Remchingen. (rodi) Der SV Waldhof hat sich durch einen 1:0-Sieg über den FC Nöttingen für das Finale im Badischen Pokal qualifiziert und kann weiter vom Einzug in den DFB-Pokal träumen. Am "Tag der Amateure" treffen die Kurpfälzer im Endspiel am 25. Mai auf den Karlsruher SC. Sollten die Karlsruher am Ende der Saison einen der ersten vier Plätze in der 3. Liga belegen, ist auch der SVW automatisch für den DFB-Pokal startberechtigt.

Das entscheidende Tor zum am Ende etwas schmeichelhaften Erfolg erzielte Valmir Sulejmani in der 35. Minute. "Das war eine tolle Leistung des FC Nöttingen. Sie waren zweikampfstark und taktisch gut eingestellt und haben uns kaum Räume gegeben, unser Offensivspiel durchzuziehen. Die Führung hat uns natürlich geholfen, bei einem Rückstand hätten wir das Spiel wohl nicht mehr drehen können", meinte Bernhard Trares.

Mit vier Änderungen ging der Waldhof-Coach das Unternehmen an. Torwart Markus Scholz, Marcel Hofrath und Marcel Seegert nahmen zunächst auf der Bank Platz, Maurice Deville fehlte verletzungsbedingt. Dafür standen Torwart Miro Varvodic sowie Mete Celik, Michael Schultz und Dorian Diring von Beginn an auf dem Feld. Die Kurpfälzer brauchten eine gute Viertelstunde in einem kampfbetonten Match, um besser ins Spiel zu kommen. Und sie hatten anfangs auch Glück, denn ein Schuss von Jimmy Marton streifte die Querlatte (12.).

Nicht nur diese Aktion verdeutlichte, dass sich der FC nicht kampflos ergeben würde und durchaus hätte die Führung erzielen können. Die Mannheimer versuchten mit zunehmender Dauer, die Kontrolle über das Spiel zu bekommen und starteten selbst einige gute Angriffe.

Sulejmani erzielte die Führung, als er sich im Strafraum geschickt von seinem Gegner wegdrehte und aus zehn Metern einschoss (35.). Die Hausherren waren vor allem über ihre Standards brandgefährlich und hatten mit ihrer einzigen Sturmspitze Ernesto De Santis einen stetigen Unruheherd, der die Abwehr immer wieder beschäftigte.

Nach der Pause ließen sich die Mannheimer mehr und mehr in die Defensive drängen. Die Führung wurde schmeichelhafter und nochmals musste die Latte für Varvodic retten. Pechvogel auf Nöttinger Seite war erneut Marton (66.).

In der sechsminütigen Nachspielzeit stürmte Nöttingen auch noch mit dem Torhüter, doch zum Ausgleich und einer Verlängerung reichte es nicht mehr. "Wir haben nur noch versucht, die Führung über die Runden zu retten, eigene Chancen haben wir keine mehr kreiert. Für uns heißt es jetzt Mund abputzen und unser Ziel im Auge zu behalten: Meisterschaft und Aufstieg", richtete Trares den Blick schon wieder auf das nächste Punktspiel am Samstag bei der TSG Balingen.

Nöttingen: Dups - Fratea, Fuchs (56. Di Piazza), Kolbe, Manduzio - Marton, Rodriguez (85. Gür), Ulusoy (85. Schürg), Brenner, Bilger - De Santis.

Waldhof: Varvodic - Meyerhöfer, Conrad, Schultz, Celik - Ma. Schuster, Kern (70. Seegert) - Diring, G. Korte (90.+3 Hirsch), Sommer (79. Schwarz) - Sulejmani (70. Weißenfels)

Schiedsrichter: Hildenbrand (Wertheim)

Zuschauer: 1700

Tor: 0:1 Sulejmani (35.)