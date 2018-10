Von Christoph Ziemer

Hockenheim. Der Fahrstuhl, der die beiden Hauptprotagonisten gleich zur Pressekonferenz bringen wird, ist bestens gefüllt. Paul di Resta und Gary Paffett werden auf dem Weg in den vierten Stock des Baden-Württemberg-Centers bereits von einem Kamerateam erwartet.

Die Mercedes-Kollegen stehen Schulter an Schulter nebeneinander, wechseln auf dem Weg nach oben aber kein Wort miteinander. Obwohl die Briten eigentlich gut miteinander auskommen, ist die Anspannung vor dem großen Saisonfinale greifbar - und kein Platz für Smalltalk.

Paffett hat zwar noch vier Punkte Rückstand auf di Resta, will sich aber unbedingt mit dem Titel aus der DTM verabschieden, bevor er in die Formel E wechselt. Wenn er schon am Montag in Valencia sein neues Dienstfahrzeug testen wird, möchte er das als frisch gebackener Champion tun. "Ich will unbedingt Meister werden", bläst der dreifache Familienvater zur Attacke: "Ich will gewinnen. Nur muss ich das nicht."

Schließlich gehe seine Karriere auch ohne Titelgewinn weiter. Doch zum Mercedes-Abschied nach 30 Jahren in der DTM habe das Absichern des Championats für das Team höchste Priorität: "Für Paul und mich geht es um den Fahrertitel, für Mercedes darum, die DTM mit allen drei Titeln zu verlassen. Ich jedenfalls fühle mich gut und bin zuversichtlich."

Tabellenführer Paul di Resta verweist auf die enorme Konstanz, mit der Mercedes bislang durch die Saison gefahren ist. Und vergisst nicht, an seinem letzten Wochenende als Fahrer mit dem Stern seinem Arbeitgeber zu danken: "Seit den 14 Monaten, in denen der Mercedes-Ausstieg feststeht, haben sie Unglaubliches geleistet. Ich will das zurückzahlen", verspricht der Schotte, der souverän wie immer wirkt.

Doch möglicherweise hat das Mercedes-Duo die Rechnung ohne den Mann aus Niedersachsen gemacht. Denn René Rast ist seit geraumer Zeit auf dem aufsteigenden Ast. Die letzten vier Rennen hat der Titelverteidiger gewonnen, und mit der Bestzeit von Freitag unterstreicht der 31-Jährige eindrucksvoll seine Titelambitionen. Trotz eines Rückstands von 30 Punkten sei noch gar nichts verloren, betont Rast: "Ich bin hier genauso entspannt wie letztes Jahr, als ich der große Außenseiter war. Ich mache mir keine Gedanken, was geschehen muss, um Meister zu werden - den Druck haben die anderen."

Der große Vorteil von Rast ist, dass er seinen dritten Meisterschaftsplatz schon sicher hat - es kann also nur noch besser werden. Während der Audi-Fahrer alles zu gewinnen hat, können die Mercedes-Piloten eigentlich nur verlieren. "Wir können mit offenen Karten spielen", verspricht Rast: "Wir brauchen ein sauberes Qualifying. Und dann wird es von uns maximale Attacke geben!"

Gary Paffett lobt indes den deutschen Hochsommer im Frühherbst: "Das Wetter passt. Ich bin mir sicher, dass wir hier ein grandioses Motorsportfest zum Mercedes-Abschied erleben werden." Auf Gleiches dürfen auch kurzentschlossene Fans hoffen: Denn obwohl der Vorverkauf für das Wochenende außerordentlich gut laufen soll, seien für beide Tage noch Restkarten vorhanden, heißt es vom Hockenheimring.

Welcher der drei Titelaspiranten wird am Sonntag zum zweiten Mal jubeln können? Am Freitag landeten weder Paffet noch di Resta in den Top-10, während René Rast von ganz oben grüßt. Da aber nie bekannt ist, welches Team welches Programm fährt, sind die Trainingszeiten mit Vorsicht zu genießen. Wenn am Sonntag die Entscheidung gefallen ist, dürften sich Paul di Resta und Gary Paffett dann auch wieder im Fahrstuhl grüßen.

Info: Freies Training am Freitag: 1. René Rast (Audi) 1:33:780 Minuten; 2. Jamie Green (Audi) +0,171 Sekunden; 3. Daniel Juncadella (Mercedes) +0,265; 4. Pascal Wehrlein (Mercedes) +0,270; 5. Loic Duval (Audi) +0,293; 6. Timo Glock (BMW) +0,342; 7. Joel Eriksson (Schweden) +0,383; 8. Philipp Eng (BMW) +0,428; 9. Augusto Farfus (BMW) +0,503; 10. Nico Müller (Audi) +0,524; 13. Paul di Resta (Mercedes) +0,586; 15. Gary Paffett (Mercedes) +0,761.