Hockenheim. (czi) Frauen sind im Motorsport eine Rarität. Vor allem in der Formel 1. In 1001 Rennen glückte bislang nur zwei Damen ein Platz in der Startaufstellung der Königsklasse. Geht es nach den Machern der neuen W-Series, soll sich das allerdings bald ändern. In der neu geschaffenen "Formel Frau" treten 18 Rennfahrerinnen gegeneinander an - die Frauen sind erstmals unter sich.

"Für Erfolge im Motorsport braucht man Talent, Entschlossenheit und Fitness. Aber dafür muss man kein Mann sein", erklärt David Coulthard. "Es gibt keinen Grund, warum der nächste Lewis Hamilton keine Frau sein sollte." Der ehemalige Formel-1-Fahrer gehört zu der vierköpfigen Jury, die in einem harten Auswahlverfahren aus über 50 Bewerberinnen die 18 ausgewählt haben, die in Hockenheim Weltpremiere feiern durften. Die Kriterien: Fahrtalent, technisches Verständnis, öffentliches Auftreten - und möglicherweise auch die Optik.

Das Medieninteresse ist deutlich stärker als erwartet. Das viel zu kleine Motorhome der W-Series platzt nach dem Rennen aus allen Nähten, als die drei Ersten ihre erste Pressekonferenz geben. Die entscheidende Frage lautet: Wird die neue Serie den Frauen dabei helfen, im Motorsport dauerhaft Fuß zu fassen? Die von Anfang an umstrittene "Formel Frau" wird von Sophia Flörsch abgelehnt. Die 18-Jährige gilt als eine der besten deutschen Rennfahrerinnen und sagt: "Das heißt ja eigentlich, dass man nicht daran glaubt, dass wir gegen Männer bestehen können. Deswegen will ich das nicht fahren. Ich möchte zeigen, dass ich auch als Frau gegen Männer kämpfen kann."

1,5 Millionen Dollar Preisgeld werden am Ende der sechs Rennen ausgeschüttet, die Siegerin erhält 500.000 Dollar. Die Organisatoren planen alle Flüge, Hotels und Transfers - und übernehmen dafür sämtliche Kosten. Jede Fahrerin darf einen Angehörigen oder Freund mitbringen, in Hockenheim sind es sogar zwei. Da Geld im Motorsport oft darüber entscheidet, ob es mit der Karriere weiter aufwärts geht, ist die Serie auch eine große Chance, das eigene Können vor einer breiten Öffentlichkeit unter Beweis zu stellen. Zumal Sponsoren immer noch eher auf Männer als auf Frauen setzen. Gefahren wird in Einheitsautos mit Formel-3-Standard.

DTM-Rennen auf dem Hockenheimring - Die Fotogalerie















































Naomi Schiff ist belgisch-ruandischer Abstimmung und hat den Großteil ihres Lebens in Südafrika verbracht. Seit vier Jahren lebt die 24-Jährige, die Lewis Hamilton als ihr Vorbild nennt, nun in Deutschland. Ihr deutscher Führerschein reicht, um unter deutscher Flagge starten zu dürfen, aber die Premiere verläuft für Schiff nicht sehr erfolgreich: Rang 14 heißt es am Ende - mit fast einer halben Minute Rückstand auf die Siegerin kann sie keine Eigenwerbung betreiben. "Ich bin überhaupt nicht zufrieden", sagt Schiff. "Die nächste Strecke in Belgien kenne ich aber deutlich besser."

Unbestrittener Champion in den sozialen Medien ist die Polin Gosia Rdest. Die Siegerin der 24 Stunden von Dubai 2018 kommt auf knapp 33.000 Follower bei Instagram. Hockenheim gehört zu ihren Lieblingsstrecken: "Hier kannst du immer hervorragend überholen. Nur die arktischen Temperaturen sind etwas ungewöhnlich." Mit Platz neun ist Gosia am Ende zufrieden. Die W-Series möchte die Polin als Sprungbrett für die DTM nutzen.

Nicht alle Frauen sind dem Druck gewachsen. Die sehr junge Kanadierin Megan Gilkes schießt in der ersten Runde wie ein Torpedo vor der Haarnadel durch das Feld, verpasst ihren Bremspunkt um mehrere Meter und räumt Emma Kimilainen ab. Die Finnin würdigt ihre Konkurrentin im Motorhome keines Blickes. Den historischen Sieg sichert sich in Hockenheim die Britin Jamie Chadwick, die sämtliche Trainingssitzungen, das Qualifying und Rennen gewinnt - ein großer Erfolg für die jüngste und erste weibliche Siegerin der Britischen GT-Meisterschaft. Möglicherweise steht sie bereits auf dem Zettel von Teams anderer Rennserien. "Frauen können das", sagt die 20-Jährige. "Wir können gemeinsam mit den Männern auf höchstem Niveau fahren. Es wird aber noch etwas dauern."