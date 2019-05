Von Wolfgang Brück

Heidelberg. Seit 15 Jahren ist Ronny Zimmermann Präsident des Badischen Fußball-Verbandes. Doch jetzt bekommt der Rechtsanwalt aus Wiesloch, der gleichzeitig Vizepräsident beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) ist, einen Widersacher. Hans-Jürgen Moos aus Meckesheim will sich beim Verbandstag im Juli nächsten Jahres für das Amt bewerben. "Die Unzufriedenheit in den Vereinen ist groß", sagte Moos am Freitag zur RNZ, "ich habe nicht den Eindruck, dass die Verantwortlichen die richtigen Antworten darauf haben."

Hinter dem Bewerber steht die Initiative Neuanfang 2020. Deren Sprecher Ralph Kirchhoff, früher selbst Geschäftsführer beim BFV, hatte mit einem aufsehenerregenden Interview in der RNZ den Stein ins Rollen gebracht. "Noch nie in seiner 72-jährigen Geschichte war die Verbandsspitze so weit von der Basis entfernt wie jetzt", lautete einer der Vorwürfe des 47-jährigen Gründungsmitglieds des FC Sandhausen. Und: "Im Profifußball werden Millionen verdient, bei den Amateuren fehlt häufig das Geld, um den Schiedsrichter zu bezahlen."

Die Finanzen werden eines der Schwerpunkt-Themen des Herausforderers sein. Moos, 47 Jahre alt, Vater dreier Söhne zwischen 15 und 24 Jahren, ist Diplom-Betriebswirt. Er arbeitet im Management der Deutschen Bank. 16 Jahre war er Bürgermeister in Meckesheim, früher auch Vize der Landes-SPD. In der Jugend hat er beim SV Sandhausen gekickt. Als Libero. Ausputzer.

Moos fordert mehr Transparenz. "Es muss klar sein, was mit den Finanzströmen passiert. Das Geld gehört den Vereinen, nicht dem Verband." Seit Jahren klagen die Amateure über hohe Gebühren und Geldbußen. Der Grundlagen-Vertrag, den der DFB mit der Deutschen Fußball-Liga als Vertreter der Profi-Vereine vereinbart hat, sieht nur drei Prozent der jährlich 1,5 Milliarden Euro Einnahmen aus Vermarktungs- und Fernsehrechten für die kleinen Klubs vor. 50 Millionen für 25.000 Amateurklubs. Brosamen vom großen Kuchen.

Bei einer Podiumsdiskussion in Kirchheim, bei der die BFV-Spitze vollzählig anwesend war, konnten nicht alle Fragen befriedigend beantwortet werden. Dabei ist Gefahr in Verzug. Die Basis bröckelt. Der DFB verlor in den letzten fünf Jahren 16.000 Mannschaften.

Moos sieht grundsätzliche Probleme. Er sagt: "Der DFB ist reformbedürftig. Ich will damit an der Basis anfangen." Die Einschätzung des Kandidaten teilen einige. Innerhalb von nur vier Jahren mussten mit Wolfgang Niersbach und Reinhard Grindel zwei Präsidenten zurücktreten. Der Spiegel deckte auf, dass Funktionäre bei Dienstreisen auf großem Fuß lebten und Spesen gemacht wurden, die sogar die Gemeinnützigkeit gefährden. Erst gestern berichtete das Magazin wieder von einer Luxusreise zur Weltmeisterschaft nach Brasilien.

Engelbert Kupka, CSU-Politiker, früherer Präsident des Bundesligisten Unterhaching und prominentester der zahlreichen Kritiker, bezeichnete den DFB als "eine geschlossene Gesellschaft ohne Streitkultur." Moos möchte mehr Demokratie wagen, zur Nachdenklichkeit und Selbstkritik anregen.

Über ein Jahr hat der Kandidat Zeit, die knapp 200.000 Mitglieder in den 610 Vereinen zu überzeugen. Er will die neun Fußballkreises in Baden besuchen, seine Gedanken und Vorstellungen näher bringen. Ein zwölfköpfiges Kompetenz-Team wird ihn dabei unterstützen.

Zu seinen Aussichten sagt er: "Würde ich mir keine Chancen ausrechnen, würde ich nicht antreten." Die ersten Reaktionen in den sozialen Medien seien ermutigend gewesen.

Der BFV äußerte sich gegenüber der RNZ in einer Stellungnahme: "Wir nehmen die Kandidatur zur Kenntnis. Alles Weitere im Hinblick auf den Verbandstag wird uns im nächsten Jahr beschäftigen."