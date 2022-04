Marc Schnatterer will mit dem SVW in der nächsten Saison einen weiteren Sturm auf die Zweite Liga wagen. Foto: vaf

Von Daniel Hund

Mannheim. Als Marc Schnatterer für die letzte Saison beim SV Waldhof unterschrieben hatte, war es eine mittlere Sensation. Seit Donnerstagmorgen ist nun klar, dass das Schnatti-Abenteuer am Alsenweg weitergeht. Der 36-Jährige, über dessen Wechsel die RNZ damals exklusiv berichtete, war von Anfang an der Wunschspieler von Präsident Bernd Beetz.

Schnatterer will mit dem SVW in der nächsten Saison einen weiteren Sturm auf die Zweite Liga wagen. Er sagt: "Ich freue mich sehr, auch weiterhin für den SV Waldhof Mannheim auflaufen zu können. Ich habe mir in den vergangenen Wochen meine Gedanken über die Zukunft gemacht und bin fest davon überzeugt, dass ich auch weiterhin mit meiner Leistung der Mannschaft helfen kann."

Sportdirektor Tim Schork sagt: "Über mehrere Wochen waren wir mit Schnatti und seinem Berater in Gesprächen über seine Zukunft. In Bezug auf Fitness, Mentalität und Qualität sind wir überzeugt, dass er uns auch in der kommenden Saison helfen wird, unsere Offensive zu bereichern. Wir kennen die Gründe, warum die Vorrunde besser, als die Rückrunde war und sind überzeugt, dass er an die gezeigten Leistungen anknüpfen wird."

Der Ex-Heidenheimer ist in Mannheim ein absoluter Führungsspieler. Zusammen mit Kapitän Marcel Seegert und Marco Höger gibt er die Kommandos bei den Buwe. Auf dem Platz ist er für die Standards zuständig, hat so schon viele Tore vorbereitet. In den letzten Wochen und Monaten konnte er nicht mehr komplett überzeugen, zeigte aber immer wieder sein großes Kämpferherz und ackerte überall auf dem Rasen-Rechteck für die Blau-Schwarzen.

Und genau hier liegt vielleicht auch das Problem: Schnatterer muss mehr der Rücken frei gehalten werden, dass er sich verstärkt auf seine Qualitäten in der Offensive konzentrieren kann. Schnatterer sagte im Sommer 2021, kurz nach seiner Verpflichtung, mit einem Schmunzeln im Gesicht: "Meine Stärken liegen in der Offensive und auf der Außenbahn. Die Defensive ist eher nicht so meine Paradedisziplin."