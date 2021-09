Von Daniel Hund

Braunschweig. Unentschieden. 0:0 bei Eintracht Braunschweig. Im Hintergrund sangen die mitgereisten Fans, auf dem Rasen klatschten sich die Spieler des SV Waldhof ab. Ganz klar: Mit diesem Punkt konnten die Mannheimer gut leben, hart erkämpft war er. Sehr hart sogar. "Auswärts ist es immer etwas schwerer, weil wir da die Fans nicht komplett hinter uns haben", sagte Mittelfeld-Mann Fridolin Wagner, "aber hier einen Punkt zu holen, kann sich schon sehen lassen."

Dass auch in Braunschweig Fußball gelebt wird, merkte man schnell: Kaum auf die Hamburger Straße am Stadion eingebogen, war schon zwei Stunden vor Spielbeginn alles in Blau und Gelb. Die Eintracht-Fans standen zusammen, versammelten sich an einer benachbarten Tankstelle, stimmten sich feucht-fröhlich auf das Traditionsduell ein.

Die Buwe stiefelten um 12.40 Uhr erstmals auf den grünen Rasen, schauten sich um, wollten genau wissen, wo sie ab 14 Uhr ran mussten. Manche hatten die Kapuze ihres Trainingsanzugs auf. Leicht ungemütlich war’s da noch. Um die 15 Grad, es nieselte kurz. Eigentlich das typische Couch-Wetter, doch es gab was zu tun. Auswärts endlich mal überzeugen, das wollten sie, die Blau-Schwarzen.

Denn wenn der Mannschaftsbus am Alsenweg ausparkt und irgendwo in der Fremde wieder einparkt, ist meist alles anders, fehlt etwas. Diese Leichtigkeit, dieses Feuerwerk in der Offensive. Als ob da eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen würde. Diesmal sollte nun alles anders werden. Besser. Erfolgreicher.

Bitter: Marco Höger, der Star-Neuzugang vom 1. FC Köln, der sich mittlerweile zu einer echten Stütze im Mittelfeld entwickelt hat, war gar nicht mit dabei. Oberschenkel-Probleme bremsten ihn aus. Nach RNZ-Infos ist es aber nicht ganz so schlimm, eher eine Vorsichtsmaßnahme. Am Montag wird er wohl wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Für Höger rückte Fridolin Wagner in die Start-Elf.

Ansonsten gab’s keine Experimente, Glöckner vertraute auf bewährte Kräfte und sein 4-2-3-1-System. Erstmals nach seinem Muskelfaserriss im Gesäß wieder auf der Bank saß Stefano Russo. Was aber eher mit der U23-Regel zu tun hatte, sein Einsatz war nicht geplant.

Pünktlich zum Anpfiff kam dann die Sonne raus und die schien zunächst für die Eintracht. Die Heim-Elf hatte die erste Chance: Krauße setzte eine Kopfball-Bogenlampe an die Querlatte. Beim SVW fehlte noch die Struktur. Braunschweig stand den Buwe auf den Socken, ließ ihnen keinen Platz zum Kombinieren.

Glöckner sah’s und wurde unruhig, nervös tippelte der Waldhof-Trainer durch seine Coaching-Zone, fasste sich immer wieder an die Nase. Grübelte und grübelte.

In der 22. Minute dann die nächste brenzlige Situation. Vor den Augen der Waldhof-Führungsspitze – Präsident Bernd Beetz, sein Sohn Christian und Geschäftsführer Markus Kompp drückten auf der Tribüne die Daumen - tauchte Braunschweig über die rechte Seite in den Waldhöfer Strafraum ein. Marcel Costly konnte in letzter Sekunde noch dazwischen grätschen und rettete im eigenen Fünfmeter-Raum.

Das Problem: Der SVW hatte im Mittelfeld keinen Zugriff, kam nicht in die Zweikämpfe. Das einzig Positive nach 30 Minuten: Es stand noch 0:0. Torlos ging es auch in die Pause.

Das Halbzeit-Fazit: Höger fehlte an allen Ecken und Enden. Oder anders: Ein Sechser wurde schmerzlich vermisst. Denn Wagner ist ein ähnlicher Spielertyp wie Saghiri. Mehr Achter als Sechser. Und genau so einer wäre Gold wert gewesen. Jemand, der den anderen im Mittelfeld den Rücken frei hält. Grätscht, macht und tut.

In der 68. Minute kam Anton Donkor – und mit ihm die Mega-Chance. Keine Minute auf dem Platz tauchte er plötzlich aus zehn Metern frei vor Eintracht-Keeper Jasmin Fejzic auf, der parierte glänzend mit dem Fuß.

Und die Chancen häuften sich jetzt auf beiden Seiten. In der 78. Minute war die Eintracht mal wieder dran. Benjamin Girth, kurz zuvor eingewechselt, lief alleine auf Timo Königsmann zu und der Waldhof-Hexer entschärfte den Schuss mit einem Weltklasse-Reflex in Manuel-Neuer-Manier.

Dann wieder der Waldhof: Marc Schnatterer zirkelte einen Freistoß aus 25 Metern nur um Zentimeter am linken Pfosten vorbei (84.).

Letztlich war's ein gerechtes Remis.

SV Waldhof: Königsmann – Costly, Verlaat, Seegert (77. Gohlke), Rossipal – Wagner, Saghiri – Boyamba (61. Boyamba), Schnatterer, Lebeau (68. Donkor) – Martinovic (77. Jurcher).

Schiedsrichter: Jöllenbeck (Freiburg).