Am Montagabend übertrug das deutsche Fernsehen ein Training der deutschen Nationalmannschaft; das mutet etwas seltsam an, aber Corona und Sommerloch müssen gestopft werden. Es gab aber vorher auch ein Länderspiel gegen Dänemark, das in der Weltrangliste zwei Plätze vor "Die Mannschaft" weilt. Thomas Müller war nach dem Spiel, einer 1:1-Niederlage, zerknirscht. Als Bayernspieler ist für ihn alles unter einem 2:0-Sieg ein verlorenes Spiel. Dieses Motto wird jetzt in der Säbener Straße nicht unbedingt als Leitspruch über dem Eingang prangen, aber als Usus ist es eh eingraviert – in jedem Bayernschädel.

Löws einzige zwei Titel wurden also 2014 und 2017 mit zwei 1:0-Niederlagen erkämpft. Nachfolger Hansi Flick hat ja mit den Bayern in zwei Jahren sieben Titel geholt – also mit echten Siegen – Löw hat dagegen in zwei Titeln 15 Jahre geholt, aber immer mit Globuskonkurrenz. Da kann man sich jetzt streiten, was mehr wert ist. 15 Jahre! Das sind ca 0,9 Merkel. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, in welchen Einheiten Hansi "äähm" Flick rechnet.

Irgendwie werden Worte wie "fokussiert", "au", "konzentriert" und "hssssccht" fehlen. Ob Jogi so etwas an Hansi weitergibt? Übt Hansi schon? Flicks sehr eigenes "äähm", das ein bisschen an eine Zahn-OP erinnert, ist bestimmt eine harte Nuss für meine Kollegen Matze Knoop oder Max Giermann.

Löws zukunftsorientierter Rücktritt, einmalig in der DFB-Geschichte, wirkt irgendwie beleidigt. "ihr habt, hssssschcht, alle, au, irgendwie, nicht verstanden, warum ich Müller-Hummels lebenslang gsperrt hab. dann kriggt r was’r wollt, i hol se fokussiert zurück, aber irgendwie geh i dann halt au – un hör auf." Ja, Joachim, wir haben das alle irgendwie nicht verstanden, und wir haben nach so einem Bock au nichts dagegen, dass du gehst.

Das soll jetzt aber seine gute Arbeit, die selbst vom DFB nicht verhindert wurde, auf keinen Fall schmälern. Und vor allem muss man das auch mal hinkriegen – das mit dem DFB. Aber Spieler auf Lebenszeit sperren, liegt außerhalb des Kompetenzbereichs eines Bundestrainers – da nützt es auch nichts, wenn man persönlich nach München fährt, um es dort zu verkünden. Ich schätze, dass man hier aus juristischen Gründen nicht wiedergeben darf, wie Uli Hoeneß reagiert hat. Es reicht wahrscheinlich schon, sich Olli Kahns Stirn vorzustellen.

Der DFB (Dummies für Fußball) kann seinerseits aber halt auch keinen Trainer rausschmeißen, denn wo niemand ist, kann niemand fliegen. Beim DFB dürfte im Kühlschrank schon alles schimmeln, und der Hausherr könnte schon seit einem halben Jahr neben dem Sofa ... obwohl, nicht zu negativ denken! Vielleicht kommt ja eine Frau an die Spitze. Eine Frau mit internationaler Erfahrung – warum nicht jemand wie Heike Maas? Die ist zwar noch Außenministerin, aber das legt sich nach September.

Kaiser Franz sprach mal von "Geistigen Nichtschwimmern", meinte damit Harry Valeriens Kollegen. In Zeiten von Bela Rethy hat sich der Greis erweitert.. ja, mit G.. – so, und jetzt lassen wir uns das Turnier nicht vermiesen: Havertz ist die Jugend, und da muss man hinschauen. Ach so, andere spielen auch mit? Wer mit den Gewinnern feiern will, sollte auf jeden fall Französisch üben, oder Englisch, oder Österreichisch? Russisch auf jeden Fall: Alexander Zverev ist derzeit am Limit, das könnte was werden in Wimbledon… obwohl, Sascha flucht eigentlich nur auf Russisch, er jubelt Deutsch. Manchmal aber auch in Englisch – er wohnt aber …na? .. französisch! Eben.

Update: Samstag, 12. Juni 2021, 06.00 Uhr