Von Hans Falsehr

Karlsruhe. Der Unterhaltungswert des badischen Pokalendspiels war, vor allem gemessen an den Toren, erfreulich hoch. Denn mit einem 5:3 (2:2)-Sieg wurde der zukünftige Zweitligist Karlsruher SC seiner Favoritenrollen gegen den zukünftigen Drittligisten SV Waldhof Mannheim gerecht. Der KSC verteidigte damit seinen Titel von 2018 und holte den bfv-Pokal bei dessen 63. Ausspielung zum insgesamt siebten Mal in den Wildpark.

„Wir haben ein tolles Spiel gesehen, mit vielen Toren und vielen Strafraumszenen“, fand Bernhard Trares und gratulierte dem KSC zum Pokalgewinn. Der Mannheimer Cheftrainer bedauerte jedoch, dass seine Mannschaft, nach ihrer sehr guten ersten Halbzeit, nicht mit einer Führung in die Pause ging. „Wir lagen hochverdient 2:0 vorne und haben dann den KSC wieder ins Spiel geholt.“

„Das, was man in diesem Wettbewerb möchte, den Pokal gewinnen“, haben wir geschafft“, fasste KSC-Trainer Alois Schwartz das letzte Pflichtspiel dieser Saison zusammen. „Der SV Waldhof hat gezeigt, dass er tollen Fußball spielen kann und hat uns das Leben schwer gemacht. Unterm Strich haben wir vielleicht ein bisschen glücklich, aber nicht unverdient gewonnen.“

Zunächst waren aber die „Waldhof-Buwe“ das klar bessere Team, hatten schon durch Mete Celik (3.)und Jannik Sommer (14.) sehr gute Möglichkeiten in Führung zu gehen, ehe Marco Meyerhöfer das 1:0 für die Gäste erzielte (16.). Zehn Minuten später, nach der ersten SVW-Ecke, konnte KSC-Keeper Benjamin Uphoff zwar noch reaktionsschnell einen Kopfball von Marcel Seegert abwehren, den Nachschuss aber wuchtete Maurice Deville aus kurzer Distanz zum 2:0 für Mannheim ins Karlsruher Netz (26.).

Bei den Wildparkprofis aber ging vor allem im Spiel nach vorne immer noch nicht viel zusammen. Deshalb war eine Einzelleistung von Saliou Sané nötig, um den 1:2-Anschluss herzustellen (27.). In der Nachspielzeit des ersten Spielabschnitts gelang den Hausherren dann sogar noch der Ausgleich. Marvin Pourié setzte sich links an der Torauslinie gegen zwei Waldhöfer durch und setzte Sané in Szene. Der nahm den Ball mit der Brust an und traf dann volley zum 2:2-Pausenstand (45.+2).

In der 57. Minute flog der schon in der ersten Halbzeit verwarnte Martin Röser mit einer Schwalbe und Gelb-Rot vom Platz – und vielleicht hätte die Partie noch einmal eine andere Richtung genommen, wenn Mannheims Jannik Sommer seine Riesenchance zum 3:3 genutzt hätte (60.). Praktisch im Gegenzug „bestrafte“ Burak Camoglu das Auslassen dieser Möglichkeit mit einer feinen Einzelleistung und dem 4:2 für den KSC (60.). Trotzdem wurde es noch einmal spannend. Denn Jannik Sommer traf mit einem Freistoß von links über den Innenpfosten zum – aus Mannheimer Sicht – 3:4 (76.). Im Bemühen, zunächst noch den Ausgleich schaffen und damit zumindest in die Verlängerung kommen zu können, vernachlässigte Waldhof seine Abwehr, und der KSC kam zu guten Konterchancen. Die letzte davon nutzte Marvin Wanitzek in der Nachspielzeit, auf Vorarbeit von Camoglu, zum 5:3-Endstand (90.+3).

„In der Schlussphase war uns der KSC“, trotz Unterzahl, „körperlich überlegen“, räumte SVW-Trainer Trares unumwunden ein.

Karlsruhe: Uphoff – Thiede, Gordon, Pisot, Roßbach - Röser, Choi (90.+2 Stoll), Wanitzek, Sararer (46. Camoglu) – Sané (61. Sverko), Pourié (90.+2 Batmaz).

Waldhof: Scholz - Meyerhöfer, Schultz, Seegert (67. Mirko Schuster), Hofrath (85. Sprecakovic)– Deville, Marco Schuster, Nag (64. Franzin), Celik (73. Schwarz) – Sulejmani, Sommer.

Schiedsrichter: Fritsch (Bruchsal); Zuschauer: 7 367; Tore: 0:1 Meyerhöfer (21.). 0:2 Deville (26.), 1:2 Sané (27.), 2:2 Sané (45+2), 3:2 Roßbach (49.), 4:2 Camuglu (60.), 4:3 Sommer (76.); 5:3 Wanitzek (90+3); Gelb-Rote Karte: Röser (57.).

Da der KSC als Zweiter der 3. Liga automatisch für den DFB-Pokal qualifiziert ist, dürfen sich auch die unterlegenen Mannheimer auf mindestens 121.000 Euro aus der ersten Runde freuen. Entgegen den Befürchtungen der Polizei, die mit einem großen Aufgebot im Einsatz war, blieben die Fans beider Lager während der Partie friedlich.

Zwar waren während der Anreisephase und auch während des Spiels einige Verstöße festgestellt worden, Gewalttaten blieben dabei aber aus. So registrierte die Bundespolizei am Hauptbahnhof vor dem Spiel mehrere Beleidigungen und Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz und nahm einen tatverdächtigen Fan aus Mannheim kurzzeitig in Gewahrsam.

Auch beim Fanmarsch der KSC-Fans wurde verbotenerweise Pyrotechnik abgebrannt, was entsprechende Ermittlungen nach sich zog. Außerdem kam es am und im Stadion zu Beleidigungen gegenüber Polizeibeamten, zu Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz nach Auffinden von kleineren Drogenmengen und zu Ahndungen wegen Hausfriedensbruchs.

Insgesamt hatten mehrere hundert Polizeikräfte das Pokalfinale begleitet. Dabei gelang es, die als extrem verfeindet geltenden Fangruppierungen auf Distanz zu halten. Als Vorsichtsmaßnahme wurde auch nach Spielende im Stadioninnenraum Präsenz gezeigt, um ein unerlaubtes Betreten des Spielfeldes durch Fans zu verhindern.

Auch bei der Abreisephase kam es zu keinen nennenswerten Ereignissen, sodass befürchtete Auseinandersetzungen ausblieben und der Fußballnachmittag einen friedlichen Verlauf nahm.

Update: Sonntag, 26. Mai 2019, 18.35 Uhr