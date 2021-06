Von Daniel Hund

Wilhelmsfeld. Begonnen hat alles mit Paul, dem Krake. Im Sommer 2010 war das anhängliche Schnuckelchen der heimliche WM-Star. Als Orakel führte Paul die deutsche Mannschaft bis ins Finale. Auch die RNZ-Sportredaktion hatte schon ein paar tierische Wahrsager.

Bellende. Flecki, die Promenaden-Mischung, und die Deutschen Doggen Queena und Paul. Alle orakeln mittlerweile auf Wolke sieben, drücken Jogis Jungs von oben die Pfoten.

Ihr Nachfolger: Josef aus Wilhelmsfeld, die nächste Dogge. 17 Wochen alt, Spitzname Chaos.

Die Spielregeln sind die gleichen. Orakelt wird immer morgens. Mit zwei Fahnen im Hof. Auf jeder Flagge wird ein landestypischer Snack platziert. Am Sonntag, kurz nach 8 Uhr, begann Josefs EM-Mission. Ausgerechnet sonntags, wird er sich gedacht haben. Auch Welpen schlafen da gerne mal aus. Aber als Orakel laufen die Uhren anders. Da hat man Verantwortung, steht permanent unter Beobachtung.

Die Snacks: Auf der französischen Flagge liegt ein Baguette. Das ist schon ein bissel älter. Von Weihnachten. Extra knackig und mega knusprig. Doggen lieben Baguettes. Da läuft ihnen die Sabber in den Lefzen zusammen.

Und daneben, auf schwarz-rot-goldenem Untergrund? Ja, da liegt so eine uncoole Bratwurst. Oder wie es die nette Dame beim Metzger so schön sagte: "Brotworscht". Doggen hassen natürlich Würste, finden sie eklig und abstoßend. Und die ist auch noch richtig groß. 450 Gramm pure Geschmacksverirrung.

Klarer Vorteil für die Franzosen. Aber sorry Jogi, beim letzten Turnier bekommt man nichts geschenkt.

Und was macht der kleine Teufelskerl, der irgendwie immer dann wach ist, wenn andere schlafen wollen, der seine Katzen-Geschwister nachts um 3 Uhr gerne mal vom deckenhohen Kratzbaum schüttelt? Der schnüffelt kurz am Baguette, legt die Stirn in Falten, so als wollte er sagen: "Ey Kollegen, wollt ihr mich veräppeln?" Hoppelt mit seinen Riesen-Ohren rüber zur Worscht, schnappt ansatzlos zu und verkrümelt sich aus vollem Lauf unter die große Tanne im Garten.

Seufz. Schmatz. Rülps.

Weg war sie.

Jogi, ganz ehrlich, das kann man eigentlich gar nicht mehr vermasseln.