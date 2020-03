Von Daniel Hund

Heidelberg. Auch der Tennissport ist von der Coronakrise massiv betroffen. Sämtliche Turniere sind bis Anfang Juni abgesagt. Die RNZ sprach mit Gerald Marzenell, 56, dem Teammanager des Bundesligisten Grün-Weiss Mannheim.

Gerald Marzenell, im Juli soll die Tennis-Bundesliga starten. Grün-Weiss Mannheim könnte sich den dritten Titel in Serie holen. Wie sehen Sie die Chancen, dass überhaupt noch gespielt wird?

Alle zehn Vereine befinden sich untereinander in einem engen Austausch. Wir haben uns gemeinsam mit dem DTB darauf verständigt, dass wir bis Mitte Mai abwarten und dann schauen, wie sich die Lage bis dahin entwickelt hat. Wir richten uns natürlich danach, was die ATP und der DTB entscheiden. Bis Anfang Juni sind alle ATP-Turniere ausgesetzt. Wir als Vereine wären durchaus zumindest in der Lage dazu, die Bundesliga-Saison innerhalb von fünf, sechs Wochen zu organisieren.

Haben Sie Kontakt zu Ihren Spielern? Auch sie dürfen momentan nicht trainieren, oder?

Nein, auch sie dürfen keine Bälle schlagen. Kein einziger. Alle Hallen und Plätze, egal ob öffentlich oder privat, sind geschlossen. Ausnahme-Genehmigungen gibt es keine. Selbst die Topstars müssen sich momentan anders fit halten. Sie arbeiten natürlich daheim im Kraftbereich, auf dem Laufband oder machen Stabilisations-Übungen. Alle nutzen diese Zeit für die Athletik.

Ein Verein wie Grün-Weiss Mannheim lebt auch von Sponsoren. Ohne sie wäre die alljährliche Bundesliga-Saison nicht zu stemmen. Haben Sie Angst, dass der eine oder andere Gönner aufgrund der Krise abspringen könnte?

Das wünsche ich uns natürlich nicht. Aber ich muss sagen, dass ich gerührt bin, wie eng der Kontakt zu unseren Sponsoren gerade jetzt ist. Einige haben sich sogar schon von sich aus gemeldet und gesagt, dass sie uns selbstverständlich auch weiter unterstützen werden. Die Solidarität ist großartig.

Ein Profi-Tennisspieler muss Jahr für Jahr seine Punkte aus der Vorsaison verteidigen. Schafft er das nicht, rutscht er im Ranking ab. Derzeit kann er sie gar nicht verteidigen ...

Das stimmt. Der Plan ist, dass diese Punkte eingefroren werden. Aber bei der ATP wissen sie noch nicht wie das genau aussehen soll. Mittlerweile ist ja bekannt, dass die French Open in den September verschoben wurden, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht. Fakt ist, dass man niemanden dafür bestrafen kann, weil er im Moment nicht spielen darf bzw. kann.

Nicht jeder Hobby-Sportler versteht, weshalb Tennis und Golf derzeit auch verboten sind. Schließlich sei der Abstand untereinander dort groß genug ...

Ich finde es richtig, dass alle Sportarten untersagt wurden. Die Situation ist einfach zu ernst. Man darf sie nicht auf die leichte Schulter nehmen. Manchmal heißt es: ’Mir fällt die Decke auf den Kopf’. Meiner Meinung nach muss man sich jetzt zusammenreißen. Wir alle wollen im nächsten Jahr eben auch noch die Oma und den Opa besuchen können. Hält man sich nicht an die Maßnahmen, gefährdet man eine ganze Generation. Und zwar genau die, die Deutschland nach dem 2. Weltkrieg wieder aufgebaut hat. Ich habe null Verständnis für die zum Glück nur wenigen, die sich noch immer in Gruppen treffen oder nach Bewegungsfreiheit oder Lockerung rufen. Man weiß immer noch nicht, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind und wie genau sich das Virus überträgt. Ich weiß, dass sind deutliche Worte, aber es geht um Menschenleben. Wir alle müssen uns jetzt ein Beispiel am Sport nehmen. Jeder muss den anderen unterstützen. Teamwork ist jetzt gefragt.

Im Mai sollte eigentlich die Tennis-Medenrunde in Baden beginnen ...

Die wird in der Form natürlich nicht durchführbar sein. Bis Anfang Juni sind sämtliche Tennis-Veranstaltungen vom DTB abgesagt. Falls die Situation sich bessern sollte, könnte ich mir vorstellen, dass im Sommer vielleicht noch eine kleine Runde stattfindet. Zudem könnte man die Sommerferien für Jugendturniere nutzen. Ansonsten wird es in den einzelnen Ligen diesmal dann wohl keine Auf- und Absteiger geben. Auch die LK-Positionen der einzelnen Spieler müssten dann eingefroren werden.

In so ziemlich jedem Berufszweig machen sich momentan Existenzängste breit. Viele selbstständige Tennistrainer trifft es besonders hart.

Das stimmt. Sie befinden sich in einer verzweifelten Lage. Ähnlich geht es auch Profispielern, die eben nicht unter den ersten 100 der Weltrangliste stehen. Sie hangeln sich mitunter von Turnier zu Turnier, um sich finanziell über Wasser zu halten. Derzeit verdienen sie keinen Cent. Deshalb ist es wichtig, dass die Regierung dieses Notfallprogramm aufgesetzt hat. Das ist genau der richtige Weg.