegen bei Vertragsverlängerungen, sechs Arbeitspapiere laufen am 30. April aus. Tröpfchenweise kommt doch das eine oder andere unter der Decke hervor, auch weil einige so genannte "gut informierte Kreise", sei es aus dem Beraterumfeld oder ""Maulwürfe" nicht still halten können. So soll der Klub seine Option bei Andrew Desjardins für eine weitere Saison gezogen haben. Auch Chad Kolarik soll nach einer deutlichen Steigerung seit dem Jahreswechsel eine vierte Saison in Blau-Weiß-Rot dranhängen. Der 33-jährige Top-Scorer wurde von der Jury eines Fachmagazins zum Spieler des Monats Januar gewählt. Sieben Tore und acht Vorlagen seiner bisher 44 Punkte sammelte der US-Amerikaner allein im letzten Monat. Dagegen vermeldete das Boulevard-Online-Portal Sportbuzzer, dass Chet Pickard zukünftig für Wolfsburg im Tor stehen wird.