Von Eric Schmidt

Gemmingen/Sinsheim. Seinen 73. Geburtstag am Sonntag wollte Manfred Kohlhammer im Allgäu feiern. Doch daraus wird nun nichts. Das Hotel: geschlossen. Die Golfplätze: gesperrt. Also wird der Landesjugendwart des Baden-Württembergischen Golfverbandes (BWGV) den 22. März zu Hause in Gemmingen verbringen. "Das Coronavirus stellt auch bei uns Golfern alles auf den Kopf", sagt Kohlhammer im Interview mit der RNZ.

Herr Kohlhammer, wann haben Sie zuletzt Golf gespielt?

Puh! Da muss ich scharf nachdenken.

Es scheint länger her zu sein.

Ja, im Oktober, als ich mit unserem Landeskader in der Türkei war. Seitdem habe ich keinen Schläger mehr in der Hand gehabt. Wir waren zwar jetzt über Fasching im Trainingslager. Aber da habe ich nicht einen Schlag gemacht.

Und jetzt noch die Corona-Krise: Sie könnten Entzugserscheinungen bekommen …

Bedauern Sie mich nur! Wobei es für andere sicherlich noch schlimmer ist. Ich bin mittlerweile daran gewöhnt, nicht mehr so oft zu spielen. Das Problem ist aber, dass man ja nicht mal mehr zuschauen kann. Es kommt auch kein Golf mehr im Fernsehen. Alles abgesagt.

Die Golfanlagen in Baden-Württemberg sind seit Mittwoch alle gesperrt. Warum ist die Schließung in solchen Zeiten nötig?

Ich bin kein Arzt und kein Virologe. Ich denke aber, dass die Entscheidungen nicht aus dem hohlen Bauch kommen. Die Gesundheitsexperten halten das Coronavirus für dermaßen gefährlich, dass sie alles versuchen, um seine Verbreitung zu verlangsamen. Ihrer Einschätzung nach hält sich das Virus bis zu 30, 40 Sekunden in der Luft. Ich persönlich habe am Anfang gedacht: Wenn ein, zwei Leute auf den Platz gehen und Golf spielen – da kann nichts passieren. Aber sie fassen ja auch Dinge an. Das Virus kann lange an Gegenständen haften bleiben. Am Flaggenstock. Oder am Ball. Deshalb ist die Infektionsgefahr überall groß.

Der Golfplatz gilt rechtlich als Sportanlage, nicht wahr?

So ist es. Es wurde viele Jahre darüber diskutiert, wie ein Golfplatz zu behandeln ist. Wir haben immer gesagt: Ja, der Golfplatz ist wie ein Sportplatz. Von den anderen Sportarten kam immer das Argument: Der Golfplatz ist kein Sportplatz, weil nicht jeder ihn betreten darf – aber das stimmt gar nicht. Jeder kann ihn betreten, Spaziergänger beispielsweise. Da können wir jetzt nicht plötzlich sagen: Der Golfplatz ist kein Sportplatz. Die Gesetzgebung ist eindeutig: Der Golfplatz ist eine öffentliche Sportanlage.

Nichts geht mehr: Golfplätze wie der in Zimmerhof sind zurzeit gesperrt. Foto: E. Schmidt

Es dürfte dennoch viele Golfer geben, die das Golf-Verbot nicht verstehen.

Diesen Menschen kann ich nur entgegen halten: Dieses Virus ist gefährlich, auch wenn man nur zu viert auf dem Platz ist. Kein Spieler weiß, ob er es hat, weil die Inkubationszeit so lange ist. Ich kann jetzt getestet werden, und alles ist negativ. Dann fahre ich zum Golfplatz, fasse etwas an und bin infiziert. Golfer sind genauso gefährdet wie Fußballer.

Sie haben vollstes Verständnis für die Entscheidung?

Ja. Als die Nachrichten von den Coronafällen in der Lombardei kamen, war ich einer der Ersten, der gesagt hat: Wir müssen unser Trainingslager in Piemont absagen. Ich habe mich mit unserem Präsidenten Otto Leibfritz kurzgeschlossen, und wir haben das Trainingslager bereits Anfang Februar abgeblasen. Ich bin froh, dass ich das rechtzeitig gemacht habe. Ich habe es als Landesjugendwart mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Keine Eltern hätten Verständnis dafür gehabt, wenn wir das Trainingslager bis zuletzt hätten aufrecht erhalten wollen.

Was bedeutet der Corona-Crash für die Golfclubs hierzulande?

Was es bedeutet, muss jeder Golfclub für sich beurteilen. Aber ich glaube, dass einige in große Schwierigkeiten kommen werden. Die Clubs, die viel von Greenfee- und Gastspielern abhängig sind, werden enorme Einbußen haben. Angesichts der schwindenden Mitgliederzahlen, die sie haben, geht es auch den Golfclubs seit Jahren nicht mehr so gut. Jeder einzelne Golfclub muss sich selbst auf den Prüfstand stellen: Was mach‘ ich, um zu überleben, wenn die ganze Sache länger geht? Zwei, drei Wochen lassen sich auffangen. Wenn es aber länger dauert, habe ich größte Bedenken.

Machen Sie sich auch um Ihr eigenes Turnier Sorgen, das Sie Ende Juli in Heddesheim veranstalten: die International Matchplay-Trophy (imt)?

Jein. Ich bin mitten in der Vorbereitung. Um unnötige Kosten zu sparen, habe ich Anfang dieser Woche den Druck der Broschüren und Plakate gestoppt. Wir haben für den ganzen Monat April alle Trainingseinheiten mit unseren Kadern abgesagt, genauso wie alle Turniere. Wir werden uns nach Ostern zusammensetzen und beraten, was die nächsten Schritte sind. Wir müssen einfach abwarten, was passiert. Für Anfang Mai sind unter anderem unsere Ranglistenturniere geplant. Selbst wenn am 1. Mai wieder alles anfangen würde: Da kann man nicht am 2. Mai gleich Rangliste oder die baden-württembergische Meisterschaft spielen. Das geht nicht. Unsere Jungs und Mädchen brauchen auch eine gewisse Zeit, um zu trainieren und sich an die Plätze zu gewöhnen.

Training auf der Driving Range ist auch nicht möglich?

Nicht einmal Einzeltraining. Unsere Planung in der vergangenen Woche war noch, auf Kadertraining zu verzichten. Dafür wollten wir unsere Landestrainer auf Reisen schicken. Die sollten Termine vereinbaren mit unseren Kaderathleten – mal mit zwei Spielern in Mannheim, mal mit zwei Spielern am Bodensee. Aber auch das geht nicht mehr.

Wie gehen Sie persönlich mit der Situation um?

Meine Tochter Jana hat mir verordnet, dass ich nur noch rausgehen darf, wenn es unbedingt sein muss. Ich vermeide öffentliche Kontakte. Ich mache viel übers Telefon oder per Videokonferenzen, schreibe noch mehr E-Mails als früher. Ich selbst bekomme viele E-Mails von Eltern, die wissen wollen, wann ihre Kinder wieder trainieren können.

Und was antworten Sie ihnen?

Ich bin kein Hellseher. Wir werden immer zeitnah informieren. Sobald die Plätze wieder öffnen, werden wir es bekannt geben.