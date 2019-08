Vielleicht stehen sich die Löwen und Nußloch schon am Sonntag wieder gegenüber: Jannik Kohlbacher wirbelt für die Gelben am Kreis. F: vaf

Heidelberg. (tib/bz) Normalerweise, wenn es zur Begegnung Rhein-Neckar Löwen gegen die HG Saarlouis kommt, dann handelt es sich um ein Handball-Duell in der Südstaffel der Dritten Liga. Schließlich sind dort die Saarländer und auch der Unterbau des Bundesligisten - die Junglöwen - zuhause. Wenn es am Samstag (19.30 Uhr) aber genau zu dieser Paarung in der Stadtgartenhalle kommt, dann hat das mit Normalität nicht mehr viel zu tun; dann herrscht bei den Fans Ausnahmezustand: Diesmal kommt nämlich die Profimannschaft, der zweifache Deutsche Meister, die Auswahl um Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer - der Pokal-Kracher steht vor der Tür.

Dass die Badener bei diesem First-Four-Turnier der haushohe Favorit auf das Weiterkommen in die zweite Runde sind, versteht sich von selbst. "Die Vorbereitung lief schon sehr gut", sagte Kreisläufer Jesper Nielsen: "Wir brauchen nur noch mehr Trainingseinheiten zusammen, um uns mit den Neuzugängen noch besser einspielen zu können." Dass man dabei die HG nicht unterschätzen sollte, weiß auch sein Kollege, Jannik Kohlbacher: "Wir müssen den Fokus auf uns legen und zu 100 Prozent bei der Sache sein." Sollte das gelingen und das Spiel erfolgreich gestaltet werden, könnte es am Sonntag zu einer Neuauflage des jüngsten Testspiels in Östringen kommen. Im Parallelspiel stehen sich nämlich die SG Nußloch und der Zweitligist TuS Ferndorf gegenüber.

Die Zeit des Ausprobierens ist auch für die neuformierte, junge Nußlocher Mannschaft vorbei. Ebenfalls am Samstag - bereits um 17 Uhr - kämpft das Team, das vom ehemaligen Nationalspieler Marc Nagel trainiert wird, um den Einzug ins Finale, das einen Tag später ebenfalls um 17 Uhr ausgetragen wird.

"Ferndorf ist ein super Test für uns, bei dem wir viele Rückmeldungen bekommen werden, was unser Spiel betrifft", blickt Nagel erwartungsfroh dem ersten Pflichtspiel entgegen. Sollte die große Überraschung gegen den Zweitligisten gelingen, würde die SGN in Saarlouis übernachten und sich vor Ort auf das Finale am Sonntag vorbereiten. Nicht mit dabei sein kann Marco Bitz. Der Torhüter hat sich das Innenband im Knie angerissen und fällt vorerst aus. Ansonsten sind alle Akteure einsatzbereit.

Weiter im Osten - beim EHV Aue - kommt es zeitgleich zum kuriosen Derby zwischen der SG Leutershausen und den Eulen Ludwigshafen. "Fakt ist, dass im Handball nur sehr selten ein Drittligist gegen einen Bundesligisten gewinnt", sagt Frank Schmitt. Das sei ganz anders als im Fußball. Der Übungsleiter der Roten Teufel ist realistisch und weiß, dass eine Pokal-Überraschung extrem unwahrscheinlich ist; und dennoch gibt er sich im Vorfeld sicher nicht auf. Man habe eine starke Vorbereitung gespielt, sei noch immer ungeschlagen und gehe mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen in dieses Duell mit dem direkten Nachbarn: "Wenn die Eulen uns eine Chance geben, dann werden wir da sein. Da glauben wir an unsere Stärke."

Die Taschen in Leutershausen werden also für ein mögliches Finale gepackt? "Ja klar, wir haben auch für einen möglichen zweiten Tag geplant", lacht Schmitt: "Das wäre ja ganz dämlich, wenn wir weiterkommen sollten und dann keine Klamotten dabei hätten."

DHB-Pokal, Samstag, 17 Uhr, Stadtgartenhalle: SG Nußloch - TuS Ferndorf; 19.30 Uhr: HG Saarlouis - Rhein-Neckar Löwen.

Samstag, 15 Uhr, Erzgebirgshalle: Eulen Ludwigshafen - SG Leutershausen.