Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Von seinem Kumpel Sebastian Vettel hat sich Timo Glock schon so manchen Trick abgeschaut. Wie der Heppenheimer tauft auch der BMW-Fahrer seinen Dienstwagen vor dem Saisonstart auf einen neuen Namen. "Bloody Mary" lautet dieser nun also, doch dem Wersauer brachte die gute Mary am DTM-Wochenende auf dem Hockenheimring noch kein Glück. Mit Rang vier am Samstag und Platz sechs am Sonntag verpasste der BMW-Pilot bei seinem Lieblingsrennen gleich zweimal das Podium. Am Samstag wurde Glock von Audi-Fahrer René Rast touchiert, drehte sich und musste unfreiwillig eine Aufholjagd einlegen.

"Glasklar: Das muss eine Strafe geben. Das war eindeutig", schimpfte der Odenwälder, der sich berechtigte Chancen auf das Podium gemacht hatte. Diese erfolgte aber nicht. Am Sonntag kletterte Glock mit Wut im Bauch in seinen BMW, überholte von Startposition sechs sofort drei Autos in der Nordkurve und lag schnell auf Platz drei. Pole-Setter Philipp Eng konnte sich indes in seinem BMW vor Marco Wittmann behaupten - bis Runde sechs. Da nämlich steuerte Loic Duval seinen Audi in das Kiesbett der Sachs-Kurve, das Safety Car rückte aus und stellte das Renngeschehen komplett auf den Kopf.

Paul di Resta und René Rast steuerten sofort die Box an, während die Konkurrenz draußen blieb. Beide Fahrer setzten auf eine aggressive Zwei-Stopp-Strategie - eine Taktik, die sich auszahlen sollte. Nachdem das Rennen wieder freigegeben wurde, dauerte es nur noch fünf Runden, bis der von Rang 16 gestartete Vize-Meister Rast die Spitzenposition von Eng übernahm. Und das irre Sonntagsrennen schließlich gewann. Auf den frischen Reifen nahm Rast der Konkurrenz zwei bis drei Sekunden pro Runde ab - der Schlüssel zum Sieg.

"Ein gigantisches Rennen", freute sich der Audi-Pilot und DTM-Champion von 2017 über seinen elften Sieg in der Tourenwagen-Serie. "Das Safety-Car hat natürlich ebenso geholfen wie der frische Satz Reifen. Damit war ich den anderen natürlich überlegen. Meine Jungs haben das perfekt hinbekommen mit der Zwei-Stopp-Strategie."

Serien-Neuling Aston Martin durfte zwischenzeitlich gar vom Sieg träumen. Denn nachdem Rast zu seinem zweiten Stopp hereinkam, erbte Paul di Resta zwischenzeitlich die Führung. Doch die Reifen des DTM-Meisters von 2010 bauten zunehmend ab, der Schotte musste noch einmal an die Box und landete am Ende auf Platz sieben. Für die Luxus-Marke ist der DTM-Start damit deutlich besser gelaufen als erwartet. Die Briten haben bewiesen, durchaus konkurrenzfähig zu sein.

Samstags-Sieger Marco Wittmann hatte gestern beim Dreifach-Triumph von Audi wenig zu lachen. Pietro Fittipaldi erwischte den zweifachen DTM-Meister in der Spitzkehre so unglücklich, dass sich dieser drehte und ans Ende des Feldes zurückfiel. Mit Rang acht konnte der Franke aber die DTM-Führung verteidigen. BMW konnte den Audi-Vorsprung nach den Testtagen fast egalisieren, auch Aston Martin hat schnell aufgeholt - für den Rest der Saison darf also mit Spannung gerechnet werden.

Auch wenn der Veranstalter ITR keine offiziellen Zuschauerzahlen bekannt gibt: Väterchen Frost war am ersten Maiwochenende kein guter DTM-Begleiter. Bei Temperaturen um die Fünf-Grad-Marke waren im Motodrom große Lücken auf den Tribünen zu erkennen - zumindest die TV-Zahlen sollen mit 820.000 Fans am Samstag aber gestimmt haben.