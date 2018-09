Walldorf. (hz) Kaiserwetter in Walldorf: Bei der 34. Landesoffenen Bahneröffnung der SG Walldorf Astoria glänzten am Samstag beinahe 200 Leichtathleten mit starken Leistungen. "Erstklassige Bedingungen, ein ansprechendes Teilnehmerfeld, gute Resultate mit einigen Ausreißern nach oben, wir dürfen mit der Veranstaltung sehr zufrieden sein", sagte Walldorfs Leichtathletik-Chef Horst Dobhan. Die Siegerehrungen übernahm die momentan noch verletzte Alena Kaltenmaier, Walldorfs Top-Sprinterin und mehrfache Süddeutsche und Baden-Württembergische Meisterin. "Eine schöne Sache für alle Platzierten", meinte Horst Dobhan, "aber wir hoffen natürlich, dass Alena bald wieder ins Wettkampfgeschehen eingreifen kann."

Zwei Wochen nach dem erfolgreich verlaufenden Trainingslager in Tenero am Lago Maggiore ragten aus dem Astoria-Team Carolin Becker, Robert Brune und Sophia Wessendorf heraus. Im Weitsprung der Frauen sprang Becker bereits im ersten Versuch 5,53 Meter und auf Rang eins. "Ein prima Auftakt in die Saison", urteilte die mehrfache Badische Meisterin. "Nach meinen muskulären Problemen in den letzten Wochen war dieses Ergebnis nicht unbedingt zu erwarten." Beim vierten und wohl weitesten Sprung des Tages erkannte der Kampfrichter auf Übertritt - eine umstrittene Entscheidung. Bei der männlichen Jugend U 18 startete Brune über 110 Meter Hürden und 300 Meter Hürden (8. Hürde). "Mit meinen Zeiten bin ich nach dem harten Trainingslager und den Leistenbeschwerden in dieser Woche sehr zufrieden", sagte der D-Kader Athlet nach den ersten Plätzen in 16,11 und 42,0 Sekunden.

Im 100 Meter-Hürdensprint der weiblichen Jugend U 18 verbesserte Sophia Wessendorf als Erste ihre Bestmarke um mehr als drei Sekunden auf 16,23 Sekunden und verpasste die Quali für die Süddeutschen Meisterschaften lediglich um drei Hundertstel. Erneut in der Astorstadt war auch die Trainer-Legende Hans Lorenz, seit Jahrzehnten in Sachen Speerwerfen unterwegs und gern gesehener Gast auf allen Sportanlagen. Sein Schützling Martin Erle (LG Kurpfalz) gewann die Männer-Konkurrenz mit 65,14 Meter. "Ein zufriedenstellender Auftakt", war der Kommentar von Lorenz. Bester Werfer bei der männlichen Jugend U 18 war Leon Hofmann (SR Yburg Steinbach) mit 57,85 Meter.

In den Sprintwettbewerben der Männer imponierte der erst 18-jährige Justus Baumgarten (SCL Heel Baden-Baden) mit tollen Zeiten und Rang eins über 150 Meter (16,64 Sekunden) und über 300 Meter (34,48). Solch schnelle Zeiten wurden bei dieser Veranstaltung schon lange nicht mehr erzielt. Die erfolgreichste Athletin bei den Frauen war Paula Rücker (TSG78 Heidelberg) mit vier ersten Plätzen. Bei der weiblichen Jugend U 20 holte Berit Cornel (LG Neckargemünd) drei Goldmedaillen. Ihre Trainerin Birgit Clarius, ehemalige Weltklasse Siebenkämpferin mit einer Bestmarke von 6500 Punkten, war besonders mit der Weitsprung-Leistung von 5,22 Meter zufrieden. Stark präsentierten sich die Seckenheimer Maximilian Richter im Kugelstoßen und Stefano Lo Ricco im Hoch- und Weitsprung.

Im Kugelstoßen U 18 siegte Jaqueline Laquai (TV Eppelheim) mit der Bestleistung von 11,55 Meter. Mit herausragenden Ergebnissen warteten Jonas Freyler (TV Homburg) im Diskuswerfen U 20 und die Stabhochspringer aus Schwäbisch Hall und Zweibrücken auf.