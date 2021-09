Von Rainer Kundel

Berlin. Die Adler Mannheim sind in der Saison angekommen. Mit einer starken Teamleistung besiegte die Mannschaft von Trainer Pavel Gross in der Arena am Ostbahnhof den amtierenden Meister Eisbären Berlin mit 3:0 (1:0, 0:0, 2:0). Die Grundlage für den zweiten Saisonsieg legte eine bärenstarke Leistung von Torhüter Felix Brückmann, der mit seinem 34. Karriere-Shutout dem Gegner den Zahn zog, sowie das effektive Powerplay, in dem Lean Bergmann und Matthias Plachta zwei von drei Überzahlmöglichkeiten in Tore ummünzten.

Ein Fachmagazin sprach vom "Duell der Giganten", bevor die Titelhamster der Deutschen Eishockey Liga (Berlin acht, Mannheim sieben Meisterschaften) die Schläger kreuzten. Was angesichts der vielen Absenzen bei den Kurpfälzern eine gewagte These war und rein auf dem Eis eher ein Duell mit ungleichen Waffen zu werden drohte. Die Eisbären mit voller Kapelle, die Adler nochmals ohne neun Stammkräfte, worüber ihr Trainer keine Silbe verlor. "Wir spielen gegen den Meister und wollen mitreden, heute und in der ganzen Saison", gab sich Gross selbstbewusst. Schon am Freitag, nach dem hart erkämpften 3:2 gegen Nürnberg, war sich der Coach sicher: "Solch ein Spiel, mit dem wir über gewonnene Zweikämpfe zum Sieg kommen, haben wir gebraucht."

Zweikämpfe – das war auch am Sonntagnachmittag das Stichwort. Zunächst ließen die Blau-Weiß-Roten den Gastgeber kaum ins Spiel kommen, stellten in der neutralen Zone die Wege zu und gingen durch Bergmann (16.) in Führung. Tim Wohlgemuth hatte während einer Strafzeit gegen Wissmann den 22-Jährigen mit einem Rückhandpass bedient, der aus dem linken Bullykreis Torhüter Ancicka überwand. Dass die Eisbären mit höherem Tempo den zweiten Abschnitt angehen würden, war zu erwarten. Richtig in Bedrängnis kamen die Adler aber meist nur, wenn sie in Unterzahl gerieten. Brückmann glänzte dabei bei den Versuchen der Berliner-Paradereihe mit Pföderl, Byron und Noebels ebenso wie beim verzweifelten Anrennen der Berliner, die am Ende 39 Schüsse auf Brückmanns Tor abfeuerten, im Schlussabschnitt.

Im Verbund mit dem engmaschigen Abräum-Kommando, das nur wenige Nachschüsse zuließ, hielt das Mannheimer Bollwerk, nachdem der Überzahl-Schlagschuss von Plachta (48.) wie ein Strahl im Netz einschlug. "Man sieht bei Mannheim einen klaren Plan, so wie die Mannschaft zurück arbeitet und dann wieder schnell in den Kontermodus umschaltet ", lobte der ehemalige Nationalspieler Sven Felski bei MagentaSport, als Nicolas Krämmer, Wohlgemuth und Bergmann die Vorentscheidung auf dem Schläger hatten.

Auch wenn es gegen Ende mitunter turbulent vor Brückmann zuging und bei den Berlinern auch etwas Unvermögen im Spiel war – es brannte nichts mehr an. Den Deckel drauf machte Korbinian Holzer 22 Sekunden vor der Sirene, als die Eisbären ihren Keeper bereits für einen weiteren Feldspieler vom Eis genommen hatten. Während eine Fanbus große Abordnung Mannheimer Anhänger im Oberrang den Sieg gegen den Dauerrivalen feierte, stimmte Plachta ein Loblied auf Torhüter Brückmann an: "Felix hat uns vorn gehalten, bis wir den Sack zugemacht haben".

Eiskalter Auswärtssieg der Greifvögel

Eisbären Berlin - Adler Mannheim 0:3 (0:1, 0:0, 0:2); Tore: 0:1 Bergmann (16.), 0:2 Plachta (48.), 0:3 Holzer (60.); Schiedsrichter: Rohatsch (Lindau), Hoppe (Bad Nauheim); Strafminuten: 8/10; Zuschauer: 6 450.

