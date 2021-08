Kaiserslautern. (dpa) Der 1. FC Kaiserslautern hat am 4. Spieltag der 3. Fußball-Liga den ersten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen setzte sich am Samstag im Duell gegen TSV 1860 München mit 3:0 (2:0) durch. René Klingenburg brachte die Pfälzer in der 27. Minute in Führung, Muhammed Kiprit erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (33.). Mike Wunderlich machte den Endstand perfekt (87.). Mit nun vier Zählern verlassen die Pfälzer die Abstiegsplätze, die Sechziger bleiben nach der ersten Saisonniederlage bei fünf Punkten.

Neuer Spitzenreiter ist der 1. FC Magdeburg. Die Magdeburger bezwangen den MSV Duisburg mit 2:1 (2:0) und stehen mit zehn Zählern auf Platz eins. Der bisherige Tabellenführer Viktoria Berlin hatte nach zuvor drei Siegen aus drei Spielen einen ersten Rückschlag kassiert und zum Auftakt des Spieltags am Freitagabend mit 0:1 (0:1) gegen den Halleschen FC verloren.

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien findet Eintracht Braunschweig langsam zu seiner Form und holte sich beim 2:0 (1:0) gegen des FSV Zwickau den zweiten Erfolg in Serie.

Der SV Waldhof Mannheim gewann bei Viktoria Köln mit 3:2 (3:0). Waldhof-Neuzugang Marc Schnatterer erzielte dabei zwei Tore. Der SV Meppen behielt gegen den SC Verl mit 2:0 (1:0) die Oberhand, die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund trennte sich vom 1. FC Saarbrücken torlos.