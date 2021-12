Frankfurt/Main/Heidelberg. (sid/ber) Borussia Dortmund hat vorsorglich schon storniert. Zwar nicht das Topspiel an sich, aber den Verkauf der Eintrittskarten für das Duell am Samstag mit Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Der BVB weiß schließlich wie alle Fußball-Bundesligisten, dass Restriktionen auf ihn zukommen. Doch wie genau die Zuschauerfrage in Anbetracht der zugespitzten Corona-Situation geklärt wird, kann noch niemand exakt einschätzen. Die Vorbereitungen der Klubs laufen dennoch bereits auf Hochtouren.

Vor der Bekanntmachung des Dortmunder Verkaufsstopps am Mittwoch hatte bereits eine kurze Mitteilung des FC Augsburg die unübersichtliche Lage verdeutlicht. Er plane für das kommende Heimspiel gegen den VfL Bochum mit einer Stadion-Auslastung von 25 Prozent, ließ der FCA wissen. Demzufolge würden sich die Augsburger gegen das Vorhaben ihres Landesvaters Markus Söder ("Wir werden die Zuschauer in den Stadien bis Ende des Jahres aussetzen") stellen.

Während es in Bayern Geisterspiele geben soll, will Hessen ein Viertel der Kapazität freigeben. Wie es letztlich kommen wird, entscheidet sich bei den neuerlichen Bund-Länder-Beratungen an diesem Donnerstag. Stand jetzt wird an deren Ende mit Blick auf den Profisport ein Flickenteppich herauskommen. Doch die Vergangenheit hat gezeigt, dass alles auch ganz anders ausgehen kann.

Möglicherweise setzt sich doch Söder mit seiner Forderung nach bundesweiten Begegnungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit durch. Unterstützung erhält der CSU-Politiker aus Baden-Württemberg und auch aus Sachsen, wo die Geisterspiel-Regelung ohnehin bereits gilt.

Der Tabellenzweite Dortmund hofft dagegen mit Blick auf das Spiel gegen den Rekordmeister und Spitzenreiter aus München noch auf Zuschauer. Denn Nordrhein-Westfalen plant eine Auslastungs-Obergrenze von einem Drittel. Das bestätigte Karl-Josef Laumann. "Keine Stehplätze mehr, alles auf Sitzplätze – und dann halten wir das für vertretbar", sagt der NRW-Gesundheitsminister.

"Ich hätte mich gefreut, möglichst viele Zuschauer zu haben. Die Bundesliga ist kein Pandemietreiber – das bestätigt Ihnen jedes Gesundheitsamt", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: "Man muss aber auch fairerweise sagen, dass wir der Pandemiesituation Tribut zollen müssen. Davon können wir uns nicht abkoppeln. Deutlich weniger Zuschauer – das nimmt ein bisschen das besondere Feeling. Aber es ist richtig und sachlich geboten."

Dass Zuschauer-Beschränkungen wieder eingeführt werden, steht schon vor den Beratungen der Politik fest. Neben dem Fußball werden auch die anderen Sportarten betroffen sein. Schließlich geht es um Großveranstaltungen in ihrer Gesamtheit.

Die Spitze der Basketball-Bundesliga (BBL) stellt sich bereits auf Geisterspiele ein. "Wir müssen uns damit arrangieren und hoffen, dass es nur für einige Wochen ist und wir dann wieder Licht am Ende des Tunnels sehen", sagte BBL-Geschäftsführer Stefan Holz.

Eigentlich wollte der Badische Fußball-Verband (bfv) an diesem Mittwoch mit seinen Kreisen besprechen, ob der letzte Spieltag und einige Nachholpartien noch ausgetragen oder ins Frühjahr verlegt werden. Doch weil sich der Bund und auch die Landesregierung auf diesen Donnerstag vertagt haben, müssen sich die Amateurkicker ebenfalls weiter gedulden. Erst an diesem Donnerstagabend um 20 Uhr soll beraten werden.

Die Nordbadener streben nach einer einheitlichen Lösung und wollen sich dabei auch mit dem württembergischen Verband abstimmen. Südbaden hat die restlichen Amateurspielen in diesem Jahr bereits am Montag abgesagt. "Bei denen ist die Situation noch etwas anders", erklärte Badens Fußball-Präsident Ronny Zimmermann der RNZ, "wegen des Winterwetters wären im Schwarzwald ohnehin viele Spiele ausgefallen."

Eine Prognose, wie Politik und dann auch der bfv entscheiden, wollte Zimmermann nicht abgeben: "Bei der Nachrichtenlage im Moment können wir nichts ausschließen." Alles absagen wie in Südbaden möchte der bfv-Chef nicht. "Einige Vereine möchten gerne weiter spielen, andere nicht", sagte er, "wir wissen eben auch nicht, ob wir im März die Runde fortsetzen können." Das war auch im letzten Jahr die große Hoffnung – doch dann war erst im Sommer wieder ein Liga-Betrieb möglich.

Damit die Runde in den einzelnen Klassen gewertet werden kann, damit Auf- und Absteiger feststehen, müssen mindestens 50 Prozent der Spiele absolviert sein. "Wir sind noch nicht überall mit der Vorrunde durch", sagt Zimmermann, "aber in den restlichen Klassen sind wir sehr nahe dran."

Möglicherweise verhängt die Politik auch auf den Amateurplätzen Zuschauerverbote. Geisterspiele auf Dorfplätzen mag sich Zimmermann allerdings nicht vorstellen. "Dem stehen auch die Vereine eher negativ gegenüber", sagt er, "zumal man auf den Sportplätzen sehr viel Abstand halten kann." Möglicherweise könnte es den Klubs in diesem Fall freigestellt werden, Spiele zu verlegen.

Zimmermann erhofft sich klare und schnelle Ansagen von der Politik, nachdem die Entscheidungen in dieser Woche immer wieder vertagt wurden. "Wir können nicht am Freitag verkünden und am Samstag sollen die Vereine das schon umsetzen", sagt er, "auch die Klubs brauchen Vorlaufzeit."