Von André Wesche

Heidelberg. Im Mittelpunkt der abendfüllenden Dokumentation "Schwarze Adler" von Regisseur Torsten Körner stehen Fußballerinnen und Fußballer, die zwei Aspekte verbinden. Sie alle haben den Schwarzen Adler der deutschen Nationalmannschaft auf der Brust getragen. Und sie alle sind Schwarz. Der Film, der seit 15. April auf Amazon Prime verfügbar ist und am 18. Juni im ZDF ausgestrahlt wird, berichtet von den zuweilen erschütternden Erfahrungen der Sportler mit dem alltäglichen Rassismus gestern und heute. Einer der Protagonisten ist Jimmy Hartwig (66), dessen Bundesligalaufbahn 1972 bei den Kickers Offenbach startete.

Jimmy Hartwig, mit 66 Jahren fängt das Leben angeblich erst an. Merken Sie schon was?

Ach, wir haben gerade Homeschooling. Es ist schon eine Herausforderung, als einfacher Bundesligaspieler einer Elfjährigen am Gymnasium bei Mathematik und Deutsch zu helfen. Aber es geht. In den letzten Jahren ist es noch schöner geworden. Mit 66 habe ich sehr viel zu tun, beim DFB wird es immer mehr – Gott sei Dank. Und es gibt auch andere Geschichten. Im Zuge der Pandemie habe ich noch einen Golfclub hier am Ammersee hinzubekommen. Mich rufen immerzu Menschen an und bitten um Hilfe. Und damit meine ich keine finanzielle Unterstützung.

Zum Film "Schwarze Adler". Wann haben Sie sich zum letzten Mal persönlich rassistisch angegriffen gefühlt?

Im Grunde passiert das jeden Tag, nicht mit Worten, aber mit Blicken. Das ist einmalig. Wenn ich einkaufe, dann wissen die Leute manchmal natürlich nicht, wer ich bin. Und es wird getuschelt. Sobald die Leute erfahren, dass es doch der Jimmy Hartwig ist, heißt es: "Ach so! Das ist aber ein netter Kerl!" Das finde ich so grausam. Ich kann mir nur vorstellen, wie das ist, wenn man nicht bekannt ist. Die Menschen kennen Dich nicht, fällen aber sofort ein Urteil.

Wurden Sie denn als Kind von Ihrer Mutter und Ihrem Großvater schon darauf vorbereitet, dass Sie in der Schule angefeindet werden könnten?

Vom Großvater nicht, der hat nur gesagt: "Verschwinde!". Meine Mutter hat mich schon vorbereitet. Sie hat gesagt, dass ich jetzt in eine andere Welt komme. Es wird Kinder geben, die mich ausschimpfen. Du bist dunkel, du siehst nicht so aus wie die. Und zweitens kommst du aus einem anderen Viertel als die, die aus reichen Verhältnissen stammen. Und genau so ist es eingetroffen. Meine Mutter konnte am Einschulungstag nicht mit mir in die Schule gehen und ich bin mit sechs Jahren ganz allein mit einer Zuckertüte und einem Ranzen in die Schule marschiert. Da wurde ich schon geprägt. Und ich wusste, dass das Leben, das mir in die Wiege gelegt wurde, nicht das einfachste sein würde.

Haben Sie den Fußballverein dann auch als eine Rettungsinsel empfunden, auf der nur zählte, was man draufhatte?

Insofern, dass ich rauskam, andere Menschen kennenlernen und viel Sport treiben konnte. Ich wollte zeigen, was in mir steckt. Als ich in den Fußballklub gekommen bin, haben die anderen Eltern aber auch gesagt: "Was willst Du denn hier als Dunkelhäutiger?". Der Trainer Kurt Schreiner hat mich unterstützt und gesagt: "Der spielt hier nicht, weil er braun ist, sondern weil er viel besser spielt als Ihr Sohn. Deshalb ist er auch in meiner Mannschaft." Er hat einen Schild über mich gehalten. Ich habe gemerkt, dass es auch Menschen gibt, die wie meine Mutter vor mir stehen, zu mir halten und nichts auf mich kommen lassen. Wenn mir in meinen verschiedenen Lebensabschnitten immer wieder solche Menschen begegnet sind, hat mir das neuen Mut gegeben. Sie waren ganz wichtig in meinem Leben.

Sie waren als Trainer in Sachsen und haben in Leipzig Theater gespielt. Das Bundesland gilt als rechtsradikaler Hotspot. Haben Sie beim Thema Rassismus regionale Unterschiede festgestellt?

Als ich in Leipzig Theater gespielt habe, habe ich davon nichts gespürt. Sicherlich kamen nach der Wende viele Typen aus dem Westen hinüber, die der Meinung waren, denen im Osten mal zeigen zu müssen, wie es geht. Ganz schlimm. Als Theaterschauspieler habe ich von Rassismus nichts mitgekriegt. Aber als Trainer bei Sachsen Leipzig habe ich so richtig Breitseite gekriegt. Alter Verwalter! Es wurde immer von Seilschaften gesprochen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Für mich stammte der Begriff immer vom Bergsteigen. Dann habe ich gemerkt, was "Seilschaft" wirklich bedeutet. Mein Präsident war ein ehemaliger Oberstleutnant der Staatssicherheit. Er hat mich sofort spüren lassen, dass ich nicht gern gesehen bin. Ich weiß es noch bis heute, wie er zu mir gesagt hat (Anm.: in breitem sächsischen Dialekt): "Na passen se mal uff. Wenn se globen, dass se bei uns machen können, was se wollen, nur weil se ausm Westen rübergekommen sind, dann werdn se mich aber ma kennenlernen." Das war dann auch der Ansatz von den Jungs. Das war schlimm. Und so ging es weiter. Ich habe immer Breitseite gekriegt. Dann bin ich nach Cottbus gefahren und in der Höhle des Löwen gelandet.

Inwiefern?

Ich wurde als Trainer bespuckt und mit Steinen beworfen. Mir wurde bewusst, dass irgendetwas verkehrt läuft.

Würden Sie sich selbst als relativ vorurteilsfrei gegenüber anderen Menschen beschreiben?

Nein. Das bin ich nicht. Ich habe Vorurteile gegenüber Menschen, die Frauen und Kinder schlagen oder die sich Kinderpornografie anschauen. Menschen, die sich an Schwächeren vergehen oder Leute angehen, die nicht in ihr Schema X passen. Es kann ein Linker sein oder ein Rechter, das ist mir Wurscht. Wir leben in einem der besten Länder der Welt. Wir leben demokratisch und können unsere Meinung sagen. Wenn man mit der Meinung eines Anderen nicht konform geht, kann man doch darüber diskutieren, ohne den Anderen zu beleidigen. Man muss auf einer respektvollen Ebene kommunizieren. Und ich glaube, das habe ich in meinem Leben gut hingekriegt.

Macht es Sie traurig, dass sich in Bezug auf Rassismus so wenig verändert hat?

Solange es Menschen gibt, wird es Rassismus geben. Solange du deinen eigenen Fehler nicht siehst, solange gibt es auch Rassismus. Wir müssen dafür sorgen, dass das Problem kleiner wird und keine großen Strukturen entstehen. Eigentlich können nur Leute wie Steffi Jones, Gerald Asamoah oder ich über Rassismus reden. Normalerweise müssten Leute wie wir als Integrationsbeauftragte im Bundestag sitzen. Wir wissen, wie es geht und wie es sich anfühlt. Ich bin 66 und würde den Job gern übernehmen. Ich möchte für die Menschen da draußen arbeiten.