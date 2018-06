Mannheim. (enze) Vor der mit großer Spannung erwarteten Entscheidung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag, ob dem KFC Uerdingen wegen eines Formfehlers die Lizenz für die Dritte Liga verweigert wird und somit der SV Waldhof durch die Hintertür aufsteigen kann, forciert der SV Waldhof Mannheim seine Personalplanungen und gab gestern die Verpflichtung von Maurice Hirsch von den Stuttgarter Kickers bekannt. Der 25 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler, ein gebürtiger Mannheimer und einst für den SVW und Hoffenheim in der Jugend am Ball, unterschrieb am Alsenweg einen Einjahresvertrag.

Tags zuvor hatte der SV Waldhof in Verteidiger Jan Just (21/TSV Schott Mainz), Mittelfeldakteur Timo Kern (28/FC-Astoria Walldorf) und den beiden Stürmern Valmir Sulejmani (22/Hannover 96 II) sowie Jesse Weißenfels (25/Stuttgarter Kickers) vier Spieler geholt, die ligaunabhängig Zweijahresverträge erhielten.

Als ziemlich sicher gilt, dass der Sportliche Leiter Jochen Kientz, 45, und Trainer Bernhard Trares, 52, ihr Engagement verlängern werden. Beide arbeiten seit vergangenem Winter beim Mannheimer Regionalligisten.