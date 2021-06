Von Eric Schmidt

Eppingen-Elsenz. Ein Spieler, der plötzlich kollabiert: Gerd Doll hat als Trainer des Fußball-Verbandsligisten VfB Eppingen so etwas schon erlebt. Am 15. Oktober 2005, im Auswärtsspiel bei der SG Heidelberg-Kirchheim, brach sein Stürmer Markus Stumpf zusammen. "Für uns war das ein Schock", sagt Doll.

Herr Doll, an was haben Sie gedacht, als Sie am Samstag das EM-Spiel Dänemark gegen Finnland gesehen haben?

Da ist mir sofort das Spiel SG Heidelberg-Kirchheim – VfB Eppingen durch den Kopf geschossen. Als das mit Christian Eriksen passiert ist, habe ich zu meiner Frau gesagt: Das ist wie damals in Kirchheim. Ich hatte das Bild direkt vor mir.

Damals ist Ihr Stürmer Markus Stumpf zusammengebrochen.

Ich weiß es noch wie heute: Es waren rund 70 Minuten gespielt, Kirchheim lag in Führung. Markus stand neben einem Verteidiger und ist plötzlich umgefallen. Keiner wusste, was los ist. Zum Glück haben unser Physiotherapeut Stani Murgott und eine Betreuerin der SG Heidelberg-Kirchheim sofort reagiert. Sie haben Markus reanimiert. Markus ist dann mit dem Notarztwagen in die Heidelberger Herzklinik gebracht worden.

Ihr Spiel ist damals abgebrochen worden, oder?

Ich bin sofort zum Schiri gegangen und habe gesagt: "Wir können auf keinen Fall weiterspielen." Von uns wollte niemand mehr. Wir wussten lange gar nicht, wie es Markus geht. Stirbt er? Stirbt er nicht? Wir standen alle unter Schock. Für mich gab es nichts Anderes als Abbruch. In solchen Momenten ist Fußball zweit-, dritt- und viertrangig. Es kommt erst einmal der Mensch.

Die Dänen und die Finnen haben am Samstag weitergespielt …

Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Profi- und Amateurfußball. Die Profis sind viel besser vernetzt, als wir das damals waren. Da sind Ärzte und Mannschaftsärzte im Stadion, das ist eine ganz andere Situation. Bei einem tödlichen Verlauf wäre das Spiel ziemlich sicher nicht weitergegangen. Fakt ist aber: Nach dem Vorfall mit Eriksen war es kein Spiel mehr. Bei den Dänen ging nichts mehr – man hat es am Elfmeter gesehen, dass der Kopf wo ganz anders war. Einen Tag später um 12 Uhr weiterzumachen, wäre aber auch nicht besser gewesen. Die Jungs hätten in der Nacht nicht gut geschlafen. Die sensibleren Spieler werden das ohnehin nicht so leicht abschütteln. Das wird noch einen großen Einfluss haben.

Was ist damals aus dem Spiel Kirchheim – Eppingen geworden?

Erst einmal gab es Theater um die Wertung des Spiels. Die Kirchheimer waren der Ansicht, dass das Spiel für sie gewertet und nicht wiederholt werden muss. Es fand aber dann doch ein Wiederholungsspiel statt, das Eppingen verlor. Bei diesem Spiel war ich nicht dabei. Ich war im Krankenhaus, auch in Heidelberg, nach einer Bandscheibenoperation.

Und Markus Stumpf?

Dem geht’s gut. Er ist perfekt. Ich mag seine offene, ehrliche Art. Er ist ein lustiger Typ, "Stumpfi" hat immer einen guten Spruch auf Lager. Toi, toi, toi ist nichts passiert damals.