Von Daniel Hund

Heidelberg. Ausruhen, viel schlafen – einfach mal nichts tun. Eigentlich ein schöner Traum, der momentan traurige Realität ist. Corona sei Dank. "Es ist wirklich extrem: Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die Welt mal so still stehen würde."

Gerd Dais, 57, wirkt nachdenklich, als er das sagt. Denn eigentlich hatte der Ex-Trainer des SV Sandhausen und des SV Waldhof dieser Tage so viel vor. Dinge, die immer so selbstverständlich waren – und jetzt unerreichbar scheinen. Kein Tennis, kein Fitness-Studio, kein Fußball. "Na ja", schmunzelt er im RNZ-Gespräch, "wenigstens Fahrrad fahren darf ich ja noch."

Beinahe täglich ist er mit dem Rad unterwegs. Im Hardtwald dreht er seine Runden und macht sich unterwegs so seine Gedanken. Die kreisen dann häufig um den Fußball. "Mir fehlt er natürlich sehr", sagt Dais, "das hängt aber nicht nur mit den Spielen an sich zusammen, sondern mit dem ganzen Drumherum: Man ist an der frischen Luft, trifft Freunde, pflegt soziale Kontakte."

Die anvisierten Geisterspiele in der 1. und 2. Liga werden als erster Schritt zurück in die Normalität verkauft, lösen aber gemischte Gefühle aus. Die einen können es kaum erwarten, versprechen sich durch König Fußball wieder mehr Lebensfreude, die anderen murren, denken sich: "Warum dürfen die wieder loslegen und wir nicht."

Dais versteht beide Seiten. "Die Klubs brauchen die Fernsehgelder, manchen droht die Insolvenz", zuckt er mit den Schultern. "Andererseits: Es wird nicht einfach werden, dafür die Akzeptanz in der breiten Öffentlichkeit zu bekommen."

Groß wäre natürlich auch die Verletzungsgefahr. Sofort von 0 auf 100 hoch zu fahren, ist ein unkalkulierbares Risiko. Dais nickt: "Kein Training kann Spiele ersetzen, das ist Fakt." Schon gar nicht in Vierer-Gruppen. Ohne Körperkontakt. Mit anderthalb Metern Sicherheitsabstand. Auch Testspiele, die zu einer guten Vorbereitung dazu gehören, dürfte es nicht geben.

Dais selbst wird von der Pause selbst ausgebremst. Gespräche mit potenziellen neuen Arbeitgebern gestalten sich schwierig, die Klubs haben derzeit andere Sorgen. Sein letztes Engagement liegt rund zweieinhalb Jahre zurück. Damals hatte er beim SV Waldhof das Kommando.

Mit den Blau-Schwarzen zog er in der Saison 2016/17 in die Drittliga-Aufstiegsrelegation gegen den SV Meppen ein, wo man in einem dramatischen Rückspiel im Elfmeterschießen K.o. ging. Angebote gab es seitdem ein paar. "Das passende war aber leider nicht dabei. Aber ich bleibe natürlich am Ball."

Zuletzt auch verstärkt am Tennisball. Den lässt Gerd Dais recht professionell fliegen. Der ehemalige Profi-Fußballer ist mit den Herren 55 des TC 70 Sandhausen im vergangenen Sommer in die Regionalliga aufgestiegen. Die Vorfreude war riesig. War, weil auch die Tennis-Medenrunde akut gefährdet ist. Starten wollte man am 2. Mai zuhause gegen Rastatt. "Das wäre ja schon in ein paar Wochen gewesen", sagt es und schiebt fast schon resignierend hinterher: "Aber daran hat schon lange niemand mehr geglaubt."

Doch die Hoffnung stirbt zuletzt. Komplett abgesagt wurde die Saison bislang nicht, nur verschoben. Mitte Juni soll’s losgehen. Klar ist: Gerd Dais ist heiß.

Und ausgeruht.