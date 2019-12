Von Eric Schmidt

Zuzenhausen. Stefan Strerath hat schon viel gesehen in seiner Karriere. Der Trainer der SpVgg Neckarelz war in jüngeren Jahren für Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga und im Uefa-Pokal im Einsatz, er schoss Zweitliga-Tore für Fortuna Düsseldorf und den SV Waldhof Mannheim. Was er aber am Samstag im Verbandsliga-Spiel beim FC Zuzenhausen erlebte, hat alles bisher Dagewesene getoppt. „Da muss man fast 53 werden, um so etwas mitzumachen“, staunte der Ex-Profi nach dem 3:2-Sieg seiner Elf und lobte den Gegner: „Überragend. Das war äußerst fair, allen voran von Tobias Keusch. Es gibt Mannschaften, die hätten das vielleicht nicht gemacht.“

Das entscheidende 3:2 der Neckarelzer, es war ein geschenktes Tor der Zuzenhäuser. Als es nochmals Anspiel gab in der Nachspielzeit, durfte SpVgg-Angreifer Onur Satilmis ungehindert in den gegnerischen Strafraum laufen. Die „Zuze“-Spieler blieben einfach stehen und schauten zu, auch Schlussmann Ahmed Alhamoud Alobid griff nicht ein. Dann schob Satilmis den Ball ins leere Tor – und es war Schluss. Schiedsrichter Sascha Kief pfiff vor völlig verdutzten Zuschauern ab. So einen Alleingang hatten sie noch nie gesehen.

Ein Gegentor ohne Gegenwehr: Der Nichtverteidigungspakt des FCZ ging auf die Idee von Kapitän Tobias Keusch zurück. „Fairplay wird ja oft angepriesen. Wichtig ist, dass man entsprechend handelt, wenn es so weit ist“, sagte der 28-Jährige aus Nußloch. Aus gutem Grund: Kurz zuvor hatte seine Mannschaft auf kuriose Art und Weise das 2:2 erzielt. Nach einer Verletzungsunterbrechung warf „Zuze“-Stürmer Christopher Wild Neckarelz den Ball zurück. Ein Verteidiger ließ den Ball für Torwart Maximilian Penz durch – da spritzte Marcel Zuleger dazwischen und traf zum Ausgleich (90.+3). Die Proteste waren groß, die Kommentare hämisch („Viel Spaß bei der Weihnachtsfeier“). Keusch beriet sich kurz mit Tobias Schattschneider, seinem Teamkollegen, und fasste einen Entschluss: Er und seine Mannschaft gewährten der SpVgg freies Geleit nach dem Wiederanpfiff.

Das surreal-skurrile Ende war die verrückte Schlusspointe eines unterhaltsamen Spiels mit vielen guten Chancen. Lukas Holzer hatte den FCZ mit einem Sonntagsschuss am Samstagnachmittag in Führung gebracht (56.), die SpVgg konterte mit zwei sehenswerten Treffern von Lukas Böhm zum 1:1 (72.) und 1:2 (86.) – ehe die weniger normalen Tore fielen. Tobias Keusch war mit sich im Reinen. „Es ist Fußball. Es gibt Wichtigeres“, erklärte der Spielführer. Und: „Ich steh‘ dazu. So will ich keinen Punkt holen.“ Marcel Zuleger, der Torschütze zum 2:2, pflichtete ihm bei: „Ich habe gedacht, der Ball ist dem Neckarelzer Verteidiger durchgerutscht. Für mich war das eine neue Situation.“ Mehrfach entschuldigte er sich.

Stefan Strerath war begeistert – vor allem von Tobias Keusch, seinem Ex-Spieler, der von 2012 bis 2016 in Neckarelz gekickt hatte. „Wahnsinn! Das war wirkliches Fairplay. Ich werde das an den Verband weiterleiten.“

Zuzenhausen: Alhamoud Alobid – Theres, Bindnagel (55. Refior), Schattschneider, Himmelhan, Holzer, Selz, Keusch, Lerch (89. Freymüller), Wild, Zimmermann (78. M. Zuleger).

Neckarelz: Penz – Hornig, Schwind, Rau, Diefenbacher, N. Böhm, Baumbusch (67. Bitz), L. Böhm (90.+3 Luck), Fertig Satilmis – Hogen (81. Müller).

Schiedsrichter: Sascha Kief (Römerberg); Zuschauer: 150; Tore: 1:0 Holzer (56.), 1:1 L. Böhm (72.), 1:2 L. Böhm (86.), 2:2 M. Zuleger (90.+3), 2:3 Satilmis (90.+4); Bes. Vorkommnisse: Rote Karte für Schwind (77./Neckarelz) wegen harten Foulspiels.