Von Sabina Stoppel

Sinsheim-Reihen. Die Kontrahenten haben sich fest im Schwitzkasten. Fallen immer wieder auf den Boden des Ringes und umklammern sich mit Beinen und Armen. Nach einem kurzen Schlagabtausch hört das Publikum einen lauten Schlag. Der Kampf wird unterbrochen. Blutüberströmt steht einer der Kämpfer in der neutralen Ecke des Rings, sein Trainer und ein Betreuer wischen ihm immer wieder mit einem Handtuch über das Gesicht und die Brust. Nach Abbruch des Kampfes und einer Einschätzung des Arztes ist klar: Nasenfraktur. Mit verbundener Nase und dunklen Ringen unter den Augen verweilt der Athlet noch in der Halle. Später geht es für ihn ins Krankenhaus.

Man könnte fast meinen, dass eine Nasenfraktur Tradition wird bei den Wettkämpfen in der Kampfsportschule "Tiger Muay Thai” in Sinsheim-Reihen. Im Juli spielten sich ähnliche Szenen bei einem Muay-Thai-Kampf ab. Diesmal gibt es aber bei den "Mixed Martial Arts” eins auf die Nase. Alle Sportler gehen mit vollem Körpereinsatz in ihre Wettkämpfe – egal, ob Kickboxen, Muay Thai oder eben "Mixed Martial Arts”. Und dabei spielen auch Alter und Geschlecht keine Rolle. Eine Männerdomäne ist der Kampfsport schon lange nicht mehr.

Im dritten Wettkampf des Tages stehen sich Solveigh Wagner von den "Vikings Muay Thai” aus Marnheim (Rheinland-Pfalz) und Elham Badakhshan vom Sportstudio "Muskelkater” aus Mainz gegenüber. Zu Beginn sind die beiden Damen noch zurückhaltend, stehen aber ihren männlichen Kollegen in nichts nach. Auch hier zeigt der Sport seine harte und unerbittliche Seite. Die Schläge und Tritte sitzen. Das Publikum in der gut und corona-konform gefüllten Halle jubelt bei jedem Treffer. Nach drei Runden à zwei Minuten ist der Kampf vorbei, und die Kämpferinnen trennen sich mit einem verdienten Unentschieden.

Badakhshan kommt ursprünglich aus dem Iran und ist seit fünf Jahren in Deutschland. Beim Sportstudio "Muskelkater” fühlt sie sich wohl. Sie ist seit drei Jahren treues Mitglied. "Wir sind wie eine Familie im Club. Wir sind alle total Mensch”, sagt sie. Badakhshan schätzt besonders die Freiheiten, die sie in Deutschland bei Wettkämpfen hat. Hier muss sie kein Kopftuch tragen, Arme und Beine müssen nicht bedeckt sein. Hier könne sie tragen, was sie wolle, erklärt Badakhshan und lacht. Und auch das Training findet die junge Frau besser als im Iran. Hier darf sie mit ihren Jungs trainieren. Das spornt sie an. Sie vergleicht sich mit ihnen. Das mache Frauen stärker, erläutert Badakhshan. Kampfsport an sich verbindet sie nicht mit Männlichkeit oder Gewalt. Für sie ist es eine Art Spiel. Man messe sich schließlich mit einer anderen Person, die ebenfalls trainiere, erklärt die Athletin.

Es geht um den Vergleich der verschiedenen Techniken. Sie zieht eine Parallele vom Kampfsport zum Tanz. Die Bewegungen sind sich sehr ähnlich, und man geht auf seinen Gegenüber ein. Es bereite ihr ein gutes Gefühl, den Sport auszuüben. "Wir leben nur einmal. Deswegen einfach machen”, sagt Badakhshan. Dies unterstreicht noch einmal den sportlichen Charakter des Kampfsports, der bei vielen Menschen noch immer einen negativen Ruf zu haben scheint. Alle Wettkämpfer stehen sich mit viel Respekt gegenüber und sind mit Leidenschaft dabei.

Respekt und Leidenschaft sind die Attribute, die auch Kampfsportschulinhaber Viktor Nemov immer wieder betont. Diese seien beim Kampfsport unerlässlich. Leider seien bei den Wettkämpfen diesmal keine "Tiger” vertreten. Es habe kurzfristige Absagen seitens der Gegner gegeben, erläutert Julia Nemov, Ehefrau und rechte Hand von Viktor Nemov. Der Chef lässt es sich trotzdem nicht nehmen, bei der Veranstaltung ordentlich mitzumischen: Als Kampfrichter steigt er für seine Kampfsportschule "Tiger Muay Thai” in den Ring. Im Großen und Ganzen könne man auf eine gelungene Veranstaltung mit insgesamt 16 Wettkämpfen zurückblicken, sagt Julia Nemov. Man dürfe sich auch in Zukunft auf ähnliche Wettbewerbe freuen.