Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Um einen Wissenstest kam der Kandidat nicht herum. "Herr Moos", fragte einer, "Herr Moos, kennen Sie eigentlich die Regel Nummer 19 aus dem Handbuch für Schiedsrichter?" Hans-Jürgen Moos, der im Juli Ronny Zimmermann als Präsident des Badischen Fußball-Verbands (BFV) ablösen will, verneinte. Der Fragesteller erklärte zur allgemeinen Erheiterung: "Die Regel 19 können Sie auch nicht kennen. Die gibt es nämlich gar nicht."

Freilich, beim Informationsaustausch, zu dem das Präsidium den Herausforderer eingeladen hatte, ging es nicht nur lustig zu. Mit am Tisch in der Sportschule Schöneck saßen auch die Vorsitzenden der neun Fußballkreise. Der Hausherr fehlte. Das fand Moos nicht gut. "Ich habe erwartet, dass sich Ronny Zimmermann mit mir austauscht", bedauert der ehemalige Bürgermeister von Meckesheim. Der Präsident begründete seine Abwesenheit: "Ich wollte keine Angriffsfläche bieten. Die Gefahr hätte bestanden, dass aus dem Treffen ein Dialog zwischen mir und Herrn Moos wird."

Dabei, versichert der 42-jährige Diplom-Betriebswirt, habe er persönlich nichts gegen den Amtsinhaber. Moos kann sich vorstellen, die Schlagkraft zu verdoppeln. Zimmermann soll weiter als DFB-Vizepräsident wirken, er selbst würde ihn gerne an der Heimatfront unterstützen. Das kommt für den 58-jährigen Rechtsanwalt aus Wiesloch aber nicht in Frage. Zimmermann, seit 16 Jahren Boss in Baden, strebt am 18. Juli in Remchingen seine sechste Amtszeit an.

Hintergrund > Am 18. Juli finden beim badischen Fußball-Verband (bfv) Neuwahlen statt. In Remchingen im Fußballkreis Pforzheim kandidieren Chef Ronny Zimmermann sowie die Vize-Präsidenten Rüdiger Heiß, Jürgen Galm und Torsten Dollinger erneut. Für Helmut Sickmüller und Nadine Martin, die aus Alters- und familiären Gründen ausscheiden, werden Nachfolger gesucht. Wahlberechtigt sind rund 300 Delegierte aus den neun Fußballkreisen, die bei den jeweiligen Kreistagen gewählt werden. wob

Seine Führungsmannschaft steht fest hinter ihm. Rüdiger Heiß, Vize aus Reichartshausen, schließt aus, dass er die Seiten wechseln werde. "Dafür ist in den sozialen Medien zu viel Porzellan zerschlagen worden", sagt der 56-jährige Lehrer: "Ich bleibe nur im Präsidium, wenn Ronny gewählt wird."

Die Solidaritäts-Adresse vergrößert die Chance des Herausforderers natürlich nicht. Ein Schattenkabinett hat der Meckesheimer nämlich bisher nicht aufgestellt. Er ist jedoch sicher: "Wenn Mitglieder des derzeitigen Präsidiums nicht mit mir zusammenarbeiten wollen, dann ist es für mich kein Problem, neue fähige Leute zu finden." Die Initiative #neuanfangbfv2020, vom Zimmermann-Widersacher Ralph Kirchhoff ins Leben gerufen, setzt sich schon seit Längerem für einen Machtwechsel auf dem Turmberg ein.

Zimmermann vermutet persönliche Motive des früheren Verbandsmitarbeiters und Gründungsmitglieds des FC Sandhausen. Kirchhoff behauptet, dass er in vielen Vereinen große Unzufriedenheit spüre. Bei seinen Besuchen in den Fußballkreisen Mosbach, Buchen, Bruchsal und Pforzheim, bestätigt Wahlkämpfer Moos, habe er diesen Eindruck auch gewonnen: "Ich habe viele gesehen, die bei meinem Vortrag genickt haben."

Moos will größere Nähe zur Basis, mehr Transparenz, aber auch einen höheren Anteil für die Amateure aus dem prall gefüllten Topf der Fernsehgelder. In Schöneck konnte der frühere Libero der Sandhäuser B-Jugend die Spitzenfunktionäre nicht überzeugen. "Da kam wenig Konkretes", äußert sich Heiß.

Auch Johannes Kolmer sieht keinen Bedarf, etwas zu ändern. "Natürlich sind nicht alle mit allen Entscheidungen zufrieden. Aber von einer grundsätzlichen Gegenstimmung ist mir nichts bekannt. Und ich müsste es wissen", meint der 64-jährige pensionierte Polizei-Hauptkommissar aus Hirschhorn. Der Chef des Heidelberger Fußballkreises ist als Schiedsrichter ständig unterwegs.

Frischer Wind und neue Ideen, hält Moos dagegen, könnten nicht schaden. Abgesehen von der Expertise, die er als Finanzfachmann mitbringen würde. Selbstverständlich würde er auch im Team mit Zimmermann arbeiten. "Mir geht es um den Fußball. Ich will in einer schwierigen Zeit meinen Beitrag leisten", versichert er.

Auf das Angebot reagiert die BFV-Spitze zurückhaltend. Heiß: "Das ist momentan kein Thema. Ich kann es mir nicht vorstellen." Noch über ein halbes Jahr hat der Herausforderer Zeit, für seine Wahl zu werben. Er bekennt: "Ronny Zimmermann ist Favorit." Doch Aufgeben ist für den selbstbewussten und unerschrockenen SPD-Politiker keine Option.