Von Christopher Benz

Heidelberg. Die finale Entscheidung des Bundesrats des Deutschen Handball Bundes steht noch aus, doch die 22 Landesverbände demonstrieren geschlossene Einigkeit. Deshalb ist davon auszugehen, dass das "Norweger Modell" zum Einsatz kommt und über die Endplatzierungen der Handball-Klubs in ihren jeweiligen Ligen entscheidet. Dabei werden die erreichten Punkte durch die bislang absolvierten Begegnungen dividiert. Je höher dieser Wert, desto besser schneiden die Mannschaften ab.

Im RNZ-Interview spricht Jürgen Brachmann, der ehemalige Heidelberger Kreisvorsitzende und jetzige kommissarische Stellvertreter des Bezirksvorsitzenden Andreas Pfrang, über den Saisonabbruch, das weitere Vorgehen sowie den Übergang des Handballkreises Heidelberg in den Bezirk Rhein-Neckar-Tauber.

Herr Brachmann, sind Sie zufrieden mit der Entscheidung des Saisonabbruchs?

Es ist aufgrund der Gesamtumstände die beste und gleichzeitig eine alternativlose Entscheidung. Wobei es sportlich gesehen natürlich die bessere Variante gewesen wäre, die Runde zu Ende zu spielen. Es ist aber schlicht und ergreifend nicht möglich.

Die Mannschaften, die auf den Aufstiegsplätzen standen, sollen aufsteigen, Absteiger soll es dagegen keine geben. Warum haben sich die Verbände für diese Lösung entschieden?

In der Arbeitsgruppe Spieltechnik bin ich nicht gewesen. Es ist aber die beste Lösung für alle Vereine, auch wenn das bedeutet, dass wir nächstes Jahr in einigen Ligen mit einer größeren Staffelstärke starten müssen.

Bei einem genauen Blick auf die Aktiven-Ligen im BHV fällt auf, dass es nach Anwendung der Quotienten-Regelung nur in der Frauen-Badenliga einen Wechsel an der Tabellenspitze geben wird. Die HSG Mannheim überholt die SG Nußloch. Dürfen die "Nussis" dennoch auf den Aufstieg hoffen?

Das würde ich aus jetziger Sicht nicht positiv beantworten. Die Regelung würde auch für die Oberliga Baden-Württemberg gelten und dann gäbe es aus dieser ebenfalls keine Absteiger. Das heißt im Umkehrschluss, aus den drei höchsten Verbandsligen aus Baden, Südbaden und Württemberg steigt immer der Erste auf, aus der BWOL gleichzeitig auch nur der Erste. Damit wird die BWOL auf diese Weise schon um zwei Mannschaften anwachsen und es wäre kein Platz, um noch weitere, wie zum Beispiel einen Vizemeister wie Nußloch, aufzunehmen.

Wie wirkt sich die Corona-Pause auf den geplanten Start des Bezirks Rhein-Neckar-Tauber aus?

Die Pause wirkt sich nicht auf den Start aus. Wir sind kommissarisch in unseren Ämtern und halten intensiv Kontakt miteinander. Es ist aktuell so, auch wenn es uns lieber gewesen wäre, beim geplanten Bezirkstag am 4. April einen Strich unter die ganze Sache zu machen. Der Start der Bezirksligen der Männer wird im Spätjahr genauso problemlos erfolgen, wie es letztes Jahr bereits bei den Frauen der Fall gewesen ist. Die Themen Spielbetrieb und auch Schiedsrichter stehen aus meiner Sicht auf gesunden Füßen.

Sie selbst sind faktisch nicht mehr Heidelberger Kreisvorsitzender. Wie soll Ihre neue Tätigkeit im Bezirk aussehen?

Ich werde die Stellvertretung vom Bezirksvorsitzenden Andreas Pfrang übernehmen. Wir haben uns vor längerer Zeit schon Gedanken gemacht, wie diese Aufgabe aussehen könnte. Nur auf dem Papier Stellvertreter zu sein, entspricht nicht meinem Naturell. Ich werde auf jeden Fall die Vertretung des Bezirks in den Sportkreisen machen. In Heidelberg mache ich das schon und Mannheim kommt hinzu. In den anderen Kreisen gilt es zu entscheiden, wie groß die Notwendigkeit ist, Präsenz zu zeigen. Insgesamt betrachtet wollen wir die bisherigen Verantwortlichen in ihren jeweiligen Rollen behalten.