Nußloch. (bz) Zahlreiche Welt- und Europameister geben sich am Samstagabend in der Nußlocher Olympiahalle die Klinke in die Hand. Der Grund weshalb sie das tun, ist eine ebenso wichtige wie schöne Angelegenheit, die einen großen Zuschauerzuspruch und hohe Spenden für den guten Zweck verdient hat.

Die Initiative „Herzschlag – gemeinsam gewinnen“ aus aktuellen und ehemaligen Boxern der deutschen Nationalmannschaft aus dem Olympiastützpunkt Rhein-Neckar in Heidelberg hat sich zusammengetan, um jenen zu helfen, denen das Schicksal übel mitgespielt hat. Zu den Boxern gesellen sich immer mehr Spitzenathleten aus anderen Sportarten. Zweiter Höhepunkt dieser Initiative ist das Spiel zwischen den Handball Allstars und dem Drittligisten SG Nußloch am Samstag. Anwurf ist um 18.30 Uhr.

Im Vordergrund der Veranstaltung stehen jedoch das Kinderhospiz Sterntaler und die Kinder-Initiative Strahlenburg e.V., denen die Spenden, die gesammelt werden, zukommen. Die Idee dazu kam von DHB-Nationalspieler Patrick Groetzki. Der Rechtsaußen der Rhein-Neckar-Löwen fragte seinen ehemaligen Lehrer Marc Nagel, passenderweise seit dieser Saison Trainer bei der SG Nußloch und Mitglied der Handball Allstars, ob er seine Mannschaft für so ein Spiel motivieren könnte. „Er war sofort Feuer und Flamme“, berichtet Groetzki, der sich außerdem darüber freut, „dass Nagel gegen seine eigene Mannschaft antritt, das macht einen besonderen Reiz aus“.

Für beste Unterhaltung auf dem Spielfeld ist also gesorgt und auch außerhalb der Platte bekommen die Zuschauer einiges geboten. Kevin Gerwin, der Hallensprecher der Löwen, begleitet durch die Partie und im Nachgang steigt die After-Match-Party im Foyer der Olympiahalle mit dem DJ aus dem Ziegler’s in Heidelberg.

Darauf freut sich eine deutsche Handall-Legende ganz besonders. „In der dritten Halbzeit sind wir immer am stärksten“, versichert Christian „Blacky“ Schwarzer von den Allstars. Neben Schwarzer kommen unter anderem Markus Baur, Stefan Kretzschmar, Daniel Stephan und Uli Roth als Spieler. Trainiert werden die Allstars von Heiner Brand und Michael Biegler. Den beiden assistiert Nußlochs Bürgermeister Joachim Förster, der in seiner aktiven Zeit für die SG Walldorf Astoria in der Kreisliga Handball spielte.

Ab 17.30 Uhr öffnet die Halle. Für Essen und Getränke ist reichlich gesorgt, zudem findet eine Tombola statt. Für die Nachwuchs-Handballer des HV Bad Schönborn sowie der SG Walldorf Astoria wird beim Spiel ein kleiner Traum Wirklichkeit. Sie dürfen mit den beiden Mannschaften als Einlaufkinder die Platte betreten.

„Bei der After-Match-Party sind alle Akteure mit dabei und quasi mittendrin“, sagt Manfred Gspandl, der Abteilungsleiter der SG Nußloch. Zusammen mit seinen Vereinskollegen hilft er dabei mit, eine bestens organisierte Veranstaltung auf die Beine zu stellen.

Der Kader der Handball Allstars, Tor: Michael Krieter, Christian Ramota, Markus Rominger; Rückraum: Steffen Weber, Oliver Köhrmann, Daniel Stephan, Markus Baur, Marc Nagel, Matthias Rohr, Aaron Ziercke; Linksaußen: Stefan Kretzschmar, Jean Baruth, Alexander Mierzwa; Rechtsaußen: Christof Armbruster, Holger Löhr; Kreisläufer: Andreas Rastner, Uli Roth, Andrej Klimovets, Christian Schwarzer; Trainer: Heiner Brand, Michael Biegler und Joachim Förster (Co-Trainer und Nußlocher Bürgermeister).