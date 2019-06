Frankfurt/Main. (dpa/lsw) Die TSG 1899 Hoffenheim startet samstags in die neue Saison. Eine Woche vor dem Liga-Auftakt spielt Hoffenheim in der ersten Runde des DFB-Pokals am 10. August am Abend (18.30 Uhr) beim Drittligisten Würzburger Kickers. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit.

Zweitligist SV Sandhausen trifft bereits am Freitagm 9. August (20.45 Uhr) auf den Europa-League-Teilnehmer Borussia Mönchengladbach.

Drittliga-Aufsteiger SV Waldhof Mannheim empfängt Eintracht Frankfurt am 11. August (15.30 Uhr).

Bundesliga-Absteiger VfB Stuttgart ist am 12. August (18.30 Uhr) beim Drittligisten Hansa Rostock zu Gast. Zeitgleich empfängt der Zweitliga-Aufsteiger Karlsruher SC seinen künftigen Ligarivalen Hannover 96.