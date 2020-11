Von Christopher Benz

Karlsruhe. Ronny Zimmermann reichte all jenen symbolisch die Hand, die ihm ihre Stimme am Samstag nicht gaben. "Ich lade jeden davon zu einem persönlichen Gespräch ein und bin mir sicher, sie überzeugen zu können, dass ich der richtige Mann für dieses Amt bin", sagte der alte und neue Präsident des Badischen Fußballverbands (bfv) nachdem er mit 173 Ja-Stimmen bei jeweils 15 Nein-Stimmen und Enthaltungen zum fünften Mal seit 2004 gewählt worden war.

Ausdauer war gefragt bei all denjenigen, die den 39. Ordentlichen bfv-Verbandstag vor ihren Computern, Handys oder Tablets mitverfolgten. Moderiert wurde die knapp vierstündige virtuelle Veranstaltung von Verbandsjugendleiter Rouven Ettner, der zudem in seinem Amt bestätigt wurde.

Finanziell machte die Corona-Krise auch vor dem bfv nicht Halt. Die Sportschule Schöneck, die jährlich rund 35.000 Übernachtungen zählt, ist gerade zum zweiten Mal in diesem Jahr geschlossen, was zu einem großen Ausfall an Lehrgängen und Einnahmen führt. "Der bfv ist ein mittelständisches Unternehmen", hielt Torsten Dollinger, der als Vizepräsident für die Finanzen zuständig ist, fest: "Zusätzlich haben in der Vergangenheit Sanierungen und Personalkosten zu einer Steigerung der Ausgaben geführt, 2019 betrug das Minus 129.000 Euro". Er könne allerdings feststellen, "dass die wirtschaftliche Entwicklung zufriedenstellend" sei. Von 2016 bis 2019 wurden über vier Millionen Euro in die Infrastruktur der Sportschule investiert. In den kommenden Jahren stehen weitere Sanierungsmaßnahmen auf dem Turmberg an. Die bfv-Bilanzsumme lag 2019 bei rund 9,3 Millionen Euro.

Rund zwei Stunden nahm alleine der Tagesordnungspunkt 9, Erledigung von Anträgen, ein. "Demokratie dauert und wenn du bei 34 Anträgen eine Abkürzung nimmst, verzeiht dir das keiner", sagte Zimmermann hinterher. Alle Anträge, die häufig kleine redaktionelle Änderungen der Satzung vorsahen, wurden ausnahmslos mit der notwendigen Mehrheit angenommen.

Am Ende der Veranstaltungen ehrte Zimmermann die insgesamt sechs aus ihren Ämtern geschiedenen Kreisvorsitzenden Herwig Werschak (Sinsheim), Helmut Fromm (Mosbach), Klaus Zimmermann (Buchen), Benjamin Pieper (Pforzheim), Georg Alter (Tauberbischofsheim) und Heinz Blattner (Bruchsal). Aus dem bfv-Präsidium ausgeschieden sind Helmut Sickmüller (Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung) und Nadine Martin (Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball).

"Das ist schon ein Umbruch, wir haben heute viele langjährige verdienstvolle Leute verabschiedet", bedankte sich Zimmermann bei denen, die ihre Ämter niederlegten. Mit 59 Jahren ist der Wieslocher Rechtsanwalt das älteste Präsidiumsmitglied. "Ich glaube, da muss man in Deutschland lange suchen, bis man so etwas findet", sagte er dazu.

Das Hauptthema für die kommenden vier Jahre ist der Junioren- und Juniorinnenspielbetrieb. Denn in diesem Bereich ist der größte Rückgang der vergangenen Jahre festzustellen. Aktuell sind 54.442 Jugendliche am Ball, 2016 waren es noch 61.226. Insgesamt hat der Verband 196.911 Mitglieder, 4637 weniger als vor vier Jahren. Einen kleinen Anstieg gab es dagegen bei der Anzahl der Mannschaften (4824). Das sind aktuell 52 mehr als 2016.

Einen Termin für den geplanten außerordentlichen Verbandstag 2021 gibt es noch nicht, vielmehr steht jetzt um die Weihnachtszeit Erholung auf dem Programm. "Dieses Jahr werde ich das erste Mal seit rund zehn Jahren mal wieder ein paar Tage ohne Fußball verbringen", konstatierte Zimmermann, der explizit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des bfv dankte: "Viele haben aufgrund der Problematik rund um Corona in letzter Zeit bis zu 15 Stunden am Tag arbeiten müssen. Jetzt kommt bald die Zeit, um mal etwas durchatmen zu können."

Das bfv-Präsidium, wiedergewählt: Ronny Zimmermann (Präsident), Rüdiger Heiß (Vizepräsident Spielbetrieb), Torsten Dollinger (Vizepräsident Finanzen, Jürgen Galm (Vizepräsident).

Neu gewählt: Heike Himmelsbach-Ihli (Vizepräsidentin Frauen- und Mädchenfußball), Sven Wolf (Vizepräsident für gesellschaftliche Verantwortung).

Neu gewählte Kassenprüfer: Steffen Petri, Klemens Gramlich, Thomas Binder.