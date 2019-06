Vor voll besetzten Rängen, wie hier beim 0:3 gegen Borussia Dortmund am 30. Juli 2011, will der SV Sandhausen dem Erstligisten aus Gladbach ein Bein stellen. Waldhofs Trainer Bernhard Trares kennt mindestens zwei Gründe für die Vorfreude auf den Hit gegen Frankfurt. F: vaf

Heidelberg. (awi/ber/fal/miwi) Losfee Nia Künzer hat es gut gemeint mit den Top-Klubs der Region. Die Weltmeisterin zog am Samstagabend im Dortmunder Fußballmuseum attraktive Paarungen für die erste DFB-Pokalrunde zwischen dem 9. und 12. August aus dem Topf. Vor allem in Sandhausen und Mannheim war der Jubel groß. Zwei Topvereine aus der Bundesliga kommen zu Besuch: Der SVS trifft im Hardtwaldstadion zum ersten Mal auf Borussia Mönchengladbach, der SV Waldhof freut sich auf Eintracht Frankfurt. Auch 1899 Hoffenheim dürfte zufrieden sein. Die Kraichgauer haben keine lange Fahrt vor sich, sondern treten beim Drittligisten Würzburger Kickers an. Der Karlsruher SC, der gerade erst in die Zweite Liga zurückgekehrt ist, erwartet Bundesliga-Absteiger Hannover 96 im Wildparkstadion.

Die Hoffenheimer wollen in diesem Jahr endlich wieder nicht frühzeitig die Segel streichen müssen. In den vergangenen drei Wettbewerben hatte die TSG kein Losglück und schied bei ihren Auswärtsaufgaben jeweils in der zweiten Runde in Leipzig (0:2), Bremen (0:1) und Köln (0:1) aus. In der Saison 2015/16 gar blamierte sich die TSG schon in der ersten Runde mit 0:1 beim TSV 1860 München und 2012/13 setzte es in der Auftaktrunde ein 0:4 beim Berliner AK.

Uwe Koschinat erreichte die gute Nachricht, als er mit seiner Tochter in Köln beim Eltern-Kind-Hockey auf dem Platz stand. "Meine Frau und mein Sohn haben mir den Namen unseres Gegners zugerufen", sagte der Trainer des SV Sandhausen. "Mönchengladbach ist für uns eine sehr reizvolle Aufgabe", erklärte Koschinat, "das bedeutet ein volles Haus und großes Medieninteresse." Denn der neue VfL-Trainer Marco Rose, der zuletzt Red Bull Salzburg betreute, wird am Hardtwald sein Pflichtspiel-Debüt in der Bundesliga geben.

Auch Jürgen Machmeier war begeistert. "Das ist ein Hammerlos", schwärmte der Präsident, "die Gladbacher haben eine Tradition wie Schalke oder Dortmund." Auf beide Gegner ist der Zweitligist schon im DFB-Pokal getroffen - auf Mönchengladbach bislang noch nicht.

Der Tabellenfünfte der Bundesliga sei natürlich der haushohe Favorit, gab Machmeier zu. "Die haben erneut das Ziel, in der kommenden Saison international zu spielen", sagte Koschinat, "aber wir haben den kleinen Vorteil, dass wir schon im Rhythmus sind, während die Bundesligisten mit dem Pokalspiel starten."

Der Karlsruher SC hat es wie im Vorjahr mit Hannover 96 zu tun. Bei der 0:6-Niederlage am 19. August 2018 spielten die Fächerstädter allerdings noch zwei Klassen tiefer - nun gehören beide Teams der Zweiten Liga an. "Neues Spiel, neues Glück, neue Mannschaft", meinte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther, "wir wollen in die zweite Runde." Im Moment stehe der Verein in Verhandlungen mit der Stadt Karlsruhe, die mit dem Abriss der Gegentribüne ein paar Tage vor dem noch nicht endgültig terminierten Pokalspiel beginnen wollte. "Das ist ein attraktiver Gegner", so der Clubchef weiter, "gegen den wir uns gerne gebührend von der alten Gegengerade verabschieden wollen - mit einem vollen Stadion." Auf den provisorischen Tribünen hinter den beiden Toren, der Haupt- und Gegentribüne hätten noch einmal etwa 22.000 Zuschauer Platz im Wildparkstadion.

Mit den Niedersachsen, die schon heute und damit eine Woche vor dem KSC in die Saisonvorbereitung starten, kehren Trainer Mirko Slomka, der vom 22. Dezember 2016 bis 4. April 2017 am Adenauerring wirkte, und das Karlsruher Eigengewächs Florent Muslija (20) in den Wildpark zurück. "Ich hätte lieber einen anderen Gegner bekommen", sagte Trainer Alois Schwartz, "aber wir müssen es nehmen, wie es kommt."

Sehr zufrieden war dagegen Bernhard Trares mit Eintracht Frankfurt. "Das ist ein absolutes Traumlos. Nach dem FC Bayern ist die Eintracht für uns als Klub das beste Los", sagte der Coach des SV Waldhof. "Wir freuen uns auf dieses Duell. Das Stadion wird ausverkauft sein, es gibt eine Fanfreundschaft und sicher ein tolles Spiel." Nach 16 Jahren sind die Waldhöfer erstmals wieder im DFB-Pokal vertreten, der Vorverkauf für die Begegnung dürfte Ende Juni beginnen, Dauerkarten-Inhabern wird ein Vorkaufsrecht eingeräumt.