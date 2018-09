Auslöser des DFB-Urteils: Rauchbomben im Waldhof-Fanblock im Relegationsrückspiel am 27. Mai dieses Jahres gegen den KFC Uerdingen. Foto: vaf

Von Michael Wilkening

Frankfurt. "Natürlich!", sagte Achim Späth. Natürlich sei ihm bewusst gewesen, welche Tragweite das Urteil haben wird, das der Vorsitzende Richter des Bundesgerichtes des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) am Dienstag in zweiter Instanz bestätigte. Mehr wollte der erfahrene Jurist nach der Urteilsverkündigung nicht sagen und verwies auf die schriftliche Begründung, die er in den kommenden Tagen verfassen werde.

Späth und seine beiden Beisitzer bestätigten den Abzug von drei Punkten gegen den Regionalligisten SV Waldhof für die laufende Saison. Außerdem müssen die Mannheimer 25 000 Euro Geldstrafe bezahlen und einen Maßnahmenkatalog umsetzen, weil das Aufstiegsspiel in der zurückliegenden Spielzeit am 27. Mai gegen den KFC Uerdingen nach Fanausschreitungen abgebrochen werden musste.

"Wir werden zum Jagen getragen", kommentierte Dr. Johannes Zindel, der den SVW juristisch vertrat, den Urteilsspruch. Um einen Schaden vom Verein abzuwenden, sei es beinahe zwingend, den Kampf gegen den Punktabzug fortzusetzen, möglicherweise im nächsten Schritt vor einem zivilen Gericht. "Man stelle sich vor, der Mannschaft fehlen am Ende der Saison zwei Punkte zum Aufstieg", gab Zindel zu bedenken.

Bereits das DFB-Sportgericht war in erster Instanz dem Antrag des DFB-Kontrollausschusses gefolgt und hatte den Klub mit einem Punktabzug belegt. Zum ersten Mal reagierte der Verband mit einer Beeinflussung des sportlichen Wettbewerbs auf Zuschauer-Ausschreitungen. Bislang war das ein Tabu. Geldstrafen und Zuschauer-(Teil)Ausschlüsse wurden in der Vergangenheit bei ähnlichen Vergehen ausgesprochen.

"Wir befinden uns auf neuen Wegen, aber das wollen wir so und gehen diesen Weg jetzt", sagte Späth während der Urteilsverkündung. "Es gibt drei unterschiedliche Gruppierungen von Fans", sagte er: "Fans, Ultras und Verbrecher."

Es sei wichtig, diese Gruppen auseinanderzubekommen, um eine Übernahme derer zu verhindern, die sich "nicht auf die Grundlage des Rechts stellen". Damit gab sich SVW-Geschäftsführer Markus Kompp nicht zufrieden. "Es wird erwartet, dass wir als kleiner SV Waldhof diesen Weg zum ersten Mal gehen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Wahl war." Ein grundsätzliches Problem mit den Fans in Deutschland solle nun beim SV Waldhof gelöst werden.

Beim Aufstiegsrückspiel gegen Uerdingen hatten Zuschauer im Fanbereich der Mannheimer durch das Abrennen von Pyrotechnik und Feuerwerkskörpern in der 81. Minute beim Stand von 1:2 für einen Spielabbruch gesorgt. Aus Sicht des Gerichts trug der Verein wegen fehlender Sicherheitsmaßnahmen schuldhaft zu den Ereignissen bei.

"Diese Bestrafung ist notwendig und angemessen", begründete Späth das Urteil der Kammer. Allerdings blieb das Bundesgericht unter der Maximal-Forderung des Kontrollausschusses, der anfangs neun, dann sechs Punkte Abzug gefordert hatte.

Den Anstrengungen der Mannheimer, die nach dem Spielabbruch im Mai unterschiedliche Maßnahmen beschlossen hatten, um die Stadionsicherheit zu erhöhen, wurde Rechnung getragen. Weil der Klub die Maßnahmen bereits umgesetzt hat, wurde die Geldstrafe in Höhe von ursprünglich 40.000 Euro auf 25.000 Euro verringert.

Zudem wurde dem Verein die Möglichkeit eingeräumt, die Otto-Siffling-Tribüne (OST) in Zukunft wieder als Fan- und Stehplatzbereich auszuweisen. Eine der Maßnahmen nach dem Uerdingen-Spiel war, den Bereich als Fanbereich zu sperren, was zu einem Protest und zeitweiligen Boykott der aktiven Fanszene der Mannheimer geführt hatte. Wenn ein Sicherheitskonzept mit der Polizei, dem Verband und der Stadt als Eigentümerin des Stadions abgestimmt wurde, darf der Klub die OST wieder als Fanbereich öffnen.