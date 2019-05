Der Favoritenkreis: Mit dem 4:2 am Sonntag in Sulzfeld machten die Fußballer des SV Gemmingen ihren Durchmarsch in die Kreisliga perfekt. Foto: H. Schmerbeck

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Gemmingen hoch zwei: Mit zwei Meisterschaften in Folge hat der SV Gemmingen den Sprung von der Fußball-Kreisklasse B in die Kreisliga geschafft. Ein Blick in die Annalen zeigt: Durchmärsche sind gar nicht so selten im Kreis Sinsheim. Der SVG befindet sich in bester Gesellschaft.

Hintergrund Durchmarsch nach unten Es gibt auch den umgekehrten Weg - den direkten Durchmarsch nach unten. Leidvolle Erfahrungen hat damit beispielsweise der TSV Reichartshausen gemacht. Nach dem Abstieg 2015 aus der Kreisliga sackte der TSV nur ein Jahr später von der Kreisklasse A in die Kreisklasse B1 ab, in der er derzeit Platz elf belegt. Ebenfalls schnell nach unten ging es [+] Lesen Sie mehr Durchmarsch nach unten Es gibt auch den umgekehrten Weg - den direkten Durchmarsch nach unten. Leidvolle Erfahrungen hat damit beispielsweise der TSV Reichartshausen gemacht. Nach dem Abstieg 2015 aus der Kreisliga sackte der TSV nur ein Jahr später von der Kreisklasse A in die Kreisklasse B1 ab, in der er derzeit Platz elf belegt. Ebenfalls schnell nach unten ging es für den SV Gemmingen. Der SVG, 2006/2007 noch Tabellendritter, stieg 2009 von der Kreisliga in die A-Liga und 2010 von der A-Liga in die B1 ab. esc

[-] Weniger anzeigen

> TSV Waldangelloch: Der Meister aller Klassen? Das ist Mitte der 90er-Jahre der TSV Waldangelloch. Unter Spielertrainer Eberhard Ritz stürmt die glorreiche Elf 1993/1994 mit 173 Toren zur Meisterschaft in der Kreisliga B, zum Saisonabschluss ist die TSG Hoffenheim II das letzte Opfer. Nur ein Jahr später dürfen die angriffslustigen Kicker um Joachim König, Theo Härter, Sascha Bürkel, Klaus Hagmaier und Gerd Marx den Titel in der Kreisliga A bejubeln.

> TSG Hoffenheim II: Hopp, Hopp, Hopp: Dank der Unterstützung von Mäzen Dietmar Hopp steigt die TSG Hoffenheim auf wie Kohlensäure. Auch die zweite Mannschaft macht Karriere. 1992 gegründet, feiert "Hoffe zwo" in der Saison 1997/98 die Meisterschaft in der Kreisliga B - mit zwei Punkten Vorsprung auf Türk Gücü Sinsheim. Ein Jahr später wird die TSG hinter dem TSV Dühren Vizemeister in der Kreisliga A und steigt in die Bezirksliga auf, wo sie sich 1999/2000 auf Anhieb den Titel sichert. 125:32 Tore, 90 Punkte - niemand kann mit den "Blauen" Schritt halten, der SV Rohrbach wird mit 22 Punkten Rückstand Zweiter. Es folgen 2000/2001 die Meisterschaft in der Landesliga und zwei Vizemeisterschaften in der Verbandsliga.

Meistermacher: Theo Strauß führte die SG Untergimpern in die Kreisliga. Foto: Weindl

> SG Untergimpern: Was der TSV Obergimpern schafft, kann die SG Untergimpern schon lange - und das sogar noch schneller. Während der Lokalrivale im Zwei-Jahres-Rhythmus aufsteigt, macht die SGU kurzen Prozess. Nach der Vizemeisterschaft 2006/2007 wird die Elf von Theo Strauß 2007/2008 Meister in der Kreisklasse B1, 2008/2009 schließt sich der Titel in der Kreisklasse A an. Auffallend dabei: die Sicherheitssysteme des Teams. 2007/2008 kassieren die Strauß-Schützlinge nur 17, 2008/2009 lediglich 20 Gegentore - der Blutberg wird zum unbezwingbaren Gipfel. 2008/2009 bleibt die SGU ungeschlagen, die einzige Niederlage handelt sie sich im Pokalfinale gegen den SV Rohrbach (0:1) ein. Auch im ersten Kreisliga-Jahr 2009/2010 schlägt sich Untergimpern als Tabellenfünfter beachtlich. "Da war viel Ehrgeiz da, und das war auch gut so. Ich habe das immer gebraucht - einen Verein, der klare Ziele hat" , sagt Strauß, der Meistermacher, im Rückblick.

> Türkspor Eppingen: Was für ein Neuzugang. Nur wenige Jahre nach seiner Gründung stürmt Türkspor Eppingen 2011/2012 mit 122:42 Toren und 77 Punkten zur Meisterschaft in der Kreisklasse B1. Auch in der Kreisklasse A sorgt das Team von Mehmet Sayan für Tore und Furore und sichert sich 2012/2013 Platz eins vor dem SV Reihen. Seitdem hält sich Türkspor in der Kreisliga - mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg.

> VfB Bad Rappenau: 133 Tore, 86 Punkte: Unter Spielertrainer Timo Schwab wird der VfB Bad Rappenau zum Verein für Ballermänner. Dem lang ersehnten Titel in der B1 2013/2014 folgt 2014/2015 die Vizemeisterschaft in der Kreisklasse A hinter dem TSV Michelfeld II. Wie gut, dass es den zweiten Bildungsweg gibt, um die Versetzung in die nächsthöhere Klasse zu schaffen. Mit einem 2:1-Erfolg nach Verlängerung in der Relegation gegen den TSV Steinsfurt glückt dem VfB der Aufstieg in die Kreisliga. Dort spielt er - mittlerweile unter Denis Cocic und Kevin Kroier - eine gute Rolle.

Hatte mit dem SV Babstadt viel Grund zum Jubeln: Sylwek Kochanek. Foto: Lörz

> SV Babstadt: Die nächsten Durchmarschierer kommen vom SV Babstadt. Unter der Regie von Daniel Böhmann und Robert Schwietz eilt der SVB 2014/2015 von Sieg zu Sieg in der B1. Als Vizemeister hinter dem FC Badenia Rohrbach qualifiziert er sich für die Relegation, in der er zunächst den TSV Helmstadt II (2:1 n.V.) und dann den SV Neidenstein (3:0) ausschaltet. In der A-Liga schneiden die "grünen Jungs" sogar noch besser ab und werden mit einem Punkt Vorsprung vor dem TSV Waldangelloch Erster. Es geht hoch in die Kreisliga, in der sich der SVB allerdings nur ein Jahr halten kann.

> SV Gemmingen: Das Unterhaus kann wie ein Gefängnis sein. Keiner weiß das besser als der SV Gemmingen. Nach mehreren vergeblichen Ausbruchsversuchen befreit sich das Team von Heiko Koch 2017/18 aus der Kreisklasse B1 und wird Meister. Daniel Kufner übernimmt und setzt die beispiellose Siegesserie in der Kreisklasse A fort. Der SVG ist ungeschlagen und weder in der Meisterschaft noch im Kreispokal zu stoppen. Nach zehnjähriger Abstinenz kehrt der Verein in die Kreisliga zurück.