Von Nikolas Beck

Mannheim. Viel hat nicht gefehlt. Beinahe hätte Alexander Rosen die volle Punktzahl abgeräumt. Als EM-Experte der RNZ hatte Hoffenheims Manager die deutsche Anfangsformation für das Auftaktspiel gegen Frankreich Position für Position exakt vorausgesagt. Für seinen Tipp – ein 1:1 – fehlte bekanntlich allerdings ein Tor von Jogis Jungs.

Aber war es auch die von Rosen erhoffte gute Leistung der Nationalelf? "Es war in vielen Phasen ein ordentliches Spiel", findet der Experte. Gefälliges Kombinationsspiel mit mehr Ballbesitz und einer "vermeintlichen" Spielkontrolle habe Rosen ausgemacht, Nationalspieler, "die sich mit guter Energie und mit allem, was sie hatten, gewehrt haben".

Allerdings: "Frankreich hat noch nicht einmal am Limit gespielt, das war spürbar."

Für die erste deutsche Niederlage bei einem EM-Auftakt sieht er zwei Ursachen: "Frankreich hatte an beiden Enden des Spielfelds Unterschiedsspieler." Vor allem die Auftritte von Pogba und Mbappé haben Rosen restlos überzeugt. "Das war herausragend, ein anderes Level als das, was wir zeigen konnten."

Dies habe dazu geführt, dass die Équipe Tricolore sowohl beim Wegverteidigen der deutschen Angriffe als auch in ihren eigenen Aktionen "brutal konsequent und klar" gewesen sei. Im Verbund habe die deutsche Elf zwar auch "bravourös verteidigt", so Rosen: "Aber man hatte nahezu bei jeder Offensiv-Aktion des Gegners das Gefühl, dass etwas passieren kann."

Beim Gegentor will der ehemalige U-Nationalspieler weniger über Pechvogel Hummels oder das Stellungsspiel von Kimmich reden. Sondern über die Einwurfsituation, die zum "Weltklasse-Ball" von Pogba und am Ende zum Eigentor geführt hatte: "Da war der taktische Fehler, das war viel zu einfach, wie in dieser Szene zwei Spieler frei laufen gelassen wurden."

Für den weiteren Turnierverlauf wünscht sich Rosen mehr Präsenz, Gefahr und Überzeugung in der deutschen Offensive: "Bis auf eine kurze Phase war mir das von allen vorne zu wenig." Aufgrund der Gesamtleistung gegen einen Topfavoriten und des Spielverlaufs will Rosen Deutschland aber keinesfalls abschreiben. "Gegen Portugal ist sicher wieder alles möglich." Foto: APF